Vota por Eliska o Sophie: el concurso que esconde un ataque que está volando entre los contactos de WhatsApp

Los ataques de phishing siguen a la orden del día. Los expertos advierten que los hackers cuentan con la ayuda de la IA para diseñar mensajes cada vez más creíbles. Como el que ha volado estos días por WhatsApp y cuya sencillez ha pillado a más de uno desprevenido.

El argumento de la trama es sencillo, conseguirle una clase de baile a una niña. “Hola, puedo pedirte un pequeño favor? Podrías votar por Eliska? Es la hija de unos amigos míos. El primer premio es una clase de baile gratis, ¡y sería una oportunidad realmente preciosa para ella! Muchas gracias!”.

No es el primero, otros mensajes similares han circulado por la aplicación de WhatsApp pidiendo votar por Sophie. En realidad son dos niñas que se juegan esa supuesta final de baile y que necesitan tu ayuda para llevarse el premio, una clase más de baile.

El mensaje incluye un enlace que deriva a una página web falsa, la puerta de entrada del ciberataque que termina con el hackeo del teléfono y el acceso a datos personales. Es lo que se conoce como gusano informático, el malware consigue acceder en un sistema y aprovecha esa intrusión para seguir propagándose hacia otros dispositivos o usuarios. Por lo tanto, si lo has recibido, es probable que tu contacto no te lo haya enviado de forma voluntaria.

Al pinchar en ese enlace final, se abre una página web que presenta a dos niñas, Sophie y Eliska, las finalistas de un concurso de baile en Praga. Para votar por una de ellas el usuario debe introducir su número de teléfono y se le envía un código de verificación para completar la operación.

Aunque los ataques phishing están muy extendidos y cada vez más parte de la población está concienciada con ellos, el hecho de recibirlo de un contacto conocido puede hacer dudar a más de uno, aunque no esté personalizado. El mensaje está bien redactado, sin faltas ortográficas que puedan levantar sospechas y apela a la bondad de las personas.

Ante casos como este, una vez se detecta la trampa, las víctimas tienen que seguir una serie de medidas. La primera es avisar a sus contactos para que estén alertas a otros mensajes que puedan recibir y así frenar el avance del hackeo.

Tener al día las actualizaciones de WhatsApp, así como el del resto del sistema operativo del teléfono podría evitar males mayores. El Instituto Nacional de Ciberseguridad o Incibe cuenta con un número de atención a las víctimas de estos ataques (017) y aconseja realizar capturas y guardar todas las pruebas posibles de este tipo de robo por si hiciera falta denunciar a las autoridades. Algunos ataques acaban con el robo de cuentas bancarias.