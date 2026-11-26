La inteligencia artificial se ha convertido en la innovación tecnológica más transformadora desde el descubrimiento de la electricidad. Su control ofrece ventajas económicas, militares y políticas.

Gobiernos y empresas luchan en una carrera frenética por dominar esta tecnología, no solo en la forma de usarla, sino también en su desarrollo y todo el ecosistema que la sustenta.

La autonomía tecnológica no implica aislamiento, sino la capacidad de decidir con qué socios internacionales cooperar y en qué condiciones. Pero, para ello, es necesario controlar o tener un peso importante en parte del proceso de creación tecnológica.

Desde las materias primas con las que fabricar los componentes electrónicos que empiezan por los chips más pequeños y terminan en los grandes centros de datos. El hardware sustenta al software, los modelos de lenguaje natural que desarrollan las principales empresas y acaba siendo la base de chatbots y miles de aplicaciones de IA.

España, al igual que el resto de la Unión Europea, persigue la soberanía para rebajar al máximo la dependencia de Estados Unidos y China, las dos potencias que encabezan esta carrera con una tensión política en crecimiento.

El problema

La falta de soberanía tecnológica en inteligencia artificial supone para España un problema que va mucho más allá de no contar con grandes empresas capaces de competir con OpenAI, Google, Anthropic o los gigantes tecnológicos chinos. Significa depender de terceros países para acceder a una tecnología que ya se ha convertido en una infraestructura estratégica, al mismo nivel que la energía, las telecomunicaciones o los semiconductores.

Si España no controla una parte significativa de la cadena de valor de la IA —desde los chips y los centros de datos hasta los modelos, los datos de entrenamiento y las aplicaciones—, tampoco tiene plena capacidad para decidir cómo se desarrolla, bajo qué condiciones se utiliza y quién se beneficia económicamente de ella.

Ursula von der Leyen y Donald Trump, durante la firma del acuerdo arancelario entre la UE y EEUU en julio en Escocia Comisión Europea

El Pax Silica firmado en junio de 2026 es buen ejemplo de cómo la UE y sus países miembros se ven obligados a adaptarse a las decisiones comerciales, industriales y políticas de socios como EEUU. El pacto refuerza cadenas de suministro de semiconductores, minerales críticos e infraestructura de IA, pero la UE tuvo un papel negociador menor.

Uno de los principales problemas es la dependencia de infraestructuras ajenas, como los centros de datos, los chips avanzados y la capacidad de computación. Esto tiene consecuencias económicas, porque buena parte del valor generado termina en manos de las compañías que controlan esas infraestructuras, pero también estratégicas: quien controla la capacidad de computación puede establecer precios, condiciones de acceso y prioridades.

A esta dependencia se suma el control de los datos. La información es una materia prima fundamental para entrenar y mejorar los sistemas de inteligencia artificial, y disponer de datos propios, representativos de la sociedad, la economía, la lengua y la actividad industrial de un país es esencial para desarrollar modelos que respondan a sus necesidades.

También existe un problema de adaptación: los modelos entrenados principalmente con información de otros mercados pueden reproducir sus prioridades, sus sesgos y sus marcos culturales, dejando en segundo plano las particularidades del español, las lenguas cooficiales o las necesidades de sectores estratégicos nacionales.

La cuestión adquiere todavía más importancia en el actual escenario internacional, marcado por una creciente competencia tecnológica entre Estados Unidos y China y por una tendencia hacia relaciones económicas y políticas más bilaterales. No tener alternativas propias significa tener menos margen de maniobra.

Pero quizás el caso más claro y directo está en la seguridad nacional. Tras los últimos ataques informáticos sufridos en Europa, ha quedado claro que este riesgo se está acelerando. La estructura sobre la que se ha cimentado el mundo moderno digital se ve ahora inestable ante la llegada de modelos de IA capaces de detectar y explotar vulnerabilidades y brechas de seguridad en cuestión de horas.

La soberanía no exige que España fabrique todos sus chips o desarrolle por sí sola los modelos más avanzados, algo difícil incluso para las grandes potencias, pero sí que disponga de capacidades propias suficientes, infraestructuras estratégicas y alternativas tecnológicas para no quedar a merced de las decisiones de otros.

Los hechos

1. Materias primas Las materias primas son los ingredientes imprescindibles para fabricar el hardware que sustenta la IA y todo internet. China es el principal exportador de estos minerales. Mientras, España no produce a gran escala, pero cuenta con recursos que se están intentando explotar con la reapertura de minas como la de Barreucopardo, en Salamanca.

2. Chips propios Los procesadores ejercen de corazón para entrenar y ejecutar los pesados modelos de IA. España no tiene fuerza de fabricación ni diseño de estos, pero distintas iniciativas como la "Ley Europea de Chips" pretende impulsar la fabricación y el diseño de los chips en los diferentes países miembro.

3. Centros de datos y supercomputación En este eslabón de la cadena es donde España ha conseguido mayor impulso. Primero por centros de supercomputación como el de Barcelona y en segundo lugar por el número de centros de datos construidos. Las multinacionales se han visto atraídas por el terreno disponible y la potencia en energías renovables. Aún así, el nuevo decreto aprobado por el gobierno ha enfrentado al ejecutivo con la industria y podría suponer una fuga de 9.000 millones de euros.

4. La importancia de los datos Estados Unidos y China acumulan una cantidad inmensa de información con la que están entrenando sus grandes modelos de lenguaje y desarrollando aplicaciones personalizadas. Por su parte, España sigue la estrategia más ética, que da prioridad a la protección de la privacidad de los usuarios europeos. Aún así, las principales herramientas y plataformas digitales son de multinacionales estadounidenses.

5. Impacto laboral Un informe reciente de IndesIA, indica que en España no se llegan a cubrir el 11,93% de ofertas de empleo relacionadas con la IA. A pesar de contar con 28.137 profesionales de datos e IA. España cuenta con una base académica sólida, pero pierde profesionales.

6. Transformación digital desigual En España, este proceso de transformación digital aún es desigual. Solo el 4,1% de las pymes utiliza IA de forma identificable. Aun así, casi 1 de cada 5 empresas emergentes fundadas desde 2021 está enfocada en IA.

El análisis

Con estos hechos, conviene ir desgranando cada una de las aristas que conforman la madeja de la inteligencia artificial en España ahora mismo:

Materias primas

La primera capa es la explotación de las materias primas imprescindibles para la fabricación del hardware: minerales críticos como silicio ultrapuro, galio, germanio, tierras raras, cobre, litio, cobalto y grafito. China es el principal exportador de estas materias, con puntos clave en Mongolia.

Su valor se ha desproporcionado, por su importancia en esta nueva tecnología y por el reducido tamaño de extracción. Crear una mina puede llevar casi 20 años y pueden verse afectadas por el clima como pasó con el Huracán Helene en 2024 que paró la producción en Carolina del Norte, el principal proveedor mundial.

Por su parte, Estados Unidos y la Unión Europea trata de reducir esa dependencia diversificando sus fuentes y creando reservas. España no produce a gran escala estos materiales, pero posee recursos potenciales.

Una estrategia nacional, en consonancia con la europea, sobre materias primas podría facilitar la extracción y el reciclaje de materiales estratégicos. Se han abordado proyectos como el de Barruecopardo y Valtreixal centrados en tungsteno y estaño-wolframio, además de la refinería de San Cibrao, pero por motivos ambientales se han descartado otros como el de Matamulas.

Chips propios

El siguiente salto lleva hasta los chips, los procesadores que ejercen de corazón de la mayoría de los dispositivos electrónicos. Aquellos diseñados expresamente para entrenar y ejecutar IA han convertido a empresas como Nvidia en esenciales de esta industria.

De nuevo, Asia es la clave de este eslabón de la cadena, con la fabricación centrada en Taiwán (TSMC) y Corea del Sur (Samsung). Sin embargo, Estados Unidos y la Unión Europea dominan la fase de diseño es también fuerte con el control de estos chips especializados, los protagonistas de un reciente escándalo con tintes amorosos.

Jensen Huang, CEO de Nvidia. Manami Yamada Reuters

La Unión Europea intenta corregir este desequilibrio con su “Ley Europea de Chips”, que fija la meta de alcanzar el 20% de la fabricación global en 2030.

España, que no cuenta con fábricas, ha emprendido el proyecto PERTE Chip con 12.250 millones de euros hasta 2027. El objetivo es impulsar el diseño, formación y encapsulado.

En 2025, la empresa Broadcom canceló sus planes de construir una planta de fabricación de chips tras romper las negociaciones con el Gobierno español. La inversión iba a ser de 850 millones de euros dentro del proyecto PERTE Chip.

Centros de datos y supercomputación

De aquí pasamos a un punto clave para la estrategia actual de España, la computación y los centros de datos. Son las catedrales donde vive, trabaja y evoluciona la IA; donde se gestiona cada movimiento por internet.

