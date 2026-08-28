OpenAI, Google y Mastercard firman un llamamiento para reforzar la ciberseguridad con IA: "Tenemos poco tiempo"

Solo unos días después de conocerse los informes que describen en detalle cómo la IA de OpenAI llevó a cabo en secreto un ciberataque contra otra empresa, las principales empresas del sector tecnológico firman un llamamiento a la acción colectiva en materia de ciberdefensa".

En el escrito, publicado en la web de OpenAI, se reconoce la urgencia del problema: "disponemos de un plazo limitado para reforzar las defensas cibernéticas". Como ya han augurado los expertos en ciberseguridad durante los últimos meses, el impacto de la IA más nueva se traducirá en un incremento de las amenazas, así como de las posibilidades de defensa.

Aunque se ha hablado principalmente de los nuevos modelos de IA de OpenAI y Anthropic por sus capacidades a la hora de automatizar tareas y descubrir vulnerabilidades, lo cierto es que la inteligencia artificial está muy integrada en ciberdefensa, agilizando la detección de ataques y la respuesta. Sin embargo, la balanza se mantiene equilibrada al permitir también esta tecnología que los ciberdelincuentes desarrollen ataques más rápidos y eficaces.

Los firmantes

Entre los firmantes figuran las principales empresas desarrolladoras de IA como son OpenAI, Google, IBM, Microsoft, Perplexity o Anthropic, incluso Hugging Face. Esta última fue la víctima que la IA de OpenAI hackeó durante unas pruebas hace meses. Además, esta semana se ha conocido que Nvidia (no ha firmado este acuerdo) quiere comprar Hugging Face por más de 13.000 millones de dólares

Por otro lado, en la larga lista de empresas que apoyan este llamamiento figuran muchas de las compañías enfocadas en ciberseguridad como Red Hat, Check Point, Sophos, Proofpoint o CrowdStrike. La lista es larga y también se pueden leer marcas conocidas por el gran público como BBVA, Uber Accenture o Mastercard.

Distribuir la tecnología

Además de "reconocer que la seguridad actual no será suficiente", el manifiesto ofrece una serie de principios a seguir, como compartir herramientas entre empresas e instituciones. "Todas las organizaciones, empresas de ciberseguridad, socios tecnológicos, gobiernos y empresas líderes en IA tienen un papel importante".

Esa distribución del poder es clave, pues los ciberataques pueden entrar por múltiples sitios, las pequeñas empresas son las más vulnerables al tener menos presupuesto para mantener sus sistemas protegidos y actualizados. Muchos de los ataques a grandes empresas empiezan por una debilidad en uno de sus proveedores más pequeños.

Sam Altman, CEO de OpenAI. Europa Press

Para ello, el escrito indica en uno de sus puntos que "ninguna empresa debería controlar el futuro por sí sola". Este ha sido un punto muy debatido recientemente. Meta, que no figura entre los firmantes, lanzó un manifiesto hace pocas semanas apoyando el lanzamiento de los modelos de IA en código abierto, es decir, públicos y gratis para todo el mundo. Este sistema facilita la revisión pública de los modelos, los expertos aseguran que de esta forma, incidentes como el protagonizado por la IA de OpenAI se hubieran detectado antes, pero también supone un riesgo pues facilitaría que los modelos se pudieran usar sin control.

Además, las empresas desarrolladoras tendrían que buscar otra forma de mantener su negocio y el alto coste económico que supone el desarrollo y entrenamiento de esta nueva tecnología. En vez de ofrecer gratis la IA, el manifiesto aboga por que las empresas de IA "proporcionen acceso responsable a sus modelos, financiación significativa, capacitación y apoyo práctico, especialmente para quienes defienden infraestructuras críticas con recursos limitados".

Protección de sistemas críticos

Estas mismas empresas también se comprometerían en "invertir en pruebas autorizadas, divulgación privada y correcciones verificadas". Por su parte, se insta a los gobiernos a financiar la ciberdefensa, acelerar la expansión de los programas de acceso seguro y brindar a hospitales, empresas de agua y gobiernos locales acceso a la IA defensiva más eficaz.

En los últimos meses, se han dado a conocer diferentes hackeos a empresas de servicios críticos como centros de suministro de agua potable en Estados Unidos, donde fue necesario volver a un control manual para seguir ofreciendo el servicio de agua potable. El principal sospechoso es Irán.

En último lugar, las empresas de ciberseguridad deberían según este escrito facilitar el acceso y la implementación de defensas basadas en IA para operadores de infraestructura crítica. También se comprometerían a compartir información sobre amenazas y planes de acción probados, una práctica que está bastante extendida en esta industria.

"Juntos, podemos convertir los avances actuales en IA en mejoras duraderas en la seguridad que beneficien a todos" finaliza esta carta que parece recoger la preocupación general por los riesgos que presenta la rápida evolución de la IA, y que está siendo más rápida que el desarrollo de capacidades de control y legislación necesarias.

Habrá que esperar para ver si los principios aquí plasmados se traducen en un cambio significativo. Empresas como OpenAI o Google ya firmaron hace años un acuerdo para impulsar la regulación de la IA en Estados Unidos.