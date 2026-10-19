De una IA personalizada a un wearable que "de verdad te pones": así desafía este anillo europeo al popular Apple Watch

“Se acerca la hora de acostarse”, cada tarde la aplicación Oura te aconseja una rutina para reducir el estrés e iniciar un descanso pleno durante la noche; tiempo en el que el anillo electrónico “más pequeño del mundo”, según sus diseñadores, monitoriza tu sueño.

El Oura Ring 5 se presenta como el wearable más cómodo del mercado para llevar puesto las 24 horas del día. “El mejor wearable es el que realmente te pones”, explica a El Español-Omicrono George Abbott, vicepresidente para Europa, Oriente Medio, África y Asia-Pacífico de Oura..

Este medio ha viajado hasta Helsinki, casa de la marca, para conocer al equipo detrás de esta innovación. Allí nos hemos encontrado con el Oura 1, su primer diseño y un anillo cuyo tamaño podría compararse con los antiguos chevalière o las sortijas para sellar cartas.

Este modelo inicial atestigua el cambio físico que ha sufrido el dispositivo en solo 11 años hasta ofrecer en esta quinta generación un producto mucho más delgado y ligero. Hasta un 40% más pequeño que el Oura 4, su predecesor, sin renunciar a funcionalidades, para que no te lo quieras quitar en todo el día.

La familia Oura

Para muchas personas los relojes o pulseras son incómodos de mantener todo el día, menos aún dormir con ellos, pero los anillos pueden resultar un acompañamiento más práctico, principalmente con este nuevo formato.

Abbott y sus compañeros nos reciben, no con uno, sino con dos o más anillos en sus manos. Algunos llevan hasta tres en la misma mano. Les preguntamos por ello y explican que, aunque el diseño es único y juegan con los colores, varios de esos modelos son de prueba, los están analizando.

George Abbott vicepresidente para Europa, Oriente Medio, África y Asia-Pacífico de Oura. Marta Sanz Omicrono Helsinki

No obstante, nuestro entrevistado aclara que, en su caso, cambia de anillo según combine con su ropa ese día, basta con tenerlos vinculados al móvil para decidir un estilo propio por la mañana.

Así es el equipo detrás de Oura, especializados en ingeniería, diseño y ciencia; y obsesionados con el café y la sauna matutina como buenos finlandeses.

El objetivo de estos años de investigación y trabajo no es crear una joya única, ni el ordenador más pequeño del mundo, como lo describe, ni siquiera, recopilar datos, sino dar autonomía a las personas para tomar mejores decisiones sobre su tiempo, recursos y salud y “construir mejores relaciones”.

“Estamos observando un cambio real en el comportamiento de los consumidores. Históricamente, acudimos al médico o al fisioterapeuta cuando algo ya va mal. Sin embargo, ahora estamos viendo cómo los consumidores empiezan a adoptar una mentalidad más proactiva, preventiva”, explica Abbot.

Anillos Oura 5 con su cargador portátil y el anillo Oura 1 Marta Sanz Omicrono Helsinki

Este cambio también lo han sentido en España, aunque “la adopción de dispositivos wearables está ligeramente por detrás de la de otros mercados”, asegura, “Tengo la sensación de que todavía no hemos empezado a desarrollar de verdad nuestra presencia en España, y ese será uno de nuestros principales focos de atención de cara al próximo año.”

Adelgazando la tecnología

“Normalmente, cuando reduces el tamaño de algo un 40%, eso suele implicar hacer concesiones, especialmente en el ámbito de los dispositivos wearables. Si observas otros productos, eso significa que han eliminado funciones o reducido el tamaño de la batería”, explica George Abbott durante la entrevista.

Oura Ring 5 mide 6,09 mm de ancho y 2,28 mm de grosor. Dentro de ese pequeño tamaño, integra LEDs rojos, verdes e infrarrojos para medir continuamente la frecuencia cardíaca, la variabilidad del pulso y la saturación de oxígeno en sangre. Además, cuenta con un sensor digital de temperatura y un acelerómetro 3D para registrar las variaciones térmicas corporales y la actividad física diaria de forma constante.

Anillo Oura 5 diseccionado Oura Omicrono

Sin embargo, las cúpulas de los sensores sobresalen 0,7 mm, frente a los 0,3 mm del Oura 4. En generaciones anteriores, los sensores fotopletismográficos (PPG) e hipervisores sobresalían hacia la piel formando un abultamiento de hasta 1,3 mm para mantener contacto estrecho con la superficie del dedo.

En los nuevos modelos, Oura ha rediseñado la arquitectura óptica para integrar más el anillo y aplanar los sensores, que apenas se aprecian en el dedo.

Aún así, la propia compañía reconoce que en el interior del anillo Oura Ring 5, los sensores rediseñados que contienen los LED y los fotodetectores son ligeramente más grandes que los del Oura Ring 4. Al crear un anillo más delgado, el equipo de ingeniería tuvo que acercar los LED y los fotodetectores a la superficie de la piel y atravesar la capa metálica.

Para compensar que los sensores ya no presionan tan directamente la piel, desarrollaron la tecnología “Smart Sensing”. Utiliza un sistema multicanal con LEDs más pequeños, potentes y eficientes. Un algoritmo adaptativo ajusta dinámicamente la profundidad y dirección del canal óptico según el movimiento, el tono de piel y la vasculatura, logrando mayor precisión con sensores físicamente más pequeños.

Otro cambio ha sido el rediseño de la arquitectura de la batería para adaptarse al contorno circular con un perfil mucho más delgado. El objetivo principal era mantener entre 6 y 9 días de autonomía a pesar del volumen reducido del chasis.

La era de la IA personalizada

“Cuando nuestros usuarios compran el anillo, lo que en realidad están comprando es la aplicación”, indica George Abbot. Usando el anillo durante las 24 horas, son muchos los datos que el dispositivo puede recoger.

Oura Advisor respondiendo una cuestión sobre salud personal Marta Sanz Omicrono

Estos datos se traducen y simplifican en la aplicación que ya cuenta con un asesor basado en IA para charlar con el usuario sobre sus preocupaciones y posibles aspectos a mejorar en la rutina.

En pleno debate sobre el riesgo que supone para la privacidad la fusión entre agentes de IA y dispositivos wearables, Abbot contesta: “Nos tomamos la privacidad muy en serio. Es la razón por la que constituye una parte tan importante de nuestro modelo de suscripción: queremos que nuestros miembros tengan la confianza de que sus datos están seguros y de que no los compartiremos ni los alquilaremos a terceros”.

Salida a bolsa

Este último año, Oura ha aplazado su salida a bolsa de hasta 2.200 millones de dólares. Desde la empresa aseguran estar teniendo un rendimiento extraordinario a nivel global: “Estamos viendo resultados excelentes en todos los mercados. El hecho de que hayamos aplazado la salida a bolsa responde, sencillamente, a que consideramos que no era el momento adecuado para hacerlo”.

Anillos Oura 5 Marta Sanz Omicrono Helsinki

Según informó Bloomberg, habían recibido aproximadamente cuatro veces más órdenes de compra que acciones disponibles, pero la incertidumbre que reina actualmente en el mercado de las ofertas públicas sería el motivo por el que han decidido esperar a un mejor momento.