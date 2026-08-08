El impacto del eclipse puede afectar a tu salud: así es cómo el smartwatch es clave para estudiar su efecto en tu cuerpo

El eclipse total del próximo 12 de agosto ha eclipsado, nunca mejor dicho, fenómenos astronómicos clásicos de este verano como las Perseidas. Miles de personas se preparan para ver y fotografiar con seguridad este espectáculo.

Para España será todo un acontecimiento ver a la Luna interponerse al Sol en todo el norte peninsular, desde Galicia hasta Cataluña. Precisamente, en esta última comunidad autónoma han emprendido un proyecto de investigación médica relacionado con el eclipse.

La iniciativa del Departamento de Investigación y Universidades se ha impulsado conjuntamente con el Vall d'Hebron Instituto de Investigación (VHIR) y el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña (IEEC).

Bajo el nombre de proyecto SOLARIS está reclutando a usuