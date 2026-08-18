Los portátiles ya son más caros y peores: el plan para sortear la escasez de chips que no convence al gobierno de EEUU

Teléfonos móviles, ordenadores y otros dispositivos tecnológicos están aumentando de precio y la culpa la tiene la inteligencia artificial. Los centros de datos que sirven para entrenar y ejecutar los grandes modelos de IA están acaparando componentes clave que integra el equipo en el que seguramente esté leyendo este artículo como el procesador o los chips de memoria.

Las industrias de PC y teléfonos inteligentes sufren escasez de chips de memoria y CPUs desde finales del año pasado. A esta crisis se la ha apodado como "ramageddon o rampocalypse". Como consecuencia, compañías de teléfonos inteligentes como Xiaomi, Oppo y Vivo redujeron varias veces sus pronósticos de envíos para 2026 debido a la escasez de memoria.

Al tener problemas para asegurar el suministro, esta crisis ha provocado una caída del 5% en los envíos de PC con respecto al año anterior durante el segundo trimestre de 2026. Los precios de las memorias DRAM y NAND (la memoria RAM y el almacenamiento del dispositivo) han experimentado un aumento de hasta el 200% en los últimos trimestres, y la previsión es que sigan subiendo.

Todo lleva a una subida del coste que supone comprarse un nuevo ordenador o teléfono. Sin embargo, el mercado intenta estabilizarse dando más presencia a otros fabricantes de componentes. Las principales marcas de ordenadores estadounidenses han comenzado a utilizar chips de la empresa china ChangXin Memory Technologies, CXMT, empujadas por la crisis que afronta la industria ante la escasez de chips de memoria.

Desde HP, pasando por Asus, hasta Acer, incluso Apple se estaría planteando contratar a CXMT para compensar la escasez de chips integrando estos componentes fabricados en China en los modelos más sencillos o en aquellos vendidos en Asia para evitar problemas con las autoridades estadounidenses. Sin embargo, a las autoridades del país americano no les hace mucha gracia esta nueva estrategia.

Buscando más chips

Los nuevos fabricantes, como CXMT, se enfrentan a los reyes de esta industria: Samsung, SK Hynix y Micron que han concentrado la gran mayoría de la producción mundial de DRAM sin ninguna competencia real. Las empresas chinas como YMTC y CXMT han estado ampliando silenciosamente su capacidad de producción y mejorando drásticamente su estructura de costes.

Las memorias DRAM, son los chips que permiten almacenar temporalmente los datos utilizados por ordenadores, teléfonos móviles, servidores y centros de datos. No se encargan de cálculos matemáticos como las GPU tan demandadas de Nvidia, pero son elementos clave para acceder rápido a la información.

Microsoft Surface Laptop de séptima generación Izan González Omicrono

Sin embargo, los analistas estiman que SK Hynix, Samsung y Micron aventajan a CXMT en dos o tres generaciones en el diseño de chips de memoria. Según la información de Nikkei Asia, los fabricantes de PC estadounidenses utilizarán únicamente volúmenes muy pequeños de las memorias DRAM de CXMT para sus modelos económicos.

Además, los portátiles de HP, Asus y Acer que integran estos chips se estarían comercializando fuera de Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que CXMT es una de las empresas relacionadas con el gobierno chino, según la consideración del Pentágono. No obstante, la empresa china ha negado las acusaciones y no está incluida en ninguna lista negra comercial.

Esta mayor atención ha supuesto para la empresa una capitalización de mercado superior a la de Intel, el principal fabricante de microprocesadores de Estados Unidos. A finales de julio, las acciones de CXMT, el mayor fabricante de memorias del país, se dispararon hasta un 531% en su debut en el mercado STAR de Shanghái.

El número de chips al que están accediendo estas marcas sería todavía limitado, pues la empresa china sigue priorizando a sus clientes tradicionales como Huawei o Xiaomi. Al mismo tiempo, las marcas estadounidenses siguen siendo clientes de otros fabricantes de chips de memoria como Micron, Samsung Electronics y Sk Hynix, por lo que estarían tratando de hacer balance entre todo el sector para no enfadar a ningún fabricante.

Apple y el gobierno de Trump

El principal conflicto habría llegado de la mano de Apple. Por su parte, según fuentes de The Wall Street Journal, la empresa de iPhones y Macs ha probado los chips de CXMT y espera obtener la aprobación de la Casa Blanca para hacer negocios con la compañía china. Sin embargo, otro reciente artículo de The Wall Street Journal, indica que a la administración de Donald Trump no le está sentando bien las intenciones de la compañía tecnológica.

MacBook Air M4 con su nueva terminación Cielo Azul Chema Flores Omicrono

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, ha manifestado la negativa de parte del gobierno de Trump a este movimiento de Apple. "Tiene que haber otras soluciones para el problema de la memoria, pero no es bueno que las empresas estadounidenses utilicen memoria china" ha dicho Lutnick. Además, la empresa Micron Technology, con sede en Idaho, ha solicitado al gobierno de Trump que impida que Apple utilice chips chinos, argumentando que tal medida perjudicaría la producción nacional.

La compañía del iPhone y el Mac diseña sus propios chips, los que fabrica TSMC. Las normas estadounidenses impiden a sus empresas transferir información técnica a empresas chinas, por lo que no podría encargar chips propios. Sin embargo, las memorias no las diseña y se las encarga directamente a Samsung, SK Hynix y Micron.

China sale al rescate

El gigante asiático ha visto una vez más la oportunidad de aprovechar un hueco de mercado, además de tener también la necesidad de más chips como potencia rival de EEUU en el desarrollo de inteligencia artificial.

Por estos motivos, tanto CXMT como su competidora nacional, Yangtze Memory Technologies (YMTC), están llevando a cabo sus planes de expansión de capacidad más ambiciosos en China. El objetivo de estas empresas respaldadas por el gobierno oriental es inundar el mercado internacional con chips de memoria muy asequibles.

Sin embargo, las fuentes consultadas por Nikkei Asia indican que lejos de ser más bajo el precio de CXMT, sus chips DRAM no son más baratas que las de Samsung, por lo que la ventaja estaría en aumentar el suministro con más agentes en el mercado.

CXMT está ampliando sus plantas en Shanghái con el objetivo de alcanzar una capacidad dos o tres veces mayor que la de su sede central en Hefei, incluyendo capacidad para la fabricación de memoria de alto ancho de banda (HBM), un componente crucial para la inteligencia artificial. CXMT ya provee a casi todas las principales empresas tecnológicas chinas, incluidas Tencent, Alibaba Cloud y ByteDance que los requieren para sus centros de datos.

El mayor precio de estos componentes, no solo impacta directamente en el bolsillo de los consumidores, también dificulta la competencia de empresas o proyectos más pequeños en un mercado que cada vez se concentra más en gigantes tecnológicos.