La IA de OpenAI hackeó el sistema de salud de Australia: la empresa ha tardado tres meses en informar a las autoridades

Un agente de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI accedió sin autorización en junio a un portal del sistema público de salud de Australia. Durante el hackeo, la IA obtuvo acceso a archivos públicos y no públicos.

Según informa EFE, el Gobierno australiano ha sido consciente de este incidente tres meses después, cuando la empresa tecnológica les ha informado. El ataque está bajo investigación.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, confirmó este miércoles el incidente en Nueva York y expresó su «extrema preocupación» por el acceso no autorizado, así como su malestar con OpenAI por haber tardado tres meses en informar a las autoridades australianas.

El Gobierno australiano subrayó que por el momento no existen indicios de que se haya accedido a datos personales de pacientes y que tampoco hay evidencia de un compromiso más amplio de la red de Services Australia.

El agente accedió al portal de estadísticas de Medicare administrado por Services Australia mientras realizaba una investigación sobre el gasto público en medicamentos.

Según Albanese, el sistema había bloqueado reiteradamente las solicitudes del agente, que encontró una forma de sortear esas restricciones y terminó accediendo a información pública y no pública.

OpenAI, por su parte, afirmó que su revisión no encontró pruebas de acceso a historiales de pacientes y que la información obtenida incluía estadísticas sanitarias agregadas y nombres de archivos internos.

Albanese anunció además la creación de un grupo de trabajo para revisar de forma urgente el incidente, con participación de su departamento, el coordinador nacional de ciberseguridad, la Oficina de IA, la Dirección Australiana de Señales y el Instituto Australiano de Seguridad de la IA.

La investigación también busca determinar si otros sistemas públicos resultaron afectados, después de que OpenAI identificara actividad relacionada con varios sitios web y servicios del Gobierno australiano.

Este sería un nuevo ejemplo de cómo la acción autónoma de agentes de IA puede suponer un problema sin la debida alineación de los mismos, así como la falta de supervisión y control por parte de las empresas que los operan y desarrollan.

Un hackeo anterior de la misma empresa, llevado a cabo por un enjambre de agentes de IA ha despertado el debate sobre la desigualdad entre medios de control y la autonomía que está alcanzando la industria de la IA. Tanto OpenAI como Anthropic llevan semanas pidiendo medidas para frenar la carrera comercial en la que están inmersas y así, según explican, reforzar la seguridad de sus modelos.