Elena Sánchez (Google): "Pixel 11 viene para cambiar tu relación con la tecnología: que sea más útil, pero también más simple"

Los Google Pixel 11 han llegado al mercado para marcar el salto definitivo de los smartphones hacia una inteligencia artificial (IA) verdaderamente proactiva.

Funciones como la gestión automatizada de tareas, la traducción en tiempo real o el procesamiento avanzado en el propio dispositivo han dejado de ser una curiosidad para convertirse en aliados cotidianos —cada vez más frecuentes en los hogares de España— que reducen la carga mental del usuario.

En este contexto de plena expansión, Google redobla su apuesta por la telefonía premium con esta nueva generación de dispositivos, ofreciendo un ecosistema verdaderamente integrado y diseñado de forma nativa alrededor de Gemini.

Para conocer los detalles de esta estrategia, en EL ESPAÑOL - Omicrono hablamos con Elena Sánchez, directora comercial de hardware de Google España y Portugal, en el marco de la presentación oficial de la serie Pixel 11 celebrada en Madrid.

Durante la charla, abordamos desde el papel del mercado español y la potencia del nuevo procesador Tensor G6, hasta el impacto de innovaciones fotográficas como la Captura Mágica o la integración de salud con el Pixel Watch 5, entre otros temas.

Pixel 11 Pro XL Chema Flores

Hoy todas las marcas hablan de IA. Desde su posición, ¿qué diferencia la integración de la IA de Google en el ecosistema Pixel frente a lo que está haciendo la competencia directa?

Google está liderando la transformación de la IA a gran escala gracias a nuestro enfoque holístico. Integramos a la perfección nuestra investigación de primera categoría, nuestra infraestructura de IA personalizada y nuestros modelos de Gemini para potenciar nuestros productos.

En otras palabras, todo en tu Pixel funciona en conjunto: el software, el hardware, el procesador y la IA.

Pixel es el mejor lugar para experimentar las últimas innovaciones de IA de Google, que se traducen en experiencias reales que resuelven situaciones cotidianas para que puedas estar más presente, como la función Captura Mágica o HiLight, para que sigas conectado, pero sin distracciones.

Desde el comienzo hasta ahora, ¿cómo ha sido la transición de Google en el camino hacia la IA?

En Google, llevamos más de una década incorporando la IA a nuestros productos y servicios y poniéndolos a disposición de nuestros usuarios.

Desde hace tiempo aplicamos la IA para que nuestros productos sean radicalmente más útiles, basta con pensar en la función “Respuesta inteligente” de Gmail o en la búsqueda de rutas eficientes en cuanto al consumo de combustible en Google Maps.

De hecho, la IA ha estado presente en la gama Pixel desde la primera generación con avances como el modo retrato con una sola cámara.

Este año, todos los teléfonos Pixel 11 están diseñados para la Gemini Intelligence, creados para ofrecer un rendimiento máximo, de modo que tu teléfono pueda ocuparse de las tareas rutinarias.

Google ofrece un ecosistema verdaderamente integrado diseñado alrededor de Gemini Intelligence que conecta teléfono, reloj, auriculares Pixel Buds y dispositivos de hogar conectado.

La IA generativa y Gemini están transformando la tecnología. ¿Cómo cree que evolucionará el concepto de smartphone en los próximos cinco años gracias a esta evolución?

El smartphone está dejando de ser una herramienta pasiva para convertirse en un asistente proactivo que gestiona la carga mental diaria en segundo plano, permitiendo que el usuario "recupere el momento" y esté presente en lo que importa.

Veremos una integración cada vez más profunda con capacidades multitarea conectadas a más de 40 aplicaciones habituales para gestionar reservas, viajes y calendario con un solo toque.

España es un mercado muy competitivo, sensible al precio y donde la cuota de Pixel históricamente ha estado por detrás de EEUU o Japón. ¿Qué peso real tiene el mercado español para la división global de hardware y cuál es la estrategia para ganar cuota a marcas tan afianzadas aquí?

España forma parte de lo que en Google denominamos el "Big Five", los cinco mercados prioritarios de Europa en la gama premium de más de 400 euros, dentro de un país con más de 63 millones de líneas móviles.

Nuestra estrategia pasa por reforzar la presencia en el canal físico junto a socios clave como MediaMarkt, El Corte Inglés, Telefónica, Orange y Amazon para aumentar el conocimiento de marca.

El crecimiento está siendo extraordinario: con el Pixel 9 agotamos el stock al mes del lanzamiento, con el Pixel 10 registramos un crecimiento de casi tres dígitos, posicionándonos con fuerza en la franja de 800 a 1.000 euros.

Con Pixel 11 hemos entrado con fuerza en el segmento de dispositivos de más de 1.200 euros, alcanzando una de las cuotas de penetración más altas de toda Europa, Oriente Medio y África.

Otro punto a destacar es que nuestro mercado arrancó hace muy poco. Nosotros llevamos solo tres años, pero ya nos hemos puesto a la altura del Reino Unido —que empezó hace diez— en la cuota de mercado por encima de los 400 €.

