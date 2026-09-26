El trabajo de Tom Marieb en Apple que asegura la resistencia del iPhone Duo: "Vive la vida, ya nos preocupamos nosotros"

El iPhone Duo es el móvil del momento. Ocupa portadas, conversaciones y huecos en redes sociales propios de un lanzamiento único. Un dispositivo que viene a marcar una época en la tecnología de consumo y que servirá para espolear una categoría de producto.

Lo hace como sólo Apple sabe hacerlo. Fijándose en el detalle, llevando mecanismos, terminaciones y soluciones de ingeniería más allá de la competencia. Demostrando el valor del saber llegar, sin importar cuándo.

Para comprender la auténtica dimensión de este iPhone Duo no basta con observar el titanio de su estructura, la bisagra o la pantalla mate donde no se vislumbra la arruga del pliegue. Hay que adentrarse en los laboratorios de ingeniería de Apple para conocer a fondo el conocimiento en el uso de los materiales óptimos, la física aplicada a resistencia y durabilidad o la obsesión por los procesos de manufactura del producto.

Al mando de este exigente proceso se encuentra Tom Marieb, vicepresidente de ingeniería de hardware de Apple, quien reporta directamente Johny Srouji, Chief Hardware Officer de Apple —mano derecha de John Ternus— sobre la calidad, fiabilidad y pruebas de los productos, incluyendo el reciente iPhone Duo.

Precisamente Marieb llega al encuentro con EL ESPAÑOL - Omicrono con un iPhone Duo blanco estelar entre las manos. Es su teléfono diario de uso personal y reconoce que se ha enamorado de la experiencia de uso.

iPhone Duo Chema Flores

"Suelo utilizarlo cerrado el 70% del tiempo, para tareas rápidas como leer el correo, pero cuando me envían una gráfica compleja o una tabla repleta de datos, despliego al instante y puedo analizarlo todo con una amplitud que antes me habría obligado a abrir mi Mac".

Esa experiencia de continuidad es la que articula el desarrollo de este teléfono. Conseguir que el flujo de pensamiento del usuario no se interrumpa en ningún momento tras pasar de la pantalla exterior a la interior, y viceversa. Es el eje alrededor del cual se ha alineado la ingeniería de hardware de Cupertino.

Una arruga que no se vea

Si hay un elemento que distrae en todos los teléfonos plegables, esa es la arruga central de la pantalla. Es el mayor reto al que se enfrenta cualquier dispositivo de pantalla flexible.

"El ojo humano es extremadamente fino detectando imperfecciones. No queríamos que el usuario estuviera trabajando o viendo un contenido y se distrajera pensando en qué es esa marca o qué artefacto hay en la imagen", y el equipo de Marieb encontró soluciones.

iPhone Duo Chema Flores

La pantalla interior está compuesta de 10 capas ultrafinas con un acabado nanotexturizado que reduce los reflejos, y a diferencia de otros plegables, la arruga es inapreciable. Igualmente lo es la cámara FaceTime que se esconde debajo, que sólo es visible en el momento en el que la necesitas. El resultado es una superficie totalmente lisa y continua que se despliega frente a ti.

Para erradicar la arruga, o volverla prácticamente imperceptible, Apple no sólo ha tenido que diseñar una bisagra con un centenar de piezas y precisión milimétrica, sino que también se ha visto obligada a inventar y fabricar herramientas completamente nuevas e introducirlas en las líneas de montaje. Un reto mayúsculo.

iPhone Duo Chema Flores

Durante el desarrollo de las distintas fases de prototipado, descubrieron que la superficie de la bisagra debía alcanzar un nivel de planitud absoluto antes de montar las diferentes capas que conforman el panel.

Para lograrlo, implementaron un proceso industrial de perfilado por láser. En la propia fábrica, un dispositivo mide la superficie de la bisagra punto por punto y, si detecta la menor depresión, un cabezal imprime de forma robotizada unas pocas monocapas de polímero sobre la zona hasta dejarla perfectamente llana.

"El ojo humano es extremadamente fino detectando imperfecciones. No queríamos que se distrajera"

A esta precisión en la base se le sumó una decisión de diseño clave: la elección de un acabado mate para la pantalla interior.

La textura mate de la pantalla interior del Duo evita reflejos y brillos que delatan de inmediato cualquier pequeña alteración en cómo impacta la luz en el panel. "Debido a su forma de reflejar la luz de manera difusa, es más tolerante al pliegue. Fue un factor importante para asegurarnos de que la gente no se distrajera con eso, y además se ve fantásticamente".

Una cámara que desaparece

El otro reto de la compañía para que la experiencia de la pantalla interna fuese completa era hacer desaparecer la cámara interior. Si en el iPhone 18 Pro han conseguido reducir el tamaño de la Dynamic Island, aquí la cámara de FaceTime debía desaparecer por completo. Ser invisible.

