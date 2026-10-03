Así ha construido ASUS su respuesta al MacBook Neo: "Los productos de entrada no tienen por qué renunciar a la calidad"

El mercado de la informática de consumo se encuentra en uno de los momentos de mayor ebullición y convulsión de los últimos tiempos. Al reto de hacerse con chips y subida de precios de los materiales, también hay que sumarle la irrupción de nuevos productos y categorías.

Es el caso del MacBook Neo, el portátil de Apple asequible que llegó el pasado marzo y que puso patas arriba al sector con su propuesta. Una de las compañías veteranas, ASUS, no ha tardado en responder y acaba de traer a España el Zenbook 14, un equipo que más que un contrincante se puede catalogar como una declaración de intenciones.

Con él ASUS ha roto su habitual calendario de presentaciones para adelantar su lanzamiento y que esta icónica línea de producto que desafía las reglas del segmento ultraportátil combinando diseño de alta gama, versatilidad de rendimiento y un punto de precio de partida de 799 euros.

"Para nosotros es un hito y un punto de inflexión", explica Adrià Pascual, country head de ASUS España a EL ESPAÑOL - Omicrono en el marco de la presentación del nuevo portátil. Y es que más allá de las especificaciones técnicas, la gran novedad de este lanzamiento es un cambio conceptual profundo sobre a quién va dirigido el equipo. Abre sus límites.

"La marca Zenbook generalmente ha representado la excelencia en acabados, en diseño y en ultramovilidad, pero siempre desde una perspectiva más sobria, más seria o más profesional. Es la primera vez que, después de 15 años, da un salto claro hacia el lifestyle, hacia un tipo de diseño mucho más abierto, más versátil y capaz de llegar a muchísima más gente", detalla.

Adrià Pascual, country head de ASUS España. M.G.

El directivo también explica que este movimiento implicaba una apertura deliberada hacia el gran público sin por ello diluir los estándares constructivos de la marca. "El gran reto para el equipo de diseño e ingeniería residía en democratizar el acceso a la tecnología premium sin desmantelar el posicionamiento histórico que la firma se ha labrado entre los usuarios más exigentes".

Democratizar la gama alta sin canibalizarte

El reto de este Zenbook era cómo gestionar una marca ampliándola sin devaluar la percepción de exclusividad de los modelos superiores. Para ello, han optado por tres configuraciones interiores basándose en Qualcomm, AMD o Intel. Cada una en un rango de precio.

Sin embargo, la estructura externa y las innovaciones de base son exactamente las mismas para todas las variantes sin hacer sacrificios en la calidad del chasis, pantallas de menor resolución o acabados.

"Intentar hacer la marca premium accesible sin destrozar lo que ya teníamos era un reto mayúsculo", explica Pascual, quien extiende que "hemos optado por mantener el mismo chasis y las mismas tecnologías clave, diferenciando los modelos únicamente por la memoria RAM, el almacenamiento interno y la plataforma de procesador seleccionada".

ASUS Zenbook 14 M.G.

Creen que con esta decisión evitan que el cliente tradicional de gama alta sienta que la marca ha recortado prestaciones, al tiempo que ofrece una pasarela de entrada atractiva para nuevos compradores. "Los productos de entrada no tienen por qué renunciar a la calidad ni al prestigio de la marca".

"Si este Zenbook 14 es la puerta de entrada para que la gente aprecie nuestra calidad, el día de mañana, cuando necesite renovar o especializarse en gaming, creación de contenido o entornos corporativos, sabrá que en ASUS tenemos un lineal específico para cada necesidad", aventura.

Una de las ventajas de convivir con tres plataformas de chips es también tener la capacidad de maniobra para hacer frente a la demanda en un momento donde las memorias son extremadamente cotizadas.

"Estamos viviendo un año especialmente complejo en la industria por la disponibilidad escasa de chips y memorias. Por eso, para un producto de vocación tan abierta y democrática, era vital garantizar la máxima compatibilidad con las tres plataformas de nuestros partners desde el primer minuto", reconoce Pascual, quien adelanta que los acuerdos de suministro se han basado en previsiones de volumen muy agresivas.

