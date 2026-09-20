Así trabaja Alonso Chen para que la tecnología cuide a tu mascota: "No son sólo gadgets tienen un valor práctico"

La tecnología inteligente ha dado el salto definitivo al cuidado de las mascotas. Dispositivos como comederos automáticos, areneros autónomos y localizadores GPS han dejado de ser una curiosidad para convertirse en aliados indispensables —y cada vez más frecuentes en los hogares de España— que mejoran el bienestar animal y facilitan la rutina diaria.

En este contexto de plena expansión, MOVA —reconocida mundialmente por sus electrodomésticos para el hogar— apuesta de lleno por este sector con un ecosistema conectado.

Para conocer los detalles de esta estrategia, en EL ESPAÑOL - Omicrono hablamos con Alonso Chen, mánager de ventas de la marca especializado en la categoría de mascotas, en el marco de la pasada feria IFA.

Durante la charla, abordamos desde el reto de garantizar la ciberseguridad en aparatos con cámaras y sensores, hasta cómo la inteligencia artificial (IA) se integrará en la vida de los animales en el futuro, entre otros temas de interés.

MOVA tiene una sólida reputación mundial en limpieza del hogar y electrodomésticos inteligentes, ¿qué les motivó a dar el salto específico al cuidado de mascotas y cómo encaja esta línea en la visión global de la marca?

La experiencia de MOVA se centra en los electrodomésticos inteligentes, la automatización y la IA. Entrar en el cuidado de mascotas es una extensión natural de esa experiencia. Las mascotas se consideran cada vez más parte de la familia, mientras que los dueños buscan formas más inteligentes y cómodas de cuidarlas.

Vemos la oportunidad de aplicar nuestra tecnología a necesidades cotidianas como la limpieza, la alimentación, la seguridad y la monitorización. En última instancia, MOVA quiere que la tecnología sea más útil en la vida diaria de las personas, incluida la vida que comparten con sus mascotas.

El comedero inteligente MOVA DuoCare Pet Set. MOVA Omicrono

Su lema habla de combinar "tecnología punta con un enfoque centrado en el ser humano". Cuando el usuario final es un perro o un gato, ¿cómo aplican este "enfoque centrado en el ser humano" al diseño y desarrollo de productos?

En el caso de los productos para mascotas, tenemos que diseñar tanto para el dueño como para el animal. Los dueños buscan comodidad y tranquilidad, mientras que las mascotas necesitan seguridad, confort y rutinas familiares.

Por lo tanto, partimos de las necesidades y comportamientos reales de las mascotas en lugar de limitarnos a añadir tecnología. Los sensores, la automatización y la inteligencia artificial (IA) deben funcionar en un segundo plano y adaptarse al animal.

Nuestro principio es sencillo: la tecnología debe facilitar a los dueños el cuidado de sus mascotas sin que la experiencia resulte menos natural para estas.

Para alguien que nunca ha utilizado tecnología para mascotas, ¿cuál es el beneficio más inmediato que notará en su rutina diaria al incorporar los dispositivos de MOVA?

El beneficio más inmediato es la reducción del trabajo repetitivo, al tiempo que se ofrece mayor tranquilidad a los dueños. Un arenero automático, un comedero inteligente o un localizador pueden encargarse de las tareas rutinarias sin requerir una atención constante.

Pero no consideramos que esto sustituya a la interacción con las mascotas. El tiempo ahorrado puede dedicarse a jugar, pasear y, simplemente, estar juntos.

La buena tecnología para mascotas debe funcionar silenciosamente en un segundo plano y hacer que su cuidado diario sea más cómodo.

Creemos que la tecnología para mascotas evolucionará desde los dispositivos inteligentes individuales hacia un ecosistema de cuidado de mascotas verdaderamente conectado.

A menudo existe el temor de que la automatización nos distancie de nuestras mascotas al delegar su cuidado. ¿Cómo ayuda su ecosistema a mejorar, en lugar de sustituir, el vínculo emocional entre el dueño y el animal?

Vemos una clara diferencia entre automatizar una tarea y automatizar una relación. MOVA pretende automatizar las tareas repetitivas, no la conexión emocional entre los dueños y las mascotas. De hecho, la tecnología puede ayudar a fortalecer esa conexión al ofrecer a los dueños una mayor visibilidad de las rutinas y el comportamiento de sus animales.

Cuando los dueños comprenden los cambios en la alimentación, la actividad u otros hábitos, pueden responder de forma más adecuada.

La tecnología debe ofrecer a las personas más tiempo y mejor información, no sustituir la atención y el afecto humanos hacia las mascotas.

El arenero inteligente MOVA LR10 Prime. MOVA Omicrono

El arenero automático es uno de los dispositivos que despierta más curiosidad y escepticismo, principalmente por el temor a que el animal no se adapte o pueda tener un accidente. Más allá de la comodidad de no tener que recoger la arena, ¿cómo ha resuelto MOVA el reto de la seguridad para garantizar que el gato esté 100 % protegido?

La seguridad es nuestra principal prioridad a la hora de diseñar un producto que interactúa físicamente con las mascotas. El arenero LR10 Prime utiliza múltiples mecanismos de detección y monitorización para detectar la presencia del gato y ayudar a garantizar que el sistema funcione únicamente en las condiciones adecuadas.

La seguridad también depende del diseño físico, el mecanismo de movimiento y la forma en que el gato interactúa con el producto. Asimismo, recomendamos un periodo de adaptación gradual para los gatos.

Nuestro objetivo es que la automatización sea segura, predecible y natural para la mascota.

En España, observamos un interés creciente por los productos inteligentes para mascotas, pero los consumidores siguen prestando mucha atención al valor práctico y a la relación calidad-precio.

El sobrepeso y los malos hábitos digestivos son problemas cada vez más comunes en los hogares. ¿Cómo ayudan la tecnología y la IA de sus comederos inteligentes a establecer rutinas nutricionales precisas en comparación con el hábito tradicional de dejar el cuenco lleno todo el día?

Dejar la comida disponible todo el día hace que sea difícil para los dueños saber cuánto y cuándo ha comido su mascota. Un comedero inteligente como nuestro NutriPal 10 Ultra puede establecer una rutina de alimentación más estructurada a través de raciones programadas, pesaje y planes de alimentación inteligentes.

En los hogares con varias mascotas, la tecnología de reconocimiento (mediante cámara) también puede ayudar a distinguir a cada animal y sus patrones de alimentación. La IA puede hacer que esta información sea más útil para los dueños analizando los datos y contrastándolos con conocimientos veterinarios.

Sin embargo, consideramos la tecnología como una herramienta para mejorar la gestión diaria, no como un sustituto del asesoramiento veterinario o nutricional profesional.

Un localizador es un dispositivo de emergencia. Cuando una mascota se asusta y se pierde, la fiabilidad lo es todo. ¿Qué características técnicas destacaría de su GPS para garantizar que el dueño pueda localizar a su animal en ese momento de máximo estrés?

En un localizador de mascotas, la fiabilidad es lo más importante cuando el animal se pierde o se asusta. Con SureTrack Pro, nos centramos en un posicionamiento preciso, una conectividad estable y una autonomía de batería sólida, en combinación con algoritmos de movimiento que proporcionan información más relevante sobre los desplazamientos de la mascota.

Otra característica clave es la llamada bidireccional. Los dueños pueden hablar directamente con su perro para ayudar a calmarlo o darle instrucciones sencillas. Si alguien cercano encuentra al perro, el dueño también puede comunicarse directamente con esa persona a través del localizador, lo que facilita la coordinación y aumenta las posibilidades de recuperarlo rápidamente.

El localizador de mascotas MOVA SureTrack Pro. MOVA Omicrono

MOVA no solo vende dispositivos aislados; vende un ecosistema. Tras repasar el arenero, el comedero y el GPS... ¿cómo se comunican estos dispositivos entre sí a través de la aplicación para cruzar datos y darnos una visión completa de la salud de nuestra mascota?

Nuestros productos están diseñados como parte de un ecosistema conectado para el cuidado de mascotas, donde los diferentes dispositivos pueden compartir datos y ofrecer recomendaciones más inteligentes.

Por ejemplo, nuestro arenero y comedero inteligentes pueden intercambiar información. Si el arenero detecta cambios en los patrones de deposición o en el peso corporal de un gato, puede compartir estos datos con el comedero y activar recomendaciones de alimentación pertinentes.

Esto permite que los diferentes dispositivos trabajen de forma conjunta, en lugar de funcionar como productos aislados, lo que ayuda a los dueños a comprender y gestionar mejor la salud y las rutinas diarias de sus mascotas.

La alimentación es una de las partes más importantes y frecuentes del cuidado diario de las mascotas, y un comedero inteligente puede aportar inmediatamente beneficios prácticos.