No cabía la solución fácil de perforar la pantalla con un orificio que, por pequeño que fuese, rompiera la imagen. Marieb sabía que ese no era el camino, no podía haber ningún tipo de distracción en el panel interior.

iPhone Duo Chema Flores

"Teníamos que asegurarnos que pudiéramos crear una cámara debajo de la pantalla que, al mirarla, ni siquiera pareciera que hay algo ahí. No queríamos que la gente se distrajera con un agujero en la pantalla, ya que la vista se dirigiría hacia él. El ojo humano es muy bueno detectando imperfecciones", reconoce.

Lo han logrado ocultando el sensor detrás del panel. Que la cámara esté detrás de los píxeles de la pantalla implica resolver un dilema físico: los píxeles emisores de luz bloquean parcialmente la luz que debe entrar hacia la lente de la cámara.

Cámara FaceTime del iPhone Duo Chema Flores

En este caso, la solución de Apple requería coordinar el hardware con una precisión total con algoritmos avanzados de Inteligencia Artificial. En el área situada directamente sobre la cámara, la densidad de píxeles se ha reducido ligeramente para permitir el paso de la luz, aunque sigue manteniendo píxeles activos para que la zona no se vea como un agujero negro a simple vista.

No obstante, dado que la luz penetra de forma fragmentada, "calibramos muy cuidadosamente en la fábrica para saber cuánta luz entra y el patrón exacto de luz que entra para cada cámara y cada dispositivo". El proceso de ocultar la cámara no se queda en la calibración de los píxeles, sino que también es clave el chip A20 en el proceso.

"Teníamos que asegurarnos que pudiéramos crear una cámara debajo de la pantalla que, al mirarla, ni siquiera pareciera que hay algo ahí"

Cuando el usuario activa la cámara, el nuevo procesador toma la información y ejecuta algoritmos de reconstrucción de imagen mediante IA para compensar la difracción y el bloqueo de luz, produciendo así una fotografía nítida y completa sin que la pantalla muestre la perforación física visible.

Prueba de fuego: durabilidad y resistencia

Si hay un mantra que persigue a la gente en torno a los teléfonos plegables es su durabilidad y resistencia. Por mera física y desgaste de materiales, todo mecanismo que se incorpore en un dispositivo es susceptible de fallar, con lo que aquí Marieb se enfrentaba a un momento crucial.

El logro más llamativo en términos de ingeniería mecánica es que el iPhone Duo se ha convertido en el primer dispositivo plegable de su formato en obtener la certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo. Proteger contra fluidos un dispositivo plano convencional es una técnica que Apple domina desde hace años mediante sellos y juntas herméticas.

iPhone Duo Chema Flores

"Trasladar nuestra protección a un mecanismo articulado con piezas en movimiento exigió replantear la arquitectura del chasis desde el primer día de diseño. No se puede añadir la resistencia al agua al final del proceso como un añadido; hay que contemplarla desde el primer boceto o jamás se alcanza ese nivel de estanqueidad", enfatiza el ingeniero.

Para lograrlo, el ciclo de desarrollo de Apple se basa en una estrategia circular hasta dar con la solución perfecta.

"Trasladar nuestra protección a un mecanismo articulado con piezas en movimiento exigió replantear la arquitectura del chasis desde el primer día de diseño"

Tras diseñar, construyen prototipos, los someten a pruebas de fiabilidad, analizan los fallos y con esos datos alimentan la siguiente iteración de diseño. En el caso del iPhone Duo, este bucle se repitió a lo largo de "miles unidades de prueba".

Así por ejemplo, el panel interior está compuesto por múltiples capas estructuradas que deben deslizarse levemente unas sobre otras cada vez que el teléfono se abre o se cierra.

iPhone Duo Chema Flores

"Dichas capas emplean materiales viscoelásticos que destacan por su capacidad de amortiguación pero presentan una alta sensibilidad a las variaciones de temperatura. Para garantizar que el pliegue mantenga sus propiedades intactas tras años de uso los prototipos se han sometido a cientos de miles de ciclos de pruebas con temperaturas extremas de frío y calor. El objetivo era simular cualquier entorno real en el que un usuario pudiera desplegar el teléfono en cualquier escenario del mundo".

Al preguntarle por cómo afectará el uso de Apple Pencil a la pantalla, Marieb explica que "el acabado mate de la pantalla combinado con el Apple Pencil ofrece una sensación táctil muy agradable, similar a escribir sobre papel".

"El acabado mate de la pantalla combinado con el Apple Pencil ofrece una sensación táctil muy agradable"

Detalla que al no tratarse de un cristal rígido tradicional, sino de una capa exterior formulada a base de polímeros, "desarrollamos una composición significativamente más dura que las soluciones existentes en el mercado. Al mismo tiempo hemos diseñado la capa más externa para que sea reemplazable en el servicio técnico si sufriera desgaste con el tiempo, aunque prevemos que la necesidad de sustitución será mínima".

