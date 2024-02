Stop a la legislatura. Olviden la ley de amnistía, las elecciones gallegas, el narcotráfico en el Estrecho y nuestras inexplicables relaciones con Marruecos. El de Koldo García Izaguirre no es un caso de corrupción más, sino el primero que, a diferencia del caso del Tito Berni, afecta de lleno al núcleo duro del Gobierno de Pedro Sánchez.

Hasta cuatro altos cargos y ministros del PSOE, estrechos colaboradores del presidente del Gobierno, están relacionados con el caso, que ha impactado de lleno en el Ministerio de Transportes y el de Interior, y en los gobiernos socialistas de las comunidades canaria y balear durante los meses en los que actuó la trama corrupta.

Indirectamente, también ha impactado en el actual titular del Ministerio de Política Territorial y en la presidenta del Congreso de los Diputados.

La primera pregunta que cabe plantear es por tanto (1) ¿dónde pondrá el PSOE el cortafuegos político? ¿En el propio Koldo García Izaguirre? ¿En José Luis Ábalos?

¿En Fernando Grande-Marlaska?

¿En Ángel Víctor Torres, hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, y por aquel entonces presidente de la Comunidad Canaria?

¿En Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso de los Diputados y en aquel momento presidenta de las islas Baleares?

Y digo "dónde pondrá el PSOE el cortafuegos político" porque el perímetro de las responsabilidades penales, independiente de aquel, lo dibujarán los tribunales de justicia. Como este diario ha repetido en varias ocasiones, no es necesario ser culpable desde el punto de vista penal para ser considerado responsable desde un punto de vista político. Las culpas in vigilando, in eligendo e in operando son estrictamente políticas.

De algo no cabe duda. El cortafuegos político irá desplazándose en función de las noticias que aparezcan durante las siguientes horas, días y semanas. En estos momentos, el Gobierno de Pedro Sánchez es un barco al pairo de las informaciones que se publiquen en la prensa.

(2) ¿En base a qué criterios decidieron Francina Armengol y Ángel Víctor Torres que la empresa sin mayor vinculación con el sector sanitario recomendada por Koldo García era merecedora de su confianza? ¿Tanta fe le tenían a la mano derecha de Ábalos? ¿Tanta, en cualquier caso, como para concederle contratos por valor de ocho millones de euros?

🔴 Armengol y Ángel Víctor Torres adjudicaron contratos de mascarillas por más de ocho millones de euros a la empresa del 'caso Koldo' https://t.co/h7a9juyqcU — ABC.es (@abc_es) February 21, 2024

(3) ¿Se pagaron esas mascarillas con los Fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) de la UE?

Dada la relajación de la normativa de contratación pública durante los meses de la pandemia, (4) ¿qué filtro aplicó el Gobierno para evitar casos como el de Koldo García?

(5) ¿Tiene pensado el Gobierno dar explicaciones a la UE por la posible malversación de los fondos FEDER a manos de cargos del PSOE y de funcionarios de administraciones controladas por el partido?

(6) ¿Cómo se explica el PSOE el ascenso del portero del club Rosalex de Pamplona, condenado en 1995 a dos años y cuatro meses de cárcel por una paliza a un vecino de Huarte, a guardaespaldas del Partido Socialista de Navarra, consejero de Renfe Mercancías y asesor para todo del secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes?

Que ese "todo" incluyera la intermediación y la concesión de contratos sanitarios, e incluso la negociación con Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas, (7) ¿no levantó sospechas en el PSOE?

(8) ¿A nadie en Ferraz le extrañó el estratosférico viaje curricular de Koldo García? ¿Ni siquiera sus extraordinarias competencias en el Ministerio de Transportes, a la vista de su muy peculiar currículo?

(9) ¿Era compatible el rango de Koldo dentro del Ministerio con la condición de cabecilla de una trama corrupta como la conocida ayer miércoles o parece esta superar sus competencias y sus capacidades, y exigir, por tanto, el concurso de al menos una persona por encima de él?

Koldo García llegó a colocar a su mujer como ayudante de secretaría en el Ministerio de Transportes. (10) ¿Tampoco ese flagrante nepotismo hizo sospechar a Ábalos, que ayer se mostraba frente a las cámaras presuntamente sorprendido por las noticias relativas a su antigua mano derecha?

“Cómo dejar a su compañero procesado en la estacada”.



Curso impartido por el profesor Ábalos.



pic.twitter.com/wYJZ2nfl1D — Jorge Calero (@JorgeCalero1) February 21, 2024

(11) ¿Hasta dónde llega la amistad de Koldo García con Santos Cerdán, navarro como él, actual secretario de Organización del PSOE y que, como en su caso, ascendió en el partido de la mano de Ábalos?

(12) ¿En condición de qué tenía acceso Koldo García a Ferraz? ¿Cuál es su relación actual con el partido? ¿Militante, afiliado, simpatizante?

(13) ¿Por qué participaba Koldo en las reuniones de organización y estrategia del partido junto a Cerdán y Ábalos?

(14) ¿Tuvo algo que ver el cese de Ábalos como ministro de Transportes con las actividades de su mano derecha? Pedro Sánchez ha negado cualquier tipo de conocimiento de la actividad supuestamente corrupta de Koldo antes del cese de Ábalos, así como cualquier relación de causalidad entre ambos.

(15) ¿Es creíble esa explicación, dado que el flujo de fondos a las empresas implicadas en la trama se cortó súbitamente tras la salida de Ábalos del Ministerio de Transportes?

(16) ¿Y por qué se cortó ese flujo si esas empresas eran entonces, a ojos del PSOE, perfectamente intachables, y el partido había confiado en ellas hasta el momento?

‼️ Pedro Sánchez ha negado en dos ocasiones que el cese de Ábalos al frente de la cartera de Transportes tuviera algo que ver con el 'caso Koldo' y ha sido rotundo:



🗣️ "Eso significaría que yo lo sabía y evidentemente no es el caso" pic.twitter.com/vCqJaoHcK5 — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) February 21, 2024

(17) Si ni el partido ni el Gobierno conocían esas irregularidades, ¿cómo puede garantizar la Moncloa que el resto de contratos adjudicados durante la pandemia son legales? ¿Qué filtros de control superaron esos contratos y quién fue el último responsable de dicha supervisión?

(18) ¿A nadie en el Gobierno, incluido el propio Ábalos, le extrañó la concesión de contratos millonarios a una empresa del sector de los electrodomésticos, sin sede en España y sin ninguna relación con el sector sanitario o con China?

(19) ¿Cómo pudo esa empresa conseguir no un contrato, sino varios, de manos de al menos dos ministerios y dos comunidades autónomas en manos socialistas?

(20) ¿Es este el mismo Gobierno que puso bajo sospecha al hermano de Isabel Díaz Ayuso (y a la propia presidenta de la Comunidad de Madrid) cuando este ha trabajado durante más de 20 años como comercial de productos sanitarios y sus contratos durante la pandemia fueron validados por la justicia nacional y la europea?

(21) ¿Cuál ha sido el criterio del Gobierno para determinar que los contratos 100% legales de la Comunidad de Madrid eran sospechosos y que los contratos 100% sospechosos del Ministerio de Transportes no merecían mayor fiscalización?

En 2020 preguntábamos al Ministro del Interior xq había contratado mascarillas a una empresa dedicada a electrodomésticos y sin sede en España.

Y sin cortarse un pelo, reconocía que se lo había recomendado el Ministerio de Abalos.

¿Quien se la recomendó a Marlaska?🤔

¿Fue Koldo? pic.twitter.com/zwHhIJc0ho — Ana Vázquez Blanco (@anadebande) February 21, 2024

"¿Tiene relación con Koldo García?" le preguntó ayer miércoles un periodista a Ábalos. "Bueno, con el tiempo la vas perdiendo" respondió él. (22) ¿Por qué motivo la perdió, si había sido su colaborador más estrecho durante su etapa como secretario de Organización del PSOE y como ministro de Transportes?

(23) ¿En qué fecha? ¿Quizá tras su salida del Ministerio de Transportes?

(24) ¿Por qué entonces existen fotos de Ábalos junto a Koldo García en París y otras ciudades en fechas posteriores a la del 10 de julio de 2021, día de su cese como ministro de Transportes?

(25) ¿Es asumible la posibilidad de que Koldo García, que acompañaba al ministro en todos sus viajes oficiales, de partido y privados, que ostentaba rango de asesor y que era su hombre de confianza para todo tipo de tareas, haya podido ocultar a los ojos de Ábalos sus actividades presuntamente corruptas en plena pandemia?

(26) ¿Cuál es la relación del exministro Ábalos con Víctor de Aldama, cabecilla junto a Koldo García de la trama corrupta según fuentes citadas por Europa Press, además de presidente del Zamora Club de Fútbol, y al que se relaciona con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas?

(27) ¿Por qué aparece Víctor de Aldama citado como "cónsul honorario de Oaxaca" en un documento del Senado mexicano y como parte de una delegación "ibérica" compuesta, entre otros, por "el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos" y por "Koldo García, asesor del ministro"?

(28) ¿Por qué dijo Ábalos ayer que conoció al empresario Víctor de Aldama durante un viaje a México? ¿Quién nombró "cónsul honorario de Oaxaca" a Víctor de Aldama? ¿Existe siquiera ese título, de hecho?

(29) ¿Por qué no sospechó Ábalos de un empresario presuntamente desconocido que aparece en una reunión con altos funcionarios mexicanos diciendo ser "el cónsul honorario de Oaxaca"?

(30) ¿Por qué quiso el PSOE "quitarse de encima" a Koldo Aguirre, por qué lo protegió Ábalos y, más importante aún, por qué se echó atrás el partido en su intención de deshacerse de la mano derecha del ministro?

