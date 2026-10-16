Las gafas Ray-Ban de Meta se enfrentan a la regulación europea: la respuesta de la UE ante los riesgos de privacidad

Hace unas semanas, Meta presentaba las nuevas Ray-Ban Meta Audio, sus últimas gafas inteligentes sin cámaras. Este lanzamiento parece centrarse en competir con los auriculares tradicionales y modelos de otras marcas, pero también puede interpretarse como una respuesta al creciente rechazo que provoca su producto más popular.

Este último año, Meta se ha enfrentado a diferentes demandas y sido objeto de investigación en múltiples países por los riesgos que suponen sus gafas en materia de privacidad. El último en sumarse es el CEPD (Comité Europeo de Protección de Datos) que ha emitido este martes 13 de octubre una declaración sobre los desafíos de protección de datos de las gafas inteligentes.

Los usuarios de estas gafas con cámaras y micrófonos graban a otras personas por la calle sin su consentimiento. En las redes se han popularizado vídeos de acoso y bromas cuyas víctimas no son conscientes de estar siendo grabadas.

Las personas que usan gafas inteligentes pueden tomar fotos, grabar videos, escuchar música, hacer llamadas telefónicas, traducir texto o interactuar con un asistente de IA. El problema surge cuando otras personas no saben que están siendo grabadas mediante esas gafas, muy parecidas a las tradicionales, y su video acaba en internet.

Rechazo multinacional

El organismo europeo ha indicado en este escrito la necesidad de que este nuevo tipo de dispositivos wearables emitan "advertencias claras" cuando estén grabando. Además, recuerda las obligaciones que deben cumplir los usuarios según el uso que hagan del dispositivo, tal y como estipula la ley actual.

Se trata de una guía no vinculante para usuarios y fabricantes que surge en medio de una fuerte polémica por las violaciones de la privacidad. El malestar ha ido en aumento, por ejemplo, el gobierno noruego anunció la semana pasada su intención de prohibir temporalmente el uso de estas gafas en ciertos lugares públicos. Oslo ya optó por prohibir las gafas con cámara en las escuelas.

Desde Francia, la asociación e-Enfance, que gestiona la línea telefónica nacional de ayuda a las víctimas de acoso cibernético, también ha alertado sobre los vídeos grabados. Y en Inglaterra, la campaña «Stop Smart Glasses» (Alto a las gafas inteligentes) ha lanzado una petición para que sus seguidores contacten con las tiendas y dejen de venderlas. La iniciativa ha superado las 10.000 firmas.

Responsabilidad del usuario

El CEPD lo deja claro, los usuarios también deben cumplir la legislación RGPD cuando utilicen las gafas. El organismo regulador pone diferentes ejemplos: si esto implica compartir una foto o un vídeo en una cuenta pública de redes sociales, o si las gafas inteligentes se utilizan en el marco de actividades oficiales, profesionales o políticas, el usuario sería considerado responsable del tratamiento de datos .

Ray-Ban Meta Headliner (Gen 2) Chema Flores Omicrono

Sin embargo, si esa foto o vídeo de familiares o amigos, se limita al ámbito personal, se consideraría una actividad puramente personal a la que no se aplicaría el RGPD. Tampoco si la grabación se usa para traducir una conversación personal en un contexto privado.

Aún así, otra polémica paralela ha salpicado a Meta. Este año, se presentó en California una demanda colectiva contra Meta y Luxottica, la compañía del grupo EssilorLuxottica vinculada a Ray-Ban, sobre la posible recopilación de datos faciales y las imágenes privadas procesadas y revisadas por empleados de empresas de terceros.

Responsabilidad del fabricante

Aparte del usuario, el fabricante de estos dispositivos también tiene que responder por el diseño y gestión del mismo. El Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) destaca la transparencia como uno de los principales retos en materia de protección de datos que plantean las gafas inteligentes.

“Las gafas inteligentes deben dejar claro que están grabando, por ejemplo, mediante luces LED brillantes, señales de audio o activación por voz, notificaciones del teléfono inteligente que respeten la privacidad o diseños únicos. Estas advertencias deben ser fiables, difíciles de ignorar y estar siempre actualizadas", ha dicho la Presidenta del CEPD, Anu Talus.

Mark Zuckerberg, durante la presentación de las gafas de Meta Getty Images Omicrono

Las medidas planteadas por la Unión Europea no son nuevas. Meta, el fabricante de gafas inteligentes más popular, ya ha implementado algunas. Para empezar, las gafas integran una pequeña luz LED blanca que parpadea para advertir a los demás de que la cámara está encendida, muchos usuarios se aprovechan de que la gente aún no está acostumbrada a esta tecnología y ni la ven.

Incluso hay quien está tapando esa 'lucecita'. Entonces Meta respondió con una actualización de software. Si el sistema detecta que el usuario intenta manipular, tapar o romper el 'LED de captura' para grabar de forma furtiva, la cámara se desactiva de forma automática.

Aunque la legislación ya contempla diferentes responsables ante estas situaciones, su persecución se torna casi imposible en el momento en el que la grabación llega a las redes sociales de forma anónima.

Para cuando el video ya ha corrido por internet, la respuesta es otra. Adam Mosseri, director de Instagram (red social de Meta), informó este verano a través de un vídeo en la propia red social que este tipo de contenido pasa a estar prohibido.

Aseguran desde la empresa que ya han eliminado miles de videos y persiguen aquellos con hashtags asociados con contenido de acoso, como “rizz”, “pickup artist” y “cold approach”. Esto se aplica a las redes sociales de Meta, pero internet es muy amplio.