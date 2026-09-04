Así es la vuelta al cole junto a la IA: de un compañero de estudio superdotado a un recurso fácil para hacer trampas

Comienza un nuevo curso, pero las preparaciones previas a la vuelta al cole no se limitan ya a comprar ropas o libros, ahora también implican tecnología. Empezando por dispositivos como tablets y ordenadores y llegando a contratar aplicaciones o herramientas de IA.

En 2023, cuando ChatGPT provocó una revolución a nivel mundial, llevando la IA generativa a todo el mundo, esta tecnología se miraba con mucho más recelo que ahora. Sigue suscitando dudas y protestas, pero cada vez está más integrada en el día a día de millones de personas, incluidos menores.

La Comisión Europea reconoce el aumento del uso de esta tecnología en el ámbito educativo, por ello, en junio de este mismo año actualizó sus directrices para el personal docente.

Y, por su parte, las empresas como Google adaptan sus modelos de lenguaje en herramientas enfocadas al estudio. A la vez que las editoriales presentan sus libros de texto, Google presenta su propio plan de estudios.

Para esta vuelta a las clases, Google ha preparado un centro específico para estudiantes donde pueden encontrar todas sus herramientas con las que crear cuadernos con apuntes, tarjetas didácticas, hacer cuestionarios para practicar. Los viejos métodos de estudio transformados en la era de la IA.

Un compañero de clase

Lo presentan como un compañero de clase, ese amigo con el que estudiar y repasar la lección o ese adulto que se sienta a echar una mano con los deberes.

Por ejemplo, los lectores con más experiencia seguro que recuerdan cuando camino de clase los amigos ayudaban a repasar la lección antes del examen. Este es el ejemplo que ponen desde Google con su buscador (Search) que durante el trayecto en transporte público, el alumno puede pedirle que le ponga a prueba unos minutos sobre un tema en concreto.

El modelo puede cargar apuntes propios y elaborar un cuestionario interactivo con explicaciones detalladas para cada respuesta. El objetivo es que el usuario no recurra al chatbot público sino a un centro de estudios donde todas las herramientas cuentan con protecciones para menores, según la edad y controles parentales

Hacerse preguntas no era la única forma de ayudarse a estudiar, los debates entre compañeros o poner ideas en común facilitaba la comprensión del temario. Aunque fuera solo en la habitación hablándole al póster del grupo de música del momento o grabando esas dialécticas para después escucharlas dando un paseo.

Marta McAllister, directora de Gemini for Education y antes profesora, explica a este medio cómo utiliza Gemini Live en el coche o en su despacho para debatir ideas en voz alta. Muchas de estas herramientas también pueden convertir lecciones en pequeños podcast en los que incluso interrumpir al presentador artificial para hacer preguntas en voz alta.

Esta antigua profesora de matemáticas cuenta cómo colocaba en clase cartulinas pegadas a la pared con los errores que había encontrado en los exámenes para que los alumnos los corrigieran juntos.

Con Google Lens es posible escanear un problema y el modelo de IA desglosa el problema e identifica exactamente en qué paso del cálculo se cometió la equivocación para orientar al alumno hacia la solución. Un recursos para esos momentos en los que los padres se pierden más que los hijos frente a las pruebas de matemáticas.

Frente a los que estudiaban representando una obra de teatro en su cuarto, están los que preferían dibujar resúmenes o hacer ilustraciones en los cuadernos para visualizar el concepto. En clase de biología esta dinámica podía ser muy útil, de ahí que la IA pueda facilitar la creación de modelos interactivos en 3D de bacterias o enzimas.

Centro de estudios de Gemini Google Omicrono

Seguro que al lector le viene a la mente algún compañero que de sus propios apuntes hacía esquemas, y hasta índices. Era su forma de repasar la lección todas las veces que fueran necesarias.

Con Study Notebooks aquellos con menos tiempo o habilidades pueden generar cuestionarios diagnósticos que detectan lagunas de conocimiento en sus propios apuntes y hacer resúmenes.

Para los más despistados, entre las novedades que llegan este año, Gemini incluso programará las fechas clave de exámenes y entrega de trabajos en Google Calendar a partir del temario, con el permiso del estudiante.

Desde Google aseguran que sus herramientas están respaldadas por la tecnología LearnLM, diseñada bajo principios pedagógicos como el fomento del aprendizaje activo, la gestión de la carga cognitiva, el desarrollo de la metacognición y el estímulo de la curiosidad.

Con el inicio del curso, ofrecen 12 meses gratis de Google AI Plus, Gemini Omni, límites de uso ampliados y 400 GB de almacenamiento a estudiantes de todo el mundo.

Fact-checking

Preguntados por El Español-Omicrono, los especialistas de Google como Marta McAllister confirman que la IA aún requiere de supervisión pues puede fallar o sufrir las llamadas alucinaciones

“Creemos firmemente que la verificación de datos y el pensamiento crítico son habilidades absolutamente fundamentales ahora, en el futuro y para siempre”.

Fotomontaje con el logo de Gemini y un iPhone 14 Pro. Manuel Fernández Omicrono

Como ejemplo, Marta McAllister, se está adaptando la presentación de trabajos en la universidad o el desarrollo de los exámenes en los que ya no es solo importante presentar un escrito sobre un tema, también se pide aclarar el prompt que se ha usado y cómo se ha tratado la respuesta ofrecida por el chatbot, las fuentes consultadas y el tratamiento y supervisión de los datos.

Desde la Unión Europea el esfuerzo está más enfocado en los profesores que deben actualizarse para adaptar sus clases a esta nueva tecnología, cuyos alumnos ya están aplicando a las técnicas de estudio de forma prudente o como recurso fácil.