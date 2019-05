La campaña de Podemos contra Amancio Ortega

Podemos ha lanzado una campaña contra Amancio Ortega e Inditex. El motivo es que Ortega ha estado donando equipos a la Sanidad pública para luchar contra el cáncer. Según la candidata de Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Serra, "La Sanidad pública no puede aceptar donaciones de Amancio Ortega. Se debe financiar con impuestos. Los mismos que esquiva y elude Inditex. 600 millones en tres años… En España se ha ahorrado 218 millones. En Francia 76. 57 en Italia. 25 en Alemania. 22 en Reino Unido. 20 en Grecia…".

Isabel Serra, la candidata del Podemos auténtico (no confundir con Podemos II, o Más Madrid, en el que su hermana va de número 2) continúa: "Estas donaciones son finalistas, es decir, están destinadas a una causa concreta. No vienen precedidas de un análisis experto que estudie dónde se distribuyen los recursos. Esto provoca desigualdades… En Madrid los millonarios no pagan impuestos como el de patrimonio. Dejamos de recaudar unos 800 millones. Y eso se nota…".

Estas declaraciones las ha escrito ella misma en su cuenta de Twitter. Luego casi todos los dirigentes de Podemos, incluyendo a Pablo Iglesias y Echenique se han lanzado a atacar a Amancio Ortega y a Inditex. Algunas acusaciones son de grueso calibre, como las de evadir impuestos, que ninguno de ellos se molesta en probar. Según el estado de flujos de efectivo consolidado de 2018, el grupo Inditex pagó 1.070 millones de euros de impuesto sobre beneficios en 2018.

Pero centrándonos en Isabel Serra, aquí algunos hechos evidentes que a la candidata a la Comunidad de Madrid se le han escapado: En primer lugar, la Sanidad pública claro que puede aceptar donaciones de Amancio Ortega o de cualquiera. Es lo que establece el artículo 23 de la ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid.

En segundo término, la Sanidad madrileña claro que se financia con impuestos. Una fundación de Amancio Ortega donó 7 equipos por valor de 46,5 millones, mientras que el presupuesto del servicio madrileño de salud fue de 7.865,97 millones de euros, financiados con impuestos pagados por los madrileños en más del 99%.

La Sanidad pública claro que puede aceptar donaciones: lo dice el artículo 23 de la ley de Hacienda de Madrid

En cuanto a lo que paga Inditex es Impuesto de sociedades, el único de los grandes impuestos que es 100% estatal, es decir que no financia a la Comunidad de Madrid, y por tanto la Sanidad madrileña, que se financia con el 50% del IRPF, del IVA, el 65% de los especiales, pero no con el Impuesto de Sociedades.

Otro detalle a tener en cuenta: los gallegos no se benefician de la bonificación del Impuesto de patrimonio de Madrid.

También hay que tener en cuenta las lecciones de gestión elemental: si tienes un presupuesto de 7.865 millones y recibes 46 millones de una fundación que va a unos hospitales determinados, ¿quién controla realmente la finalidad del dinero?: el consejero de Sanidad. Basta con destinar algo menos de dinero a comprar aparatos en los hospitales que te regalan... De verdad, no hay que hacer un máster para saberlo.

Por cierto, la recaudación de los impuestos también depende de las decisiones individuales: por ejemplo, que una empresa reparta o no dividendos, que te gastes dinero en un coche o lo ahorres, salvo que pongas impuestos por respirar (igual a Podemos, el auténtico, o la versión renovada se les ocurre).

Por último, ¿se puede saber qué madrileño se beneficiaría de no aceptar donaciones para los hospitales? Si se redujese el presupuesto o la recaudación fiscal de la Comunidad por aceptar la donación... pero como no es así, es que simplemente no se entiende, siendo suave.

Concluyo: esta señora, que demuestra infinita solidaridad con los enfermos de cáncer y un enorme conocimiento de la financiación de la Sanidad es una socia imprescindible de Errejón y Gabilondo. La otra alternativa es Ignacio Aguado. Ustedes eligen el próximo domingo.

*** Francisco de la Torre Díaz es diputado de Ciudadanos e inspector de Hacienda (SE).