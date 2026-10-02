Un robot humanoide F.02 de Figure saltando a un horno de fundición. Figure Omicrono

Figure entrena a sus robots humanoides con IA ya obsoletos para autodestruirse saltando a un horno de fundición

Para deshacerse de sus robots humanoides de la serie Figure 02, la compañía estadounidense ha optado por una solución de película. Literalmente.

Ante el reto logístico de desmantelar su antigua flota, han enseñado a las máquinas a autodestruirse saltando a un horno al más puro estilo 'Terminator 2'.

Figure, uno de los referentes actuales en el desarrollo de máquinas con inteligencia artificial (IA), necesitaba destruir rápidamente estos modelos obsoletos para proteger su propiedad intelectual y acelerar la producción de su próxima generación.

Desmontar los equipos de forma manual requería una inversión de tiempo inasumible, por lo que la empresa decidió pedir ideas a los internautas para agilizar el proceso de desmantelamiento.

La solución definitiva llegó directamente desde Hollywood, concretamente de Arnold Schwarzenegger, que protagoniza 'Terminator 2' interpretando al androide Terminator T-800.

"La respuesta rotunda provino de una fuente inesperada: Arnold Schwarzenegger, quien nos sugirió fundirlos. Contactamos con Arnold y, cuando expresó su deseo de participar, pusimos todo en marcha", explica Figure en un comunicado.

El actor propuso recrear el icónico desenlace de la cinta donde su personaje, el robot T-800, pide ser arrojado a una caldera de acero para salvar a la humanidad.

Sin embargo, llevar esta ficción a la realidad industrial fue un auténtico desafío.

Ninguna instalación siderúrgica en EEUU o México quiso aceptar el encargo, ya que introducir autómatas complejos equipados con baterías de litio en un horno suponía un riesgo crítico de explosión para sus infraestructuras.

La búsqueda global concluyó finalmente en Imatra (Finlandia), donde una fundición dispuesta a asumir el reto ofreció su horno de arco eléctrico de 75 toneladas.

Para ejecutar el plan, Figure aprovechó la ocasión para llevar al límite las capacidades motrices de su IA.

Los ingenieros crearon un nuevo modelo neuronal entrenado mediante los movimientos de especialistas de cine en escenas de riesgo.

Durante el proceso, enseñaron a los Figure 02 a saltar desde el segundo piso de su sede central en San José (California) utilizando camas hinchables gigantes para simular la boca de la caldera.

Una vez desplegados en Finlandia, los humanoides ejecutaron su misión de forma completamente autónoma hacia el acero fundido, operando sin contratiempos frente al calor extremo y los fuertes campos electromagnéticos del entorno industrial.

El resultado, en el que incluso un robot desciende agarrado a una cadena imitando la película dirigida por James Cameron, ha quedado registrado en un espectacular vídeo junto a Schwarzenegger.

It’s worth being clear: we really trained robots to jump autonomously, shipped them to Finland, and had them leap into a vat of molten steel



Here's some behind the scenes pic.twitter.com/NrAR7tRojp — Figure (@Figure_robot) September 30, 2026

Con la flota prácticamente destruida, salvo unas pocas unidades que conservarán como archivo, la compañía fabricará objetos conmemorativos con las barras de metal resultantes para ponerlos a la venta.

Para cerrar la presentación y evitar suspicacias, la compañía subrayó la autenticidad técnica del proyecto frente a las actuales herramientas de creación digital.

"Con la ayuda de Arnold Schwarzenegger y nuestro equipo de filmación, logramos algo realmente extraordinario. En una época de imágenes generadas por inteligencia artificial, vale la pena aclararlo: realmente entrenamos robots para saltar de forma autónoma, los enviamos a Finlandia e hicimos que saltaran a una cuba de acero fundido".