¿Es un iPhone o es un iPad?

Una de las decisiones más sorprendentes de este nuevo iPhone arranca directamente desde la base: el formato pasaporte. Que aspira a convertirse en norma tras el lanzamiento del Duo.

Ante la pregunta de por qué han elegido este factor de forma, Marieb explica que "los usuarios del iPad Mini son de los más fieles de todo el ecosistema, con lo que partiendo de esa relación de aspecto para la pantalla abierta, probamos multitud de prototipos para la pantalla exterior cerrada hasta dar con la proporción exacta que permitiera una transición totalmente fluida entre ambas".

iPhone Duo Chema Flores

Esta fluidez se hace patente con una serie de animaciones y transiciones que sólo Apple ha puesto en el mercado, y que otorgan continuidad entre las pantallas. Al preguntar a Marieb por la integración y el trabajo junto al equipo de software destacó la visión compartida entre todas las partes implicadas: diseño, hardware y software.

"El equipo de Design Studio se sitúa en el centro, estableciendo la visión general de la experiencia de uso. A partir de ahí, los equipos de Hardware y Software analizamos la viabilidad física de los materiales, los procesos de fabricación o el rendimiento del sistema. Mantenemos conversaciones e iteraciones constantes entre los tres. No se producen enfrentamientos porque todos compartimos exactamente el mismo objetivo final: ofrecer una experiencia impecable al cliente, apoyándonos en una profunda confianza mutua en la pericia técnica de cada departamento".

El reto de la apertura variable del iPhone 18 Pro

Más allá del iPhone Duo, el otro gran reto de este año del departamento de ingeniería de Apple ha estado en el iPhone 18 Pro. Concretamente en el sistema de apertura variable de su cámara principal. La pregunta es obvia, ¿cómo se logra encajar ese sistema móvil en esa escala de tamaño y garantizando la fiabilidad?

"Introducir partes móviles en un módulo de cámara tan pequeño representa un reto crítico de durabilidad. Desde los primeros prototipos, bajamos hasta al nivel fundamental de los materiales de las lamas de la apertura, calculando y modelando por ordenador las tensiones, los choques mecánicos y el rozamiento", reconoce.

iPhone 18 Pro Chema Flores

Estas piezas móviles no sólo deben de ser fiables en entornos complicados, sino también "no moverse ante caídas o vibraciones".

"Probamos diversos grosores y materiales e hicimos ensayos de fiabilidad en los módulos de cámara antes de instalarlos en el chasis definitivo. Es un trabajo de precisión que debe planificarse desde la concepción inicial del producto", explica.

Calcularon las tensiones, los choques mecánicos y el rozamiento al que se verían sometidas las pequeñas lamas de la apertura variable dentro del módulo. Mediante simulaciones por ordenador e iteraciones de prototipos, "seleccionamos los materiales y los grosores exactos para garantizar que el mecanismo mantuviera su precisión a lo largo de los años".

Además de la apertura variable del iPhone 18 Pro, el teléfono también estrena un completo cambio que no se ve a simple vista: una arquitectura interna completamente rediseñada.

iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max Chema Flores

Lo hace para dar cobijo a la nueva estructura del chip A20 Pro así como a una nueva y enorme cámara de vapor que permite extraer el calor del chip para optimizar el rendimiento sostenido en el tiempo.

"Sabíamos que para extraer el calor rápidamente debíamos diseñar el sistema térmico desde el inicio. La necesidad de hacerlo y el tamaño de la cámara de vapor determinaron la posición del procesador y la distribución del resto de componentes. Desde fuera parece lo mismo pero funciona porque ya nos hemos preocupado por todas esas cosas de antemano", explica con una sonrisa.

"Vive la vida. Deja que nosotros nos preocupemos por todas esas cosas para que tú no tengas que hacerlo".

Al término de la conversación con Marieb, hablando de preocupaciones cotidianas con el teléfono y teniendo un iPhone Duo y un iPhone 18 Pro Max sobre la mesa —sin funda ni protector— le preguntamos que qué consejo daría para proteger el teléfono en el día a día. La respuesta es de una sencillez reveladora.



"Vive la vida. Deja que nosotros nos preocupemos por todas esas cosas para que tú no tengas que hacerlo".

Esa frase sintetiza la filosofía de ingeniería que late tras la nueva generación de hardware de Apple. Miles de horas de pruebas de fiabilidad, examen microscópico y químico de materiales, calibraciones láser en fábrica y simulaciones térmicas... todo con un único propósito: que todo el proceso pase a un segundo plano cuando el usuario encienda su teléfono sin pensar en la complejidad física que hace posible esa magia.