Aquí España cuenta con una ventaja: una vasta red de energías renovables que pueden suplir el gigantesco gasto energético de estos centros. Ha logrado atraer inversiones significativas. Ciudades como Madrid y Barcelona son dos grandes puntos, pero otras ciudades como Zaragoza o Santander se están convirtiendo en importantes reclamos.

Zaragoza dispone actualmente con 21 centros de datos. Microsoft está desarrollando un campus con un plan de 5.300 M€ aprobado en noviembre de 2025. y Amazon Webb Services sitúa aquí su región cloud con una inversión prevista de 33.700 M€ hasta 2034.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el director de Operaciones del Barcelona Supercomputing Center, Sergi Girona, durante su visita al superordenador MareNostrum 5, en el Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS). David Zorrakino / Europa Press

Como se puede apreciar, aunque se sitúen en suelo español y repercutan en la economía local, las principales firmas detrás de estos centros son extranjeras. Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud concentran cerca de dos tercios del mercado mundial de servicios cloud.

La construcción de estos enormes centros tecnológicos ha despertado un rechazo por parte de la ciudadanía que se extiende por todo el mundo, principalmente por su gasto eléctrico. Los gobiernos de Irlanda o Países Bajos han frenado la expansión de centros de datos por su impacto en la demanda eléctrica y el consumo de agua para refrigeración.

En España, la asociación española de 'data centers' (SpainDC) asegura que el gasto eléctrico en España es “insignificante” y “prácticamente no consumen agua”. El conjunto de los centros de datos en España suma 439 MW instalados, lo que representa únicamente el 0,8% del consumo eléctrico total del país, una cifra que la patronal califica de "insignificante".

La patronal ha llevado esta semana ante el Tribunal Supremo el decreto del gobierno regular la instalación de centros de datos en nuestro país, que dicen provocaría una fuga de 9.000 millones de euros.

La norma afecta a grandes instalaciones de más de 10 megavatios (MW) --en un contexto en el que ya hay 15 gigavatios (GW) con permisos concedidos.

Les exige acreditar que el 80% de su consumo anual procede de autoconsumo, almacenamiento o contratos a plazo de más de seis años con renovables recientes, fijando una senda flexible hasta 2032 para cumplir con la correlación horaria hasta que las renovables superen el 90% del mix eléctrico.

Aparte de los centros de datos, España también cuenta con importantes centros de supercomputación como el MareNostrum 5 en Barcelona, entre los quince superordenadores más potentes del planeta.

Los centros de datos dependen de conexiones y este país, por la posición geográfica y la amplitud del litoral, es un punto estratégico para las redes de comunicación por mar gracias a los cables submarinos que la conectan con otros continentes.

La importancia de los datos

Del hardware, pasamos ya al software. Dentro de esos centros de datos, el nutriente que alimenta a la IA son los datos. Su control es otra de las grandes batallas de este siglo.

Estados Unidos y China acumulan una cantidad inmensa de información con la que están entrenando sus grandes modelos de lenguaje y desarrollando aplicaciones personalizadas. Google, Meta, Amazon, Microsoft y Apple, junto con sus contrapartes chinas Alibaba, Tencent, Baidu o ByteDance, acumulan y controlan la mayor parte de los datos generados por los usuarios del planeta.

Las empresas desarrolladoras de IA, como OpenAI con sus chatbots también recopilan datos con cada interacción con la IA. En algunos casos se han recopilado datos para el entrenamiento de la IA de forma clandestina o aprovechando vacíos regulatorios.

Un centro de datos. Invertia

En contraposición, Europa se ha perfilado desde hace años en una estrategia más ética y proteccionista de la privacidad de los usuarios europeos. España sigue y respeta este mismo criterio dejando los datos en servidores de empresas extranjeras.

Aún así, el idioma principal es una de las fortalezas. El español cuenta con más de 500 millones de hablantes. En 2025 se lanzó el proyecto ALIA, por parte del Gobierno de España, el primer modelo fundacional de inteligencia artificial (IA) en español, que también abarca las lenguas cooficiales como el catalán, gallego, valenciano y vasco.

Este se aplicaría en adelante , por ejemplo, en forma de chatbot para la Agencia Tributaria.

ALIA es un modelo de código abierto, desarrollado desde cero, sin utilizar modelos preentrenados, entrenado en MareNostrum 5 y se basa en la arquitectura de Llama, el modelo de código abierto de Meta.

No pretende competir necesariamente con ChatGPT o Gemini en todos sus usos. Su valor estratégico está en crear una base tecnológica que pueda adaptarse, utilizarse en servicios públicos, investigación y empresas, y desarrollar capacidades que no dependan completamente de proveedores externos.