Por último, para reforzar nuestro compromiso con España, este verano hemos anunciado una colaboración con el FC Barcelona que permitirá a toda la afición combinar la IA de Gemini y la tecnología Pixel para mejorar su experiencia con contenidos exclusivos y personalizados.

Los Pixel 11 Pro Chema Flores

¿Cómo de prioritario es España en el despliegue de las nuevas funciones de IA?

Todos los modelos de la serie Pixel 11 están diseñados para Gemini Intelligence.

En España y en Europa están disponibles desde el primer día funciones clave como 'Rambler' para dictado de voz natural, Transcripción en directo, Gemini Omni, la Captura Mágica, los Estilos de cámara, Rodea para buscar y la traducción en tiempo real de contenidos multimedia.

La filosofía de Google es lanzar los productos en el mercado e ir incorporando y actualizando las funciones paulatinamente para asegurar que cada herramienta llegue en las mejores condiciones.

Han anunciado el Pixel 11 Pro Fold, pero España se queda fuera del lanzamiento de esta versión plegable. ¿A qué responde esta decisión?

Analizamos cuidadosamente el posicionamiento de producto en cada mercado según las tendencias y la demanda de los compradores.

En este momento, nuestra prioridad estratégica en España es consolidar el ecosistema principal de la serie Pixel 11 y asegurar que los usuarios comprendan y aprovechen todo el valor de nuestra IA del ecosistema actual antes de expandir el catálogo local con un producto adicional.

Pixel 11 Pro Fold Chema Flores

Desde su perspectiva de directora comercial, ¿cuál es el gran mito sobre los teléfonos Pixel en España que más le gustaría derribar este año?

Me gustaría acercar aún más la tecnología de Google Pixel al público femenino.

Google Pixel es un teléfono ideal tanto para un usuario muy tecnófilo como para alguien que busca sencillez.

Tanto si tienes un perfil más “techie” como si lo que quieres es un resultado espectacular sin preocuparte por las especificaciones técnicas, creo que hay grandes características en el Google Pixel que lo hacen muy atractivo para las mujeres.

Para mí ha marcado un antes y un después la función Captura Mágica, que inmortaliza los momentos importantes de un vídeo sin que me tenga que preocupar por perder ningún detalle de lo que está ocurriendo.

Incluso HiLight, con la que ya tengo a mis contactos importantes asignados con sus debidos colores y puedo dejar el móvil boca abajo en una reunión sin miedo a perderme una llamada importante.

Funciones así te ayudan a disfrutar del momento.

Y, si eres una mujer que valora la estética, la gama de colores es preciosa. Creo que cada año nos superamos.

El nuevo procesador Tensor genera mucha expectación. Sin entrar en especificaciones puras, ¿cómo se traduce la potencia del nuevo chip en el uso diario y real del consumidor?

Se traduce directamente en fluidez, rapidez y utilidad. El chip Google Tensor G6 permite una navegación web un 25% más rápida, una apertura de aplicaciones un 15% más ágil y procesar tareas de IA en el dispositivo hasta 3,5 veces más rápido consumiendo hasta 3,5 veces menos energía.

En la práctica diaria, el usuario nota que el procesado de Visión Nocturna es hasta 4,5 veces más rápido, las herramientas de voz como Rambler interpretan la dicción natural sin pausas y el chip de seguridad Titan M3 protege sus datos con criptografía postcuántica.

Nuestro compromiso con la procedencia del contenido pasa por crear una cámara de confianza que revele si la IA ha ayudado a generar las imágenes y los archivos multimedia.

La fotografía siempre ha sido el punto fuerte de la marca. Con el lanzamiento del Pixel 11, ¿cuál es esa nueva función de cámara o procesamiento basada en IA que crees que va a sorprender más al usuario?

La función estrella es Captura Mágica. La IA analiza aproximadamente 400 fotogramas durante una sesión para seleccionar automáticamente y con perfecta temporización fotos de alta calidad de 12 megapíxeles sin que tengas que dejar de vivir el momento.

Además, destacaría los Estilos de cámara, que permiten al usuario fijar la estética predeterminada de sus fotos, como sombras más profundas o calidez cinematográfica, o elegir entre seis estilos creativos totalmente personalizables.

Con el Zoom Pro de 120x y la función Captura Mágica, la IA ya no solo procesa la luz, sino que 'decide' o 'reconstruye' la imagen. ¿Dónde dibuja Google la línea entre una fotografía real y una imagen generada sintéticamente por IA?

Lo que queremos es que la cámara ofrezca las fotos más bonitas y precisas, fieles a cómo las percibe el ojo humano. Funciones como Captura Mágica están pensadas para facilitar la vida de las personas, pero también les da total autonomía, pueden hacer las fotos mientras tienen la ayuda de la IA.

Nuestro compromiso con la procedencia del contenido pasa por crear una cámara de confianza que revele si la IA ha ayudado a generar las imágenes y los archivos multimedia, y cómo lo ha hecho.

