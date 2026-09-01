Apple estrena nuevo CEO: John Ternus tiene la IA como primer punto en la lista de retos que le deja el legado de Tim Cook

Ha llegado el día, hoy, 1 de septiembre de 2026, John Ternus asume su nuevo rol de director ejecutivo (CEO) de Apple de la mano de Tim Cook, que antes de jubilarse definitivamente, pasa a ser el presidente ejecutivo del Consejo de Administración.

En una semana, el próximo 9 de septiembre, será el primer gran evento de la empresa en el que Ternus estará oficialmente al frente, presentando los nuevos iPhone 18 y el primer smartphone plegable de la marca estadounidense.

Cuando se anunció este cambio de roles, Apple dejó muy claro que el relevo es "el resultado de un minucioso proceso de planificación de la sucesión a largo plazo". La elección promete una postura continuista, pero con la ambición de un directivo más 'agresivo' e innovador que Cook.

Al final, Ternus se enfrenta a una larga lista de retos entre los que destaca la subida de precios provocada por la IA y el propio desarrollo de la misma para no quedarse atrás, que deberá afrontar manteniendo el estilo de la empresa, pero añadiendo su propia impronta.

Continuidad en tiempos decisivos

Hace dos años que se rumoreaba que Ternus podía ser el sucesor cuando Cook decidiera jubilarse. La elección no es casual, tiene fama de ser un tipo afable, cercano y conciliador, pero también de "tomar decisiones".

Apple también ha anunciado que Johny Srouji asumirá el cargo de director de hardware, área que hasta ahora dirigía Ternus. Ambos han liderado el denominado 'Team Silicon', el equipo de ingenieros encargado de desarrollar uno de los mayores éxitos de la compañía en los últimos tiempos: los procesadores Apple Silicon, con los que la compañía ha disparado el rendimiento de sus ordenadores y teléfonos, al tiempo que ha logrado independencia de otras empresas.

John Ternus, en la presentación en Londres del iPad Pro. Chema Flores Omicrono

La larga lista de productos con los que Tim Cook ha consolidado su era al frente de esta empresa, también llevan la firma de Ternus: como el Apple Watch, los AirPods o las Vision Pro. El nuevo CEO ha liderado el desarrollo del último éxito de Apple, el MacBook Neo. Un portátil de bajo precio que rompe con el enfoque habitual de la compañía pero que sirve para atraer a un público diferente. Un cambio de moldes en el habitual calendario rígido de lanzamientos que Apple está obligado a acelerar.

Mientras que empresas como OpenAI, Meta, Google o Anthropic han apostado por el desarrollo cada vez más por modelos de IA basados en la nube, el enfoque de Apple se ha centrado en poder hacer correr modelos cada vez más potentes en sus equipos sin necesidad de conexión.

Esto permite al usuario la capacidad de elección al tiempo que le ha servido a la compañía para centrarse en usabilidad real y no entrar así en la carrera de la inversión sin un retorno claro. Al tiempo, Apple cumple así con su compromiso de blindar la privacidad de los datos de los usuarios.

Cook seguirá presente

A pesar de estos éxitos, Ternus tiene menos experiencia en otros aspectos del puesto de CEO, como finanzas, ventas, asuntos legales, relaciones gubernamentales y compras, por lo que tendrá que apoyarse en gran medida en los demás ejecutivos de Apple. El director de operaciones, Sabih Khan, el director financiero, Kevan Parekh, y Eddy Cue, el director de servicios, están preparados para asumir roles más importantes e influyentes, según fuentes cercanas a la empresa que recoge Bloomberg.

También contará todavía con el apoyo del anterior CEO de Apple, Tim Cook, quien seguirá siendo el presidente ejecutivo y continuará gestionando las relaciones de la compañía con el presidente Donald Trump y el gobierno chino. Una posición tensa.

Johny Srouji, director de hardware Apple Omicrono

Lo mismo ha ocurrido con el director financiero, Luca Maestri y Jeff Williams, director de operaciones, que se jubilaron en 2024 y 2025 respectivamente, pero siguen ejerciendo supervisando ciertas cuestiones, aunque apenas pisan la oficina.

El hecho de que Cook no se retire por completo ha abierto dudas sobre Ternus, que su antecesor se ha apresurado a desmentir: “No hay nadie en este planeta en quien confíe más para liderar Apple hacia el futuro que en John”, dijo en una reunión general con los empleados después de que se hiciera pública la decisión.

John Ternus y Tim Cook en el centro rodeados del elenco de Ted Lasso Reuters Omicrono

Han demostrado esa afinidad incluso en apariciones públicas, como en el estreno de la última temporada de Ted Lasso este verano, donde ambos aparecieron con atuendos prácticamente idénticos.

Sobre Ternus, al igual que ocurrió con Cook, seguirá pesando el legado de Steve Jobs, fundador de la compañía ( junto a Steve Wozniak) y cuyo despacho sigue sin tocarse, cerrado y con las luces apagadas en el antiguo campus de Infinitive Loop. Ternus, según informa Bloomberg, ocupará el despacho de Cook en Apple Park.

Los retos

Los usuarios y el mercado esperan de la compañía tanto un nuevo enfoque, como nuevos dispositivos, así como una apuesta mayor por la inteligencia artificial. Por un lado, estamos a pocos días de conocer el primer iPhone plegable de la empresa, así como una especial renovación de dispositivos para el hogar donde Siri sería una gran protagonista.

El nuevo Siri AI llegará a todos los dispositivos de Apple Apple Omicrono

Más allá de estos, se espera que Apple pueda acelerar en otros productos más innovadores como gafas inteligentes al estilo RayBan Meta o incluso un colgante y nuevos AirPods basados en inteligencia artificial que estarían concebidos para acompañar al usuario durante todo el día. Una forma de tener un asistente omnipresente.

Como puede verse, la mayoría de novedades, aunque sean de hardware, están salpicadas por la IA. En el último WWDC de Tim Cook, el pasado junio, Apple por fin presentó el nuevo Siri AI tras años quedándose atrás con respecto a la competencia.

Al final, Siri ha llegado de la mano de Google: el nuevo Apple Intelligence está basado en los modelos de Google Gemini. Pero sin dejar de lado la apuesta firme por la privacidad de Apple.

La IA no es solo un desafío para esta empresa que no apostó por ella como el resto, también supone un problema a la hora de ajustar los precios de sus productos. La construcción de grandes centros de datos, que 'robado' componentes clave para los dispositivos, elevando su precio final.

Por último, tal y como indica el analista especializado en este gigante tecnológico, Mark Gurman, uno de los grandes desafíos de Ternus será renovar el equipo directivo y poco a poco ir redefiniendo su propia era. En los próximos tres años, es probable que Ternus deba reemplazar a los altos ejecutivos responsables de hardware, marketing, ventas minoristas y recursos humanos, funciones clave dentro del negocio general de Apple.

Lo cierto es que el plan de Ternus ya ha comenzado. A principios de mayo, Ternus reestructuró la organización de ingeniería de hardware en torno a lo que él denomina una nueva plataforma de IA diseñada para acelerar el desarrollo de productos y mejorar la calidad de los dispositivos. Esto refleja su plan de implementar rápidamente la IA en toda la empresa para optimizar sus operaciones.