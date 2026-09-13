Dentro del búnker donde se gestionan todos los datos de la Fórmula 1: se trasladó de Italia a Madrid por carretera en un día

Cada fin de semana de competición se procesa entre 600 y 650 terabytes de datos con apoyo en remoto de otro centro en Reino Unido Más información: El acuerdo entre Apple y F1 servirá para impulsar nuevas tecnologías de cámaras y experiencias en realidad mixta

La Fórmula 1 vuelve a Madrid, este fin de semana se estrena MadRing, el circuito híbrido que alberga el Gran Premio de España. Entre el 11 y 13 de septiembre los coches ruedan a más de 300 km/h por una pista que se ha construido en meses y en una carrera que esconde mucha tecnología detrás.

Durante los 5,47 kilómetros y sus 22 curvas, entre ellas La Monumental, los 22 coches (dos por cada escudería) que compiten transmiten una gran cantidad de datos que deben ser procesados a mayor velocidad que la del propio coche. "Nuestro sistema registra la posición exacta del coche con una precisión de 5 decimales de segundo", explica Lee Wright, Director Asociado de TI (Tecnologías de la Información) de Fórmula 1.

No solo se requiere velocidad en la pista o por el aire, también privacidad para esos datos, un hermetismo que la Fórmula 1 debe asegurar a cada escudería. Para ello, junto con la ayuda de Lenovo, en Madrid se ha instalado un bunker provisional que está en este importante evento conectado con Reino Unido, en concreto con la localidad de Biggin Hill, donde se ha instalado el moderno Media and Technology Center (MTC).

Centro en Biggin Hill Fórmula 1 Omicrono

Desde sus casas, los millones de espectadores aficionados a esta competición, ven a los 11 equipos competir por cruzar la meta, pero entre bambalinas hay cámaras, sensores y un gran circuito de telemetría que se ha vuelto indispensable para este deporte. Y todo instalado en pocos días.

Velocidad récord

La construcción del circuito ha tardado meses. La preparación del terreno, el asfaltado técnico de la pista y la edificación de las estructuras permanentes duraron varios meses desde que comenzaron los trabajos pesados de reacondicionamiento técnico.

ETC Fórmula 1 MS Omicrono

Sin embargo, la instalación de este bunker informático ha sido express. Hay que tener en cuenta que el pasado fin de semana se estaba disputando el Gran Premio de Italia en Monza. "Tenemos dos estructuras físicas, la de Madrid no es la misma de Monza, pero solo un juego de hardware técnico", explica Wright.

Siete horas después de alzarse la bandera a cuadros en Monza, el hardware se cargó en camiones con doble chofer para conducir 24 horas seguidas hasta Madrid. El lunes 7 por la noche llegaba a la capital de España, permitiendo a los ingenieros realizar la conexión y pruebas. El jueves por la tarde se realizó el test de alta velocidad con el Safety Car para verificar los sistemas de cronometraje y telemetría.

De Madrid a Biggin Hill

En 2017 este centro de datos se trasladaba, con sus 250 toneladas, en 14 contenedores 747. Ahora esta infraestructura se ha reducido a solo 3 contenedores gracias al modelo remoto y a la consolidación en servidores compactos Lenovo T3 Tiny y cargas virtualizadas en contenedores.

Desde Madrid, el Event Technical Center (ETC) en pista agrega todas las señales del circuito: cámaras, micrófonos, datos de los coches, cronometraje y telemetría. Cada monoplaza actual de F1 se comporta como un centro de datos rodante, equipado con más de 300 sensores que transmiten telemetría en tiempo real. Desde la temperatura de los neumáticos, hasta el flujo de combustible o la aerodinámica.

Lewis Hamilton en los Libres 2 del GP de España. Reuters

La cercanía física de estos servidores al pit lane es fundamental para reducir la latencia a prácticamente cero, algo de lo que dependen los ingenieros para tomar decisiones estratégicas en milésimas de segundo.

La Inteligencia Artificial también ha permitido analizar con más rapidez los datos, generar gráficos y comprobar muchos más detalles, aunque la última palabra sigue en manos del equipo de ingenieros. Mientras en Biggin Hill, Reino Unido, se procesa la información para distribuir la señal internacional que ven todos los aficionados del mundo.

ETC Fórmula 1 Fórmula 1 Omicrono

En total, hay unas 300 personas trabajando como un solo equipo: 160 en pista y 140 en Reino Unido. La transmisión hacia el MTC se hace a través de dos circuitos ópticos de 10 Gbps geográficamente independientes que envían unos 8.5 Gbps cada uno, sumando entre 600 y 650 Terabytes por fin de semana.

La pandemia reforzó esta apuesta por la tecnología en remoto. "Nos permitió mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal de nuestro equipo", explica Lee Wright, "A mí personalmente me permitió trabajar desde Biggin Hill sin tener que viajar a 15 carreras al año teniendo una familia."

Máximo secretismo

"Antes, procesar la telemetría en Reino Unido añadía un retraso de al menos 300 ms en circuitos como Melbourne, con la nueva plataforma de contenedores ejecutada en pista, entregamos datos a los equipos y a la FIA a latencias extremadamente bajas", explica este especialista de Fórmula 1.

Aparte de reducir la latencia al mínimo, cualquier filtración de datos puede anular la carrera. "La telemetría de cada equipo viaja totalmente cifrada y ni siquiera nosotros podemos descifrar los canales privados de un equipo; solo ellos tienen la clave de descifrado", explica.

Este sistema es bidireccional, además de extraer datos, se envía información al coche: avisos de los comisarios, luces en el volante, estado del coche de seguridad virtual y las señales de activación del DRS.