Desde cortes de tráfico hasta cómo fotografiarlo: las apps que necesitas para no perderte ningún detalle del eclipse

Queda solo un día para que el Sol y la Luna se alineen con la Tierra y la mitad de la España peninsular sea testigo de un fenómeno astronómico que lleva fascinando al ser humano toda la historia. Para no perderse ningún detalle, internet está lleno de información y aplicaciones que te lo ponen más fácil.

España se ha preparado para una secuencia de tres eclipses seguidos en tres años consecutivos con el del próximo 12 de agosto como primera cita. El Gobierno y los distintos organismos científicos han preparado un amplio despliegue informativo para que nadie se pierda ningún detalle.

En internet también es fácil encontrar herramientas y aplicaciones dedicadas a estos eventos y poder disfrutarlos de forma segura: desde aplicaciones para saber cómo fotografiarlo, o simplemente avisos para las distintas fases.

Trío de eclipses

A través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) y en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), el Gobierno de España ha lanzado la web oficial del trío de eclipses con el objetivo de "ofrecer información rigurosa a la ciudadanía", según detallan en un comunicado.

La web está concebida como el portal de referencia de los tres eclipses solares que España vivirá entre 2026 y 2028, con el primero previsto para agosto.

Efectivamente, no es una aplicación como tal pero sí una web. Un portal al que se puede acceder desde cualquier navegador, ya sea en el ordenador o en un smartphone, y que ofrece una variedad de información útil sobre estos fenómenos astronómicos.

En cada una de las secciones dedicadas a los tres eclipses se explica cómo será el fenómeno, cuándo ocurrirá y desde qué zonas de España podrá observarse. Además, incluye apartados con contenidos divulgativos.

Lo más útil para los cazadores de eclipses es información para planificar desplazamientos, consultar recomendaciones de transporte, descubrir destinos destacados como los puntos de observación que se han establecido para minimizar el riesgo de incendios y conocer qué ver en cada zona.

Visor Trio Eclipses

Una vez has estudiado con calma todo lo que ofrece la página web oficial. La clave de este proyecto está en el visor. De nuevo, a través del navegador del teléfono se puede acceder a esta herramienta interactiva que facilita ver la posición del Sol y la Luna ese día para asegurarse con tiempo que nada interfiere la visibilidad desde ahí, como edificios o árboles.

Visor del eclipse de 20226 Omicrono Omicrono

La web comprueba que los sensores de movimiento y posición del teléfono están calibrados y pide permiso para acceder a la cámara. Después solo falta que el usuario mueva el teléfono en busca del icono del Sol como si de una diana se tratara. Así se comprueba que ningún edificio o monte tapa la visión en el momento exacto del eclipse.

IGN Eclipses

Otra alternativa oficial es la aplicación desarrollada por el Instituto Geográfico Nacional. También de diseño clásico, es una herramienta básica en funcionamiento, pero repleta de información útil y oficial. Disponible en Android y también en la App Store de Apple.

Aplicación IGN Eclipse Omicrono

Se centra principalmente en un mapa con el que localizar cada región y consultar las condiciones meteorológicas de ese día y hora y posibles inconveniencias como las nubes que pueda estropear la visibilidad.

Ambas herramientas oficiales comparten recursos pero pueden resultar muy prácticas para estudiar con calma antes del momento decisivo, cuando lo único que deberías hacer es disfrutar del espectáculo astronómico.

Temporizador de eclipse solar

Una vez asentados allí donde se haya decidido ver el eclipse, existen aplicaciones con las que mejorar la experiencia. Por ejemplo, Solar Eclipse Timer es un temporizador disponible en Android y iOS, que calcula los tiempos exactos de los contactos del eclipse y proporciona avisos y cuenta atrás hablada para saber qué está ocurriendo en cada momento.

Una de sus ventajas es que puede funcionar sin conexión una vez desbloqueados los datos del eclipse, algo interesante porque las redes móviles pueden saturarse en las zonas españolas con mucha afluencia.

Desarrollo del eclipse solar del 12 de agosto en Málaga. INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Está actualizada específicamente para el eclipse de 2026 en España. Aunque se pueden programar alarmas en el móvil con los tiempos oficiales ofrecidos por las autoridades, esta aplicación también resulta interesante.

Para fotógrafos es particularmente interesante porque permite programar los diferentes momentos de captura. Además, es otra forma de asegurarse que se retiran las gafas en el momento seguro, durante la totalidad. Es mejor ser prevenidos que poner en riesgo la salud de los ojos.

Solar Snap en App Store

Por último, para los que quieran tener un recuerdo propio del momento histórico. La aplicación Solar Snap está específicamente diseñada para fotografiar el Sol y el eclipse. Disponible también tanto en iOS o Google Play Store.

Persona fotografiando un eclipse total con un móvil Omicrono-ChatGPT

Hay que tener en cuenta que tanto las cámaras, como los móviles o los ojos, deben protegerse de la luz del Sol. Por lo que necesitarás un filtro para no quemar el sensor de las cámaras.

La nueva versión se ha preparado para el 12 de agosto de 2026 e incorpora información del eclipse directamente sobre el visor de la cámara y un simulador offline.