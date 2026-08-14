El parche que monitoriza la calidad de tu sueño para detectar enfermedades como el Alzheimer antes y desde casa

Un sencillo parche pegado a la frente toda la noche para poder dormir mientras el cerebro está siendo analizado en busca de anomalías que revelen principios de Alzheimer. La ciencia se apoya en la tecnología para abordar el estudio de enfermedades complejas de una forma más barata y cómoda para el paciente y los hospitales: desde relojes inteligentes hasta parches blandos.

Este nuevo parche, desarrollado por investigadores del Instituto Tecnológico de Georgia (Georgia Tech) y la Universidad Nacional de Seúl (SNU), se presenta como la alternativa a pruebas médicas costosas e invasivas que sirven para detectar si el paciente podría estar desarrollando enfermedades neurológicas.

Según datos de la Sociedad Española de Neurología, el Alzheimer afecta ya a 800.000 personas en España y a 57 millones en el mundo. En nuestro país, más del 50% de los casos de Alzheimer que aún son leves están sin diagnosticar y el retraso medio entre los primeros síntomas y el diagnóstico supera los 2 años.

El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva cuyos síntomas clínicos se manifiestan habitualmente entre 10 y 20 años después del inicio de los procesos patológicos en el cerebro. En la actualidad, los fármacos disponibles solo resultan efectivos si se administran en las fases tempranas de la enfermedad.

El sistema glinfático

La expresión de "sueño reparador" no se creó a la ligera. Dormir bien es un proceso necesario para el cuerpo humano, para limpiar el cerebro y evitar enfermedades neurológicas como el Alzheimer.

Durante la fase del sueño REM, la más profunda, se limpian todos los residuos metabólicos que acumula el cerebro durante el día, porque este órgano tiene una alta actividad metabólica y se van acumulando. Si no se produce esa limpieza, estos residuos se depositan en la célula y causan muerte celular, acelerando enfermedades neurológicas como la demencia.

Mujer durmiendo Indiegogo Omicrono

Según se van cumpliendo años, el sueño se vuelve más ligero. Esta ausencia de la fase REM (el estado onírico donde movemos los ojos, soñamos y que representa una cuarta parte del proceso) provoca un descanso más superficial conforme envejecemos. Es decir, aumenta el número de siestas y disminuye la capacidad de dormir muchas horas seguidas durante la noche.

Desde 2012 se conoce la importancia que tiene este sistema, llamado sistema glinfático, comparable al sistema linfático, más conocido, que transporta y filtra los fluidos por todo el cuerpo.

La ciencia trata de aprovechar esta información para controlar la evolución de enfermedades como el Alzheimer de forma menos invasiva o costosa. Actualmente, pruebas como las resonancias magnéticas o punciones en el cerebro para extraer muestras del líquido cefalorraquídeo permiten a los médicos definir la evolución de la enfermedad según datos biológicos y no solo por la percepción del paciente.

En su lugar, se persigue analizar el sueño de los pacientes. Investigadores españoles han planteado con buenos resultados recientemente esta nueva forma de seguimiento y detección precoz de esta enfermedad. Su estudio se ha realizado en un laboratorio del sueño en el Hospital Severo Ochoa de Madrid, pero en el futuro quieren demostrar su posible aplicación en dispositivos domésticos.

Parches como el siguiente pueden facilitar que los pacientes controlen su descanso y evolución neurológica cómodamente desde casa, aunque esta idea todavía está en una fase temprana de investigación.

Un parche para el sueño

El equipo desarrollado por científicos de Georgia y Seúl es una tecnología que utiliza luz infrarroja cercana para detectar el líquido cefalorraquídeo (LCR), un fluido que el sistema glinfático aprovecha para eliminar partículas de desecho, como placas que obstruyen la comunicación intracerebral.

Según los investigadores, medir el volumen total de líquido cefalorraquídeo podría ser una forma de estudiar cómo el sistema glinfático distribuye el LCR para limpiar el cerebro.

El parche emite luz infrarroja cercana en tres longitudes de onda diferentes: dos absorbidas por las proteínas de los glóbulos rojos llamadas hemoglobinas, que transportan oxígeno al cerebro, y una absorbida por el agua. La luz que se dispersa es captada por el fotodetector del dispositivo.

El patrón de absorción en cada longitud de onda revela la cantidad de sangre y agua cerebral total que se encuentra a lo largo del recorrido de la luz. Las longitudes de onda más cortas de la luz, como el verde y el azul, son absorbidas por los tejidos. La luz roja los atraviesa y se dispersa.

Parche para estudiar el sueño Georgia Tech y SNU Omicrono

Si el agua cerebral total aumenta mientras que la hemoglobina se mantiene constante, el agua añadida no proviene de la sangre, lo que podría significar que el líquido cefalorraquídeo (LCR) está aumentando y que el sistema glinfático está funcionando correctamente. Esta medición indirecta es necesaria porque el LCR no refleja la luz de forma muy diferente a los demás fluidos cerebrales.

Este tipo de experimento dista del estudio del sueño tradicional. La investigación del sueño se centra principalmente en los electroencefalogramas (EEG), que utilizan electrodos colocados en el cuero cabelludo para medir la actividad eléctrica del cerebro.

Aún es un proceso temprano de desarrollo, queda mucho por delante para que el análisis del sueño, con una tecnología u otra, se confirme como alternativa o complemento de las pruebas aprobadas médicamente para estudiar y tratar el Alzheimer.