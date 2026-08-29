Drones, IA y balizas: así se gestiona la Operación Retorno que pone fin a las vacaciones de 6,9 millones de españoles

El verano está cerca de acabarse, aunque aún queda quien disfrutará de las vacaciones en septiembre. Este fin de semana, la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que, desde las 15:00 del viernes 28 y hasta la medianoche del lunes 31 de agosto, se produzcan 6.880.000 desplazamientos con motivo de la Operación Retorno.

Con cada nuevo repunte del uso de las carreteras, el organismo dedicado a la seguridad del tráfico en España se prepara con un amplio despliegue tecnológico que ha ido construyendo en los últimos años. Este verano, la DGT ha gestionado, no solo las típicas fechas de salida o regreso de vacaciones, también eventos únicos como el eclipse solar total del 12 de agosto o, en este fin de semana, el Gran Premio de Aragón de MotoGP.

La DGT lleva años adoptando un gran surtido de tecnologías: herramientas basadas en inteligencia artificial, análisis de datos, sensores, drones, todo para mejorar la gestión del tráfico y la seguridad vial. Y sigue trabajando con empresas españolas para el desarrollo de nuevas tecnologías que puedan servir a este propósito.

Estado del tráfico en la A6, carretera de A Coruña, en sentido salida de Madrid. EFE

Ejemplo de ello es el proyecto DIMOS 5G. Dentro de esta iniciativa, el centro de investigación i2CAT y Autopistas, filial de Abertis en España, han validado este mismo año en la autopista C-32 una innovadora solución tecnológica para reducir el tiempo de respuesta en emergencias y salvar vidas en caso de accidente.

Mediante el uso de un "gemelo digital" (Digital Twin) y de conectividad 5G de alta precisión, el sistema permite que la infraestructura detecte automáticamente la aproximación de una ambulancia y coordine el tráfico en tiempo real para abrirle paso de manera segura. Esta prueba se ha llevado a cabo en la autopista C-32 en Cataluña.

Ejército de sensores

No todas las carreteras cuentan con ellos, pero España cuenta con dispositivos como espiras -magnéticas y virtuales- y magnetómetros, que detectan la presencia de vehículos. También se utilizan sensores foto-rojo, encargados de comprobar que los semáforos están en rojo; así como anemómetros y visibilímetros que miden la velocidad del viento, la temperatura y la humedad o visibilidad de la carretera.

No queda aquí el despliegue, pues participan de este conglomerado técnico cámaras de CCTV (circuito cerrado de televisión), sistemas LPR (reconocimiento automático de matrículas), cámaras térmicas, operadores de telefonía, cámaras de visión artificial, radares instantáneos o de tramo, sistemas de videovigilancia y sistemas podotáctiles. Estos últimos advierten de peligro por obstáculos o fin de áreas protegidas.

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Este gran grupo de sensores y cámaras lleva la información a los centros de control de tráfico. En España hay 8 de estos centros para las zonas en las que la DGT tiene competencias: Madrid, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Valencia, Palma de Mallorca, A Coruña y Valladolid. Estos centros son considerados como los ojos de la DGT.

Equipados con un videowall como el de Gran Canarias que es MicroLED de la marca LG, permiten a los agentes comprobar en tiempo real el estado de las carreteras cuando el sistema detecta desde atascos, pasando por accidentes, hasta posibles incendios forestales.

Si uno de estos centros sufre algún problema y deja de operar, otro de ellos podría tomar el control de forma temporal para garantizar la seguridad de las carreteras. Esto es gracias a SCADA DGT, que es una plataforma en la nube en 2024 por Indra. Con ella, la DGT centraliza desde 2024 la información que llega del tráfico como los vehículos conectados.

Drones y helicópteros

Se han convertido en otro elemento importante del dispositivo de vigilancia. Los drones permiten realizar vigilancia localizada y más flexible que los helicópteros, son especialmente útiles cuando la DGT necesita concentrar sus recursos sobre un tramo específico.

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La DGT los suele incorporar a operaciones especiales junto a helicóptero, radares y cámaras. Aunque para esta Operación Retorno no han dado cifras, durante Semana Santa la DGT cifró su Unidad de Medios Aéreos en 9 helicópteros y 39 drones.

En cuanto a los helicópteros, es bastante conocido el modelo Pegasus que desde hace años utiliza la Guardia Civil y la DGT. Tiene capacidad para 5 pasajeros (además del piloto) y puede alcanzar una velocidad máxima de 222 kilómetros por hora. Presume de una autonomía de 732 kilómetros y de una planta motriz conformada por dos motores Allison 250-C20F comercializados por Rolls-Royce. Cada uno de estos motores puede otorgar 420 CV.

DGT 3.0

Todos los datos recopilados con estos equipos se suman a lo que se conoce como DGT 3.0 la plataforma que se nutre del vehículo conectado. El objetivo es conectar a los diferentes actores de la movilidad para proporcionar información del tráfico en tiempo real.

La plataforma se nutre de gran parte de los medios técnicos: radares fijos y móviles de control de velocidad, además de helicópteros Pegasus, drones, cámaras, furgonetas y motos camufladas para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad y el respeto al resto de normas.

En concreto, esta plataforma facilita la interconexión de todos los actores que forman parte del ecosistema de la movilidad - fabricantes de vehículos, proveedores de servicios de navegación, aplicaciones de movilidad, ayuntamientos, plataformas de transporte público, sistemas de gestión de flotas, etc.

Su objetivo no solo afecta a los controles de tráfico, sino también al conductor y demás personas que hacen uso de la extensa red de carreteras españolas. Por ejemplo, uno de los servicios que ofrece es la advertencia de averías en carretera gracias a la baliza V-16.

Baliza V16 Shutterstock

Es el primer verano que este heredero del triángulo es obligatorio en las carreteras. La baliza V-16 debe estar en la guantera de cualquier vehículo y al activarse en caso de avería, además de emitir una luz de emergencia, se conecta a la plataforma DGT 3.0 para transmitir su ubicación en tiempo real.

La plataforma contrasta la información sobre este incidente particular con los Sistemas de Gestión de Tráfico de forma automática. Si se confirma servirá para alertar a los usuarios que circulen por la zona.