ASUS Zenbook 14 M.G.

Sobre la diferente experiencia de usar un chip u otro, el responsable de la marca en España asegura que "el usuario no debe temer por problemas de compatibilidad o diferencias en la experiencia base, ya que el sistema operativo Windows y la capa de software funcionan exactamente igual en las tres plataformas. La elección responde a prioridades personales: si prima la autonomía absoluta o si se requiere potencia bruta para tareas pesadas".

Ceraluminium, la calidad de la terminación

Más allá del rendimiento, el otro factor que determina el carácter premium de este equipo es su diseño. A la pantalla OLED le acompaña unas terminaciones exteriores ligeras y delgadas sin renunciar a puertos, así como un material único de ASUS que da calidez y calidad, al tiempo que alivia el peso del equipo: el denominado ceraluminium.

La firma taiwanesa ha buscado una alternativa al clásico aluminio anodizado que combina la dureza estructural con una sensación táctil diferenciada, mucho más cómoda y confortable.

Se trata del resultado de un proceso de sinterizado cerámico aplicado sobre una base de aleación de aluminio, un desarrollo exclusivo y patentado por la compañía. "Nos aporta una enorme resistencia a las huellas dactilares, mayor tolerancia a los arañazos y un tacto mucho más cálido y acogedor".

Las tres terminaciones del ASUS Zenbook 14 M.G.

"En la saga Zenbook siempre hemos sido muy dados a la experimentación con materiales; en el pasado lanzamos ordenadores rematados en bambú o en pieles sintéticas. El usuario asocia de forma natural el aluminio con el concepto premium porque es extremadamente ligero, pero tiene el inconveniente de resultar un material frío al contacto diario", explica Pascual.

Lo cierto es que la sensación térmica y de agarre frente al aluminio convencional de equipos como el MacBook Neo resulta evidente desde el primer contacto. El equipo se siente menos metálico sin notarse plástico, siendo más próximo a un acabado cerámico pulido.

La alargada sombra del MacBook Neo

Lo cierto es que es imposible situar este ordenador, en la versión más asequible de 799 euros, sin tener el MacBook Neo en mente. Las comparaciones son evidentes y la propia ASUS lo reconoció en la presentación. Es la sombra que cruza al sector. De hecho, fue la propia ASUS la que habló de "shock" para la industria.

Esta franja de menos de 1.000 euros había estado bajo el dominio exclusivo del ecosistema Windows y ahora ha llegado Apple a romper el juego.

"La llegada del MacBook Neo no nos pilló por sorpresa, debido a los rumores, pero sin duda representa un cambio de paradigma en lo que Apple suele hacer y ha agitado profundamente el sector del PC", reconoce Adrià Pascual.

Explica que la llegada del Neo "obviamente nos ha afectado y ha condicionado la forma en que hemos concebido este equipo". Sin embargo, la respuesta de Asus no ha consistido en una imitación especular, sino en un reajuste de sus prioridades de diseño e ingeniería.

"Nosotros somos ASUS, fabricamos hardware. Cada hercio, cada frame y cada dato técnico es prioritario para nosotros. Pero en esta ocasión entendimos que la auténtica innovación no está en acumular más cifras en una ficha técnica, sino en lograr que la usabilidad del producto sea óptima, intuitiva y agradable en el día a día" , señala.

Por ejemplo, tenemos una gestión de la batería optimizada para superar la jornada laboral extendida. "Gracias a los nuevos procesadores y al control térmico del chasis, el equipo alcanza más de 20 horas de uso continuo con una sola carga. Queremos que dejen el cargador en casa".

A lo que Pascual sentencia: "estamos convencidos de que este ordenador nos va a ayudar no solo a vender más, sino a construir una imagen de marca más cercana, moderna y deseable para todo tipo de usuarios".