Los desnudos del PSOE y la ausencia de Feijóo

Lo más importante en las portadas de esta mañana es la foto que no se publica... porque no existe. El País: "Llegada por separado al Palacio de Buckingham. Los reyes Felipe VI y Letizia y los eméritos Juan Carlos I y Sofía coincidieron ayer en Londres en la recepción que Carlos III ofreció a los 500 invitados al funeral de Isabel II, que se celebra hoy en Westminster. Sin embargo, no se les pudo ver juntos".

EL ESPAÑOL cuenta que, sin embargo, mantuvieron un encuentro cordial en el cóctel, aunque sin cámaras de por medio. Siempre hay un momento en la vida en que no quieres que te vean con tu padre. Suele ser con catorce o quince años. Lo raro es cuando te ocurre a los 54.

Ayer tuvo lugar en Cataluña lo que La Razón describe como "una marcha a favor del castellano, no en contra del catalán". Miles de personas recorrieron las calles de Barcelona pidiendo que se respete la sentencia y se enseñe, por lo menos, el 25% del contenido en castellano.

Estuvieron Inés Arrimadas y Santiago Abascal, pero no Alberto Núñez Feijóo, que se quedó viendo cuadros de El Greco en Toledo, donde presidió un cónclave de su partido. El gallego, que quiere nadar "entre dos aguas", como en la melodía de Paco de Lucía, se ha metido en un lío. Por lo menos con los periódicos que mantienen una línea editorial más cercana al PP.

Editorial de ABC: "La marcha exigía la máxima representación política. Feijóo perdió una oportunidad importante. Su ausencia fue un error. No valen las medias tintas cuando en un Estado de Derecho se exige algo tan básico como el cumplimiento de las sentencias judiciales".

Editorial de El Mundo: "En el discurso de Feijóo en Toledo sobraron ambigüedades y se echó de menos una denuncia más contundente del incumplimiento de la ley". La Razón revela que el líder gallego llevará en su programa electoral un cambio legal para corregir el déficit de recursos de la Alta Inspección, hasta ahora incapaz de garantizar que se enseñe el 25% de castellano en las escuelas de Cataluña. Sin embargo, este mismo periódico en su editorial refiere que la propuesta llega tarde.

Al otro lado, El País encarna la excepción. Parece alabar el gesto de Feijóo, ya que acusa a quienes sí estuvieron en la manifestación de "haber robado el protagonismo a las entidades convocantes".

No obstante, y con eso imagino que Feijóo estará satisfecho, ¡qué disciplinados son los partidos cuando el horizonte electoral es apetecible! Cuenta El Confidencial en su crónica sobre la cumbre del PP en Toledo que, pese a querer los dirigentes más implicación de Feijóo en Cataluña, nadie alzó la voz. Nadie filtró en su contra a la prensa. ¡Ni siquiera Ayuso promovió la disidencia!

Nadie ha podido ver todavía la serie de Pedro Sánchez. Bueno, nadie excepto él y su equipo. ABC: "La Moncloa revisa y pide cambios a las productoras de la serie sobre Sánchez". "Han propuesto ideas y quieren quitar alguna cosa sensible que no les gusta", reconocen los autores de 'Las cuatro estaciones'. Y atención a esta secuencia. "El convenio con los responsables de la grabación impedía la propaganda y exigía objetividad". Sigo leyendo: "Presidencia del Gobierno ha visionado el primer capítulo y están encantados con el resultado".

Para acabar, dos desnudos en la prensa. Casi estilo Interviú. Dos entrevistas que nos permiten conocer los dos tipos de político que anidan en el PSOE. La primera clase, Patxi López en EL ESPAÑOL, otrora opositor de Sánchez en las primarias. ¿Os acordáis de aquel debate de primarias en que dijo "vamos a ver, Pedro, ¿tú sabes lo que es una nación?". Hoy se ha convertido en: "Pedro Sánchez sabe de sobra lo que es una nación. Nos ganó ese debate por goleada".

El otro desnudo, García Page en El Mundo. Es difícil quedarse con un par de frases. Ahí va: "Si seguimos con las mismas compañías, el PSOE sufrirá un castigo". "No comparto que Feijóo sea insolvente ni es acertado decirlo". "Ahora que estamos hablando de topar, la gente va a decir que lo que hay que topar es el número de ministros".

