Cómo se utiliza la IA en el cine: así afronta la industria el reto de ahorrar costes sin renunciar a la creatividad y la autoría

La relación entre el cine y la inteligencia artificial siempre ha sido tensa, pero ambas industrias se fusionan cada día más, incluso en Europa, donde sigue levantando ampollas según como se use esta nueva herramienta digital.

A nadie sorprenderá que China sea el principal motor de cine generado con IA. Internet se ha llenado de este tipo de contenido creado más rápido y con menos coste gracias a esta tecnología, impulsando una industria que crece cada día en el país asiático, en muchos casos a costa de la calidad.

Para atraer a cineastas especializados en la creación con IA, los gobiernos locales chinos les están ofreciendo subsidios como vales para computación, exenciones de alquiler y financiación específica.

Según informa Reuters, hay indicios de que el contenido de vídeo con inteligencia artificial podría estar acercándose a la saturación. En la primera mitad del año, se lanzaron 221.900 nuevos programas de IA en Douyin, la versión china de TikTok, pero solo 1.055 superaron los 100 millones de visualizaciones, un indicador típico de éxito, según DataEye.

Mientras, en Europa este sector se acerca con más calma a la nueva era. En los festivales más prestigiosos aparecen títulos que afirman sin temor haber recurrido a la IA sin renunciar a la creatividad.

La directora china Cao Yiwen estrenó su película de animación por IA durante el Festival Mundial de Cine de IA en Cannes en abril. Ya en 2024 su cortometraje animado titulado Después de Fukushima (también conocido en inglés como "Release" Nuclear Contaminated Water) ganó el premio a la Mejor Animación en el Animation Day de Cannes.

Ejemplo también de esta nueva colaboración es la presencia de Google en el Festival de San Sebastián. El Español-Omicrono ha hablado con Johann Choron, Responsable de Alianzas de Cine y TV en Google.

Generación de una escena de Les Explerateurs con la IA de Google Google y agencia SpecialGuestX Omicrono

“Nuestra visión general en Google es ver a la IA como un socio creativo”. La multinacional trabaja con creadores para ofrecerles formación en IA y acceso ilimitado a la plataforma. “Hasta que no la prueban artistas y creadores, no sabemos realmente si les resulta útil o qué les falta”, explica Choron.

Así se crean programas como Flow Sessions, un proyecto de seis semanas donde creadores de todo el mundo trabajan con los investigadores de Google. El director español, Lucas Ortiz Etefanell, formó parte de este programa. Su largometraje "Les Explorateurs" se basa en IA para la generación de las imágenes.

Un nuevo estudio de la consultora Public First, encargado por Google, estima que estas herramientas podrían aportar hasta 9.400 M€ anuales al PIB de España para 2035, distribuidos entre 4.200 millones en el sector creativo y 5.300 millones en productividad para la economía general

Cómo se usa la IA

El principal motivo para utilizar la IA es el ahorro de costes que ofrece tanto en grandes producciones como en pequeños proyectos. Johann Choron explica que “desde el punto de vista del negocio, también reduce riesgos: por ejemplo, una cadena de televisión puede validar un proyecto de serie o película mucho más ambicioso con menor riesgo financiero previo”.

Así, su principal uso se centra en la preproducción y postproducción. Por ejemplo, lo que se conoce como iterar, presentar la idea y probar antes de empezar la producción. “Es muy fácil probar ideas, presentar un moodboard o hacer pruebas de iluminación, lentes de cámara, vestuario y localizaciones sin necesidad de desplazar a todo un equipo”.

En el caso de la postproducción, Google también trabaja con grupos como Atresmedia y Mediapro en la automatización de subtítulos, descripciones de audio para accesibilidad y herramientas avanzadas de archivo.

Asegura que frente a la idea preconcebida que tiene el público de películas 100% hechas con IA, lo que predomina es el modelo híbrido. Por ejemplo, “estoy trabajando con un director francés que realiza una serie para la cadena pública franco-alemana ARTE” La serie es aproximadamente un 70% de acción real y un 30% de IA generativa.

Johann Choron Google Omicrono

El argumento de la IA es sobre un periodista con depresión y la representación de su depresión se refleja como en un sueño generado enteramente por IA. Por supuesto, la IA también se combina con los efectos especiales VFX.

Ante el miedo a que esta nueva tecnología reemplace a las profesiones clásicas del cine, Choron defiende que esta nueva industria está creando nuevos perfiles especializados en la creación de contenido con IA, pues es necesario contar con formación tradicional previa. “Necesitas saber cómo funciona la iluminación, las lentes de la cámara, la composición de escenas, el corte y el montaje, la IA es solo una herramienta, sin ese conocimiento es imposible lograr un resultado de alta calidad técnica y artística”.

Escena de la película Les Explorateurs del director español Lucas Ortiz Estefanell SpecialGuestX Omicrono

Según Reuters, el impulso del cine con IA ha avivado los temores sobre la infracción de derechos de autor, el uso de la cara de actores chinos, y la pérdida de empleos para los actores de doblaje.

Aún puede mejorar esta herramienta. De estas conversaciones entre artistas y tecnológicas, surgen necesidades para las que la IA tiene que mejorar. “Mantener la coherencia del rostro de un personaje o un lugar entre distintas escenas era un gran problema que ya casi hemos resuelto”.

Estas son algunas de las necesidades que aún no encuentran los artistas en la IA. “Por ejemplo, si cambia el color de la camisa de un personaje en una toma, que se modifique automáticamente en todas las escenas ya generadas”.

Reconocer su uso

Aparte de los puestos de trabajo que podría peligrar con la incursión de la IA, su etiquetado es otro de los puntos que la industria cinematográfica se está planteando. China exige un etiquetado explícito para AIGC, pero aún no ha introducido normas claras de derechos de autor para ello.

De la mano de otros sectores como el de escritores o periodistas, se persigue proteger la autoría, así como luchar contra los deepfakes. Así nacen sistemas de verificación como SynthID, una marca de agua invisible para el espectador, pero que queda impregnada en el código.

SynthID ha sido adoptado por socios como OpenAI, Google, NVIDIA y Kakao para establecer un estándar global de transparencia digital. Sin embargo, que un contenido quede marcado como generado por IA, no refleja el trabajo del propio artista o escritor, el grado de originalidad.

En producciones de cine o televisión, la decisión de notificar al público sobre el uso de la tecnología depende de los acuerdos contractuales entre los creadores y las cadenas de televisión o distribuidoras. En YouTube, por ejemplo, es obligatorio que los creadores etiqueten si un vídeo ha sido producido utilizando IA

A su vez, cada festival establece sus propias normas, pero la apertura va en aumento, según cuenta Choron. “En el Festival de Cannes de este año presentamos el cortometraje generativo Good Night Lambi en la sección oficial Cannes Classics”, pone de ejemplo.