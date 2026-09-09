Los robots humanoides irán a la guerra: así se está preparando China para entrenarlos e integrarlos en su Ejército

Competiciones como Los Juegos Mundiales de Robots Humanoides celebrados en agosto en China han popularizado videos de robots humanoides sufriendo caídas o corriendo más rápidos que los humanos. Tras estas curiosas imágenes, hay una inmensa industria que prepara su debut en misiones de combate.

Según informa Reuters, tras esa exhibición pública que fueron los Juegos Mundiales de este verano, el Diario del Ejército Popular de Liberación animó a los investigadores chinos a acelerar la transferencia de estas tecnologías de los laboratorios a los campos, es decir, empezar a darles un uso real. Esta sería solo la punta del iceberg de un movimiento en todo el país por integrar en menos de una década los robots en el ejército.

La agencia de comunicación asegura haber revisado más de 100 documentos entre estudios académicos, patentes, registros gubernamentales y materiales de empresas de defensa. Informes que indicarían cómo se está acelerando la investigación para usar robots humanoides en ámbitos militares y planificar su despliegue en tiempos de guerra.

El último mes de agosto, China ha realizado dos grandes exhibiciones de lo que estas máquinas pueden hacer, con competiciones de fútbol, atletismo, danza o tenis de mesa, pero también en escenarios que simulan trabajos domésticos o tareas industriales, cargar un vehículo eléctrico, ejercer de camareros en un restaurante o trabajar en una fábrica.

Sin embargo, de cara al público se limitan más las muestras de lo que estarían aprendiendo estos modelos en el ámbito militar. A su vez, Estados Unidos mira con preocupación cómo su industria se ha quedado atrás en este respecto y denuncia que desde China se roba tecnología estadounidense en una carrera tecnológica que va desde los modelos de IA, hasta el robot más simple.

Entrenando soldados robots

En 2025, la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa (NUDT) definió explícitamente a los robots humanoides como herramientas de combate. Ese mismo año, en una competición universitaria se simuló una infiltración tras las líneas enemigas en la que los robots realizaban controles de identidad, inspecciones disciplinarias y patrullas de seguridad en bases militares.

La principal ventaja que presentarían estos modelos de dos piernas es poder acceder a terrenos peligrosos sin poner en riesgo vidas humanas. Aun así, por ahora, otro tipo de máquinas serían más eficientes, como los drones o los perros robots.

Exhibición de robots de Unitree en los Juegos Mundiales de Robots Humanoides Reuters Omicrono

Actualmente, este tipo de robots con forma humana siguen siendo muy costosos y poco prácticos fuera de los entornos controlados en los que opera la mayoría de las veces bajo control remoto. Además, su autonomía suele durar apenas un par de horas.

Un artículo de agosto de 2025, también de investigadores de NUDT en Xi'an describe una fuerza de asalto urbano que podría estar disponible en cinco o diez años. En ese equipo se incluirían tanto humanoides como perros robots y vehículos no tripulados que trabajarían junto a tropas terrestres.

En edificios, túneles o barcos, los humanoides presentarían un equilibrio, percepción y resistencia más útiles, mientras que en misiones de reconocimiento más sencillas, se usarían robots cuadrúpedos.

A finales del año pasado, un montaje del Comando del Teatro Oriental del EPL presentaba un escuadrón de distintos robots superando las defensas de Taiwán en un hipotético conflicto futuro.

El análisis de Reuters no ha encontrado pruebas de que el gigante asiático haya desplegado aún un robot humanoide armado en una unidad operativa de su ejército. Pero sí recoge informes en los que se ve el trabajo del EPL por licitar la compra de un robot humanoide en el último año y presupuestar equipos como cámaras, radares para humanoides.

La carrera con EEUU

La integración de robots en el ejército se ha convertido en una carrera global al igual que el propio desarrollo de la Inteligencia Artificial de la que dependen estas máquinas. Un informe anterior de Reuters ya reflejaba esta rivalidad informando como la compañía china Unitree se había servido de innovaciones financiadas originalmente por el Ejército de Estados Unidos.

China lidera el mercado mundial de robots humanoides. Según BofA Global Research, los fabricantes chinos representaron aproximadamente el 95% de los envíos mundiales de humanoides en 2025. Mientras que The Financial Times calcula que casi 400 empresas han surgido en China en los últimos dos años enfocadas a la robótica.

El interés militar por estas máquinas de dos piernas no es exclusivo de China. El Ejército de EEUU lanzó un concurso para desarrollar "capacidades humanoides militarizadas".

Como respuesta al poder de China en esta industria, EEUU ha prohibido recientemente importar nuevos robots extranjeros con la intención oficial de evitar ciberataques y proteger la infraestructura de la IA. En el caso de los robots, la prohibición abarca desde los novedosos humanoides hasta los cortacéspedes y aspiradoras automáticas que se han integrado en miles de hogares.

El uso de estos robots en combate, se suma al debate ya existente sobre las armas autónomas. Las leyes de la guerra exigen que las fuerzas armadas distingan entre combatientes y civiles y se abstengan de atacar a combatientes heridos o que se rinden.