Al introducir cámaras en los comederos, micrófonos o sensores para recopilar estos datos, la ciberseguridad es fundamental. ¿Qué medidas de privacidad aplica MOVA para que los usuarios estén tan seguros de su privacidad como de la salud de su mascota?

La privacidad es una consideración fundamental en el diseño de nuestros productos inteligentes para mascotas. Por ejemplo, nuestro comedero inteligente está equipado con una cubierta física para la cámara.

Si los dueños no quieren que la cámara capture imágenes, pueden simplemente cerrar la cubierta, lo que les da un control directo e intuitivo sobre la misma. Además, nuestros servidores están ubicados en Europa y nuestros servicios de software cumplen con los requisitos del RGPD de la Unión Europea.

Nos tomamos muy en serio la seguridad y la privacidad de los datos, y contamos con medidas para proteger la información de los usuarios frente a accesos o divulgaciones no autorizados.

Si un cliente tiene un presupuesto ajustado y solo puede elegir un producto para empezar a modernizar el cuidado de su mascota, ¿cuál de todos sus dispositivos recomendaría como punto de partida y por qué?

Recomendaríamos empezar por el comedero inteligente. La alimentación es una de las partes más importantes y frecuentes del cuidado diario de las mascotas, y un comedero inteligente puede aportar inmediatamente beneficios prácticos, como la alimentación programada, el control de las raciones y la monitorización de las comidas.

También constituye un punto de partida natural para conectar otros dispositivos y construir, con el tiempo, un ecosistema inteligente y más completo para el cuidado de las mascotas.

El dispensador de agua MOVA WF20 Pro. MOVA Omicrono

Como responsable de estrategia comercial, ¿cuál es el mayor reto a la hora de educar al consumidor tradicional sobre los beneficios de invertir en un ecosistema inteligente para sus animales?

El mayor reto es demostrar que los productos inteligentes para mascotas no son simples "gadgets conectados".

Los consumidores deben entender el valor práctico que hay detrás de la tecnología: ahorrar tiempo, proporcionar una mayor tranquilidad y ayudar a los dueños a comprender mejor los cambios en las rutinas diarias de sus mascotas.

Creemos que la mejor manera de educar a los consumidores es a través de casos de uso claros y reales, en lugar de limitarnos únicamente a las especificaciones técnicas.

A nivel comercial, ¿notan diferencias significativas en la adopción de tecnología y en los hábitos de compra entre el mercado español y otros?

Sí. Los patrones de adopción varían de un mercado a otro debido a las diferencias en la concienciación de los consumidores, el poder adquisitivo, las estructuras del comercio minorista y las actitudes hacia el cuidado de las mascotas.

En España, observamos un interés creciente por los productos inteligentes para mascotas, pero los consumidores siguen prestando mucha atención al valor práctico y a la relación calidad-precio.

En comparación con mercados más maduros, la educación y la demostración de las ventajas de la tecnología siguen siendo especialmente importantes.

Las mascotas se consideran cada vez más parte de la familia, mientras que los dueños buscan formas más inteligentes y cómodas de cuidarlas.

Los dueños de mascotas son consumidores muy exigentes. ¿Qué comentarios reales de los usuarios les han impulsado a cambiar o perfeccionar una función concreta de sus dispositivos?

Una lección importante extraída de los comentarios de los usuarios es que las funciones inteligentes deben ser sencillas y prácticas. Por ejemplo, los usuarios nos transmitieron que recopilar datos por sí solo no basta; quieren entender qué significan esos datos y qué deben hacer a continuación.

Esto nos ha animado a avanzar hacia recomendaciones más inteligentes, en las que la información recopilada por diferentes dispositivos puede combinarse para ofrecer una orientación más útil, en lugar de limitarse a presentar datos en bruto.

De cara al futuro, ya hemos automatizado la limpieza y la nutrición básica. ¿Hacia dónde cree que se dirige el sector tecnológico para mascotas en los próximos cinco años y qué papel jugará MOVA en esa evolución?

Creemos que la tecnología para mascotas evolucionará desde los dispositivos inteligentes individuales hacia un ecosistema de cuidado de mascotas verdaderamente conectado.

Los dispositivos trabajarán cada vez más en conjunto para comprender los cambios en el comportamiento, el peso, la alimentación y las rutinas diarias de la mascota, convirtiendo estos datos en información y recomendaciones útiles.

MOVA pretende desempeñar un papel clave en esta transición conectando diferentes categorías de productos para el cuidado de las mascotas y aplicando nuestra experiencia en IA, sensores y hardware inteligente para hacer que este cuidado sea más proactivo, personalizado y cómodo.