Impacto laboral

Más allá de la tecnología pura, el valor humano sigue siendo imprescindible en esta carrera. En el último año, se ha gestado una guerra para captar los mejores talentos entre las principales compañías.

España ocupa una posición intermedia en el ámbito de la investigación y el talento en inteligencia artificial. Dispone de una base académica sólida, con grupos destacados en universidades como la Politécnica de Cataluña, la Universidad Carlos III de Madrid o la Pompeu Fabra de Barcelona, que aportan alrededor del 5 % de las publicaciones europeas en IA.

Sin embargo, a pesar de tener centros de investigación, pierde profesionales. El último informe de un informe reciente de IndesIA, (consorcio de empresas lideradas por Repsol, Ferrovial y Telefónica, a las que se suman Airbus, Inditex, Gestamp, Navantia, Microsoft y Técnicas Reunidas), indica que en España no se llegan a cubrir el 11,93% de ofertas de empleo relacionadas con la IA. A pesar de contar con 28.137 profesionales de datos e IA. El 1,4% de este talento trabaja en pymes de menos de 49 empleados.

Transformación digital desigual

En última instancia se sitúa la necesidad de dar salida al producto fabricado, los modelos de IA entrenados. Esto puede transformarse en la creación de aplicaciones y nuevas herramientas, empresas que ofrecen servicios de IA o su directa aplicación en las empresas e instituciones como herramienta de trabajo.

En España, este proceso de transformación digital aún es desigual. Según el informe de IndesIA, un 4,1% de las 131.554 pymes analizadas utiliza IA de forma identificable. El problema. El sector de Información y comunicaciones encabeza la adopción con un 23,2%.

Por otro lado, el informe de Dealroom y ENISA publicado en 2026 coloca a España en el sexto puesto europeo en inversión en startups de IA. Las pymes que usan IA registran un crecimiento de ventas del 7,25%, frente al 4,34% de las que no la utilizan.

El informe de ecosistema tecnológico de Dealroom y ENISA publicado en 2026 coloca a España en el sexto puesto europeo en inversión en startups de IA, y destaca el crecimiento acelerado del sector. En él se indica que casi 1 de cada 5 empresas emergentes fundadas desde 2021 está enfocada en IA (18,4% de las fundadas desde 2021).

Así han surgido empresas como Sherpa.ai o Multiverse Computing. Según este informe, España como el cuarto país europeo con mayor cuota de apoyo inversor doméstico, solo por detrás de Italia, Francia y Bélgica. En conjunto, las startups españolas captaron 3.100 millones de euros en 2025 (frente a 1.900 millones en 2024).

En las etapas más avanzadas, las mayores rondas de financiación cerradas en España durante 2025 alcanzaron desde 60 millones de euros en energías renovables hasta 189 millones de euros en software cuántico, destacando además sectores como movilidad y biotecnología.

Las propuestas

La inteligencia artificial se ha convertido en una infraestructura estratégica, al mismo nivel que la energía o las telecomunicaciones.

España y la Unión Europea parten de una posición de dependencia en chips, capacidad de computación, datos y modelos, mientras Estados Unidos y China lideran la carrera.

El decreto sobre centros de datos ha generado un enfrentamiento con la industria y el riesgo de una fuga de 9.000 millones de euros; el PERTE Chip ha visto cancelaciones como la de Broadcom.

La soberanía tecnológica no exige fabricar todo, pero sí disponer de capacidades propias, alternativas y un entorno que atraiga inversión en lugar de ahuyentarla.

Las propuestas de EL ESPAÑOL buscan reforzar la autonomía estratégica, aprovechar las ventajas de España (energía renovable, posición geográfica, lengua) y corregir los obstáculos regulatorios y de talento que frenan el desarrollo del ecosistema de IA.

1. Estrategia nacional de soberanía tecnológica en IA

Hay que definir una estrategia plurianual que identifique los eslabones críticos de la cadena de valor (materias primas, diseño y encapsulado de chips, centros de datos, datos de entrenamiento y modelos fundacionales) y fije objetivos verificables de reducción de dependencia.

La autonomía no significa aislamiento, sino capacidad de elegir socios y condiciones.

El Pax Silica y otros pactos demuestran que la UE negocia desde una posición débil. España debe impulsar capacidades propias y alianzas selectivas que refuercen su margen de maniobra.

2. Atracción y regulación equilibrada de centros de datos

España ha atraído inversiones significativas gracias a las energías renovables y el terreno disponible (Microsoft y Amazon entre otros).

