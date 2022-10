Editoriales de periódicos, entre líneas: quién culpa al PP y quién al PSOE

Hemos leído pánicamente la prensa esta mañana, pero no resulta fácil enterarse de qué ocurrió ayer dentro de La Moncloa, en la reunión que mantuvieron Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para intentar renovar el CGPJ. Y eso que todas las portadas y todos los editoriales escarban en este asunto.

De hecho, es mejor que empecemos por lo que no se dijeron. No se dijeron "quédate, que la noche sin ti duele", "hey, sólo pienso en ti, juntos de la mano se nos ve por el jardín", tampoco "labios compartidos, mi amor". Es decir, queda mucho camino por correr.

Pero vamos ya con el gran avance de la jornada. Leo en la portada de El Mundo: "Eres un mentiroso y un chufla". ¡Se lo dice Morante de la Puebla a Abellán! ¡Un torero a otro! Ya no es cosa de Gobierno y oposición.

Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez en la Moncloa. EFE

Al parecer, leo en EL ESPAÑOL, la reunión fue una sucesión de reproches. Por eso se alargó hasta las tres horas. Se reprocharon lo del CGPJ, pero también la pandemia, las medidas económicas, la crisis energética y hasta la cumbre de la OTAN. Sánchez cargó contra Feijóo por oponerse a todo y Feijóo afeó a Sánchez que pactara todo con sus socios.

La Vanguardia recoge unas palabras inquietantes del ministro Bolaños: "Nos ponemos desde ya a intentar un acuerdo rápido; ahora ya en serio". Tranquilos, es que estos cuatro años han sido de broma. Como dice ABC, tras la dimisión de Lesmes, se han visto obligados a "simular" un acercamiento.

Será difícil llegar al final del camino. La Razón indica que Feijóo "no se moverá de sus líneas rojas a medio año de las municipales y autonómicas". El Confidencial: "UP presiona al PSOE para que no haga "concesiones" al Partido Popular con el CGPJ. El socio minoritario reclama a Bolaños que tenga en cuenta a sus candidatos para el nuevo Consejo y rechaza 'a priori' que los jueces elijan de forma directa a los miembros del órgano".

Todos los editoriales empujan al acuerdo. Lo interesante está en los matices. Por ejemplo, El País concluye: "Lo último que debería suceder es que el encuentro en Moncloa desemboque otra vez en una frustrante ausencia de respuesta a un problema constitucional tan grave". Pero luego añade ese dardito bueno a Feijóo: "La lesión de los intereses de los ciudadanos no puede depender de la pretensión del PP de mantener una mayoría conservadora perpetua en el CGPJ y en el TC".

Igual que La Vanguardia, que comienza con un "esta crisis, prorrogada de modo reprobable, debe resolverse sí o sí y cuanto antes" y luego señala la "actitud de bloqueo del PP".

ABC, en cambio, tras compartir el razonamiento principal, carga las tintas contra Sánchez: "Su negativa a aclarar si se comprometerá a afrontar una reforma a fondo del sistema de elección de vocales del CGPJ mantiene las dificultades".

El Mundo: "El logro más evidente del PP es, en estos momentos, haber arrancado al Gobierno el compromiso de renovar a los vocales del Consejo y del TC de forma conjunta".

Termino con una no-noticia y una noticia. La no-noticia, por su desgraciada frecuencia: todos los medios recogen la amenaza de Putin de volver a regar de metralla las ciudades de Ucrania. Y la noticia, mala para los periodistas. Una de nuestras excursiones más surrealistas del año pasado fue la exhumación de Franco.

Nos enviaron un documento, no estoy de broma, parecido al que envían a los padres cuando sus hijos se van de campamento. Meted ropa de abrigo, almuerzo... Este año no habrá exhumación multitudinaria. La familia Primo de Rivera ha pedido exhumar ella misma a José Antonio para darle sepultura en otro lugar y "evitar" –dice su comunicado– "una exhibición pública del Gobierno".

*Esta es la revista de prensa que Daniel Ramírez realiza cada mañana para "La España que madruga", en "Más de Uno", el programa de Carlos Alsina en Onda Cero.

Sigue los temas que te interesan