El Pixel 11 lleva esto al siguiente nivel. A día de hoy, el Pixel 8 y los modelos posteriores añaden credenciales de contenido a todas las fotos y vídeos de la app Cámara Pixel.

Con el Pixel 11, ampliamos nuestra compatibilidad con las credenciales de contenido C2PA, pionera en el sector, más allá de las fotos estándar para abarcar aún más formatos. Ahora, incrustamos automáticamente los metadatos C2PA directamente en los archivos RAW (DNG).

HiLight en el Pixel 11 Pro Chema Flores

Para alguien que tiene un modelo anterior o duda entre la gama alta de la competencia, ¿cuáles son los argumentos clave para convencerle de dar el salto al Pixel 11 hoy?

Los smartphones pueden hacer muchísimo, pero aún dependen de ti para cada acción (un click o deslizar la pantalla).

Pixel 11 viene para cambiar tu relación con la tecnología, y lo que estamos haciendo es que sea una tecnología más útil, pero también más simple para que las personas se puedan centrar en lo que realmente quieren y necesitan, ya sea estar en contacto con alguien o la foto perfecta.

La integración nativa de Gemini Intelligence trae herramientas únicas como Rambler, Captura Mágica o Rodea para buscar integrada en la cámara. Todo con la mejor cámara de Pixel hasta la fecha.

Además, la tranquilidad de contar con 7 años de actualizaciones de SO (Sistema Operativo), seguridad y los Pixel Drops.

El Pixel es un móvil ideal tanto para un usuario muy tecnófilo como para los que buscan sencillez.

Con el Pixel Watch 5, la integración con Fitbit parece más madura que nunca. ¿Qué métricas o funciones de salud impulsadas por IA representan el verdadero salto cualitativo de esta generación?

Pixel Watch 5 combina la utilidad de una IA proactiva y herramientas avanzadas de fitness directamente en tu muñeca.

Ofrece desde el seguimiento de rutas GPS más preciso para hacer ejercicio hasta instrucciones paso a paso directamente en tu muñeca para ayudarte a completar series y periodos de descanso en tu entrenamiento.

Gracias a la IA y Health Guardian, Pixel Watch puede detectar, por ejemplo, la pérdida de pulso o monitorizar continuamente las caídas graves y persistentes de la saturación de oxígeno.

Si se detecta una emergencia, puede llamar automáticamente a los servicios de emergencia.

En mayo de este año, además, presentamos Google Health, una aplicación para tener en un solo sitio los datos de tu salud y ayudarte a entender esos datos para que puedas sacar el mejor partido de esa información.

Google Health Coach puede crear entrenamientos personalizados o dar ideas de qué hacer si te encuentras en un hotel y no tienes las máquinas que usas en tu gimnasio.

Te ayuda a seguir tu dieta o entender con datos las señales que te da tu cuerpo.

Apple tiene un ecosistema muy cerrado que fideliza a sus usuarios. ¿Considera que con el lanzamiento conjunto del Pixel 11 y el Watch 5, Google ya ofrece una alternativa de ecosistema igual de fluida para Android?

Google ofrece un ecosistema verdaderamente integrado diseñado alrededor de Gemini Intelligence que conecta teléfono, reloj, auriculares Pixel Buds y dispositivos de hogar conectado.

La interacción es continua: con la función Alza y habla o un gesto de doble pinza en el Pixel Watch 5 puedes invocar a Gemini, fijar temporizadores o consultar reservas sincronizadas en tu calendario de forma inmediata y sin latencia.

Es una experiencia muy fluida y atractiva.

Pixel Watch 5 Chema Flores

¿Cómo se complementan realmente el teléfono y el reloj en el uso cotidiano para alguien que se acerca por primera vez a este ecosistema?

La experiencia es muy fluida. Ambos dispositivos, Pixel Watch 5 y Pixel 11, e incluso añadiría Pixel Buds, llegan con el mismo propósito: que sea un asistente proactivo.

Con el Watch 5 tienes funciones como Alza y habla y, claro, cuentas con Gemini en tu muñeca (todo es tan simple como levantar la muñeca para activar Gemini y comenzar un entrenamiento o consultar algún correo en tu Gmail).

Por poner dos ejemplos muy prácticos: puedes bloquear y desbloquear tu teléfono Pixel con Pixel Watch, sin necesitar usar una contraseña o el reconocimiento facial.

O si eres de los que te gusta dormir con los Pixel Buds, cuando llevas el reloj y este detecta que estás durmiendo, se para la música y se bloquean los controles táctiles.

Además, a nivel de salud, los sensores del reloj registran la actividad, el sueño o posibles emergencias y sincronizan todo el análisis detallado en la aplicación de Google Health del teléfono.

Finalmente, puedes usar el reloj o los Pixel Buds para hacer sonar tu teléfono o rastrear objetos mediante los Pixel Tag y la red Find Hub.

Si tuviera que convencer con un único argumento a un usuario que jamás ha probado un teléfono de Google para pasarse al Pixel 11 en España, ¿cuál sería?

Mi argumento sería: "Pídele más a tu teléfono".