El nuevo decreto que exige a las grandes instalaciones acreditar un 80% de autoconsumo o contratos a largo plazo con renovables recientes ha enfrentado al Gobierno con la industria y ha sido llevado al Supremo por el riesgo de fuga de inversión.

Hay que revisar la norma para garantizar seguridad de suministro y objetivos climáticos sin imponer requisitos que desincentiven la instalación de capacidad de computación. Los centros de datos representan actualmente el 0,8% del consumo eléctrico; la regulación debe ser proporcional y previsible.

3. Aceleración del PERTE Chip y del ecosistema de semiconductores

El PERTE Chip dispone de 12.250 millones hasta 2027, pero ha sufrido cancelaciones como la planta de Broadcom (850 millones).

Chip MTIA de Meta para no depender de Nvidia Meta, Facebook Omicrono

Hay que simplificar los trámites, garantizar la ejecución efectiva de los fondos y concentrar esfuerzos en diseño, formación y encapsulado, donde España puede competir, en lugar de aspirar a fábricas de vanguardia a corto plazo. La Ley Europea de Chips fija el objetivo del 20% de la fabricación global en 2030; España debe aprovecharlo para captar proyectos viables y formar talento especializado.

4. Retención y formación de talento en IA

España no cubre el 11,93% de las ofertas de empleo relacionadas con IA a pesar de contar con 28.137 profesionales de datos e IA y una base académica sólida.

Hay que reducir la fuga de talento mediante incentivos fiscales a la contratación de perfiles STEM, programas de retorno de investigadores y una mayor conexión entre universidades, centros de investigación y empresas.

La Formación Profesional dual y los másteres especializados deben orientarse a las necesidades reales del sector (datos, modelos, ciberseguridad aplicada a IA).

5. Impulso a los modelos fundacionales y a los datos soberanos

El proyecto ALIA, modelo de código abierto entrenado en MareNostrum 5 y orientado al español y a las lenguas cooficiales, es un paso en la dirección correcta.

Hay que consolidar y ampliar estas iniciativas para que existan alternativas propias en servicios públicos, investigación y empresas, sin renunciar a la cooperación internacional.

Al mismo tiempo, hay que facilitar el acceso seguro a datos de calidad (públicos y privados) que respeten la privacidad europea, de forma que los modelos respondan a las particularidades lingüísticas y sectoriales de España.

6. Aceleración de la adopción de IA en pymes y startups

Solo el 4,1% de las pymes analizadas utiliza IA de forma identificable, aunque las que lo hacen crecen más en ventas.

Hay que simplificar las ayudas a la digitalización, crear programas de acompañamiento tecnológico para pymes y mantener un entorno fiscal y regulatorio favorable a las startups de IA (España ocupa el sexto puesto europeo en inversión).

Casi una de cada cinco empresas emergentes fundadas desde 2021 está enfocada en IA; ese dinamismo debe consolidarse con acceso a capital, talento y mercados.

7. Seguridad, ciberdefensa y uso dual de la IA

Los ataques informáticos y la capacidad de los modelos de IA para detectar vulnerabilidades en horas elevan el riesgo.

Hay que integrar la IA en las estrategias de ciberseguridad nacional, reforzar la protección de infraestructuras críticas y desarrollar capacidades de uso dual (civil y de defensa) en detección de amenazas, análisis de datos y resiliencia.

La soberanía tecnológica incluye la capacidad de proteger las redes y los sistemas propios frente a actores estatales y criminales.

8. Medición de resultados y rendición de cuentas

La política de IA debe disponer de indicadores públicos: porcentaje de oferta de empleo en IA cubierta, inversión captada en centros de datos y semiconductores, adopción de IA en pymes, avance de proyectos como ALIA y PERTE Chip, y grado de dependencia en capacidad de computación y chips avanzados.

El decreto de centros de datos y las cancelaciones del PERTE demuestran que los anuncios no bastan. Las medidas que no reduzcan la dependencia crítica ni mejoren la atracción de inversión y talento deben revisarse.

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Las propuestas de EL ESPAÑOL buscan lo que el diagnóstico indica que falta: capacidades propias en los eslabones estratégicos, un entorno regulatorio que atraiga inversión en lugar de ahuyentarla y un aprovechamiento real de las ventajas españolas en energía, posición geográfica y lengua.

Mientras la regulación de los centros de datos genere incertidumbre y el talento siga emigrando, la soberanía tecnológica seguirá siendo más una aspiración que una realidad.