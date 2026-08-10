Cómo proteger tu cámara y tu móvil del eclipse para hacer fotos sin que se rompan: toda la preparación que debes hacer

El próximo 12 de agosto, parte de la España peninsular vivirá un espectáculo astronómico único: un eclipse solar total. Algo que no se veía en esta región desde el año 1905 y para el que ya se están preparando miles de personas con sus gafas homologadas. Tus ojos no son los únicos que deben estar protegidos esa tarde para apuntar al Sol.

Si pretendes hacer fotografías del evento tienes que tener en cuenta los riesgos que corren tanto cámaras fotográficas como las que incluyen los teléfonos móviles. Estos equipos también requieren una protección especial para que la luz solar directa no las deje ciegas.

Instituciones como la NASA aconsejan preparar todo con antelación, pensar bien qué fotografías se va a querer tomar para disfrutar de este evento irrepetible y que por su corta duración no deja mucho tiempo a la improvisación.

Proteger el sensor y tus ojos

Empecemos por la preparación de las cámaras. Puedes hacer uso de los filtros que incluyen las gafas que están vendiendo por todas partes. Una solución casera y más barata, pero ten en cuenta que la imagen puede salir con mala calidad y depende de la fotografía que quieras tomar, el filtro debe retirarse con facilidad en el momento de eclipse total.

En internet puedes encontrar diferentes filtros que se adaptan a los objetivos de las cámaras DSLR o para colocar sobre la mayoría de módulos de teléfonos móviles y no tiene por qué costar más de 30 euros.

Siempre que sea visible cualquier parte del sol, aunque sea un 1%, se debe usar la protección solar adecuada tanto para tu cámara como para tus ojos.

La lente de la cámara actúa como una lupa, y concentra toda la luz y el calor que esta transmite en un punto minúsculo del sensor que está diseñado para captar la luz de paisajes, menos intensa. Esta exposición puede deteriorar el sensor de la imagen, se puede quemar, lo que lleva a tener una mancha o varias en todas las fotografías y videos que quieras tomar a partir de entonces.

A través de las cámaras los ojos también corren peligro. Los expertos recomiendan no mirar a través de un visor óptico al sol, aunque esté parcialmente eclipsado, sino hacer uso de las pantallas de la cámara para cuadrar el sol y enfocarlo. Para la observación visual, hay que recordar el uso de gafas para eclipses que cumplan con la norma ISO 12312-2 (este número debe indicarse en las patillas de cartón de las gafas).

Ajustes manuales

Una vez protegida la lente y el sensor, hay que practicar la toma fotográfica. La mayoría de móviles y cámaras ofrecen dos formas de hacer las fotografías: mediante los ajustes automáticos para hacer fotos rápidas en las que el móvil decide cómo capturar la escena y la llamada fotografía Pro.

Cámara del vivo x60 Pro 5G CFQ Omicrono

En esta última, el usuario tiene el control total de los parámetros. Para las cámaras DSLR, la mejor manera de determinar la exposición correcta es probar los ajustes con el Sol sin eclipsar de antemano. Con una apertura fija de f/8 a f/16, pruebe velocidades de obturación entre 1/1000 y 1/4 de segundo para encontrar la configuración óptima, que luego podrá usar para tomar imágenes durante las fases parciales del eclipse.

De nuevo, siempre que sea visible cualquier parte del sol, aunque sea un 1%, debes usar la protección solar adecuada tanto para tu cámara como para tus ojos.

Durante la totalidad, la corona presenta un amplio rango de brillo, por lo que es mejor usar una apertura fija y un rango de exposiciones de aproximadamente 1/1000 a 1 segundo. Este es el principal reto del fotógrafo, preparar todo antes del eclipse teniendo claro qué imagen quiere captar y saber qué hacer y cuándo hacerlo en un periodo de tiempo muy corto, además de no perderse en espectáculo en directo.

El eclipse como decorado

Ahora que ya tenemos todo el equipo preparado, toca seleccionar las fotografías que más nos interesa tomar. Te has comprado las gafas protectoras para poder observar el eclipse con seguridad, pero te lo vas a perder por estar haciendo fotos con el móvil que van a ser igual o peores que las que publiquen otras miles de personas en redes sociales.

El espectáculo principal que supone observar un eclipse solar no solo implica tumbarse a mirar al cielo, a tu alrededor también pasarán cosas que merece la pena fotografiar.

La NASA recomienda colocar un trípode y hacer fotos o vídeos del disfrute de amigos y familiares más que del cielo. Otra alternativa es realizar fotografías de paisaje coronadas por el fenómeno meteorológico.

También se puede retratar los distintos fenómenos lumínicos que produce este encuentro entre la Luna y el Sol. Por ejemplo, poco antes de que dé comienzo la totalidad del eclipse pueden aparecer las sombras volantes.

Se trata de franjas oscuras y claras intercaladas y onduladas que se mueven rápidamente sobre superficies claras, como una pared. Se originan por la refracción de los últimos rayos de Sol a través de la turbulencia de la atmósfera terrestre.

Otro efecto curioso son las proyecciones de las hojas de los árboles. Los huecos entre el follaje se convierte en cámaras estenopeicas naturales y permite observar la forma cambiante del Sol como miles de pequeños eclipses en el suelo, sin necesidad de gafas protectoras.

Familia disfrutando del eclipse solar. Europa Press

Para todas estas escenas el procedimiento con las cámaras es sencillo, pero si te empeñas en retratar el eclipse, haciendo un timelapse. Para esto, lo más cómodo es colocar el teléfono en un trípode pequeño y usar los modos de grabación de vídeo o time-lapse con manos libres. Ten en cuenta que el objetivo gran angular de tu smartphone es mucho menos sensible que el objetivo principal.

Durante la totalidad es posible quitarse las gafas y el filtro de la cámara para poder ver con todo detalle la corona solar, dura 1 minuto y 50 segundos. Inmediatamente después hay que volver a colocarse la protección, es mejor ser precavidos que acabar en urgencias, pues la retina no duele al quemarse, no avisa, pero luego se producen mareos y manchas en la visión.

Una buena forma de usarlo es activar el modo RAW o ProRAW, si tu teléfono lo permite, y desactivar el flash (a menos que quieras molestar a todo el mundo). Justo antes de la totalidad, enfoca algo a lo lejos tocándolo en la cámara y luego bloquea el enfoque. Para perfeccionar la imagen, baja un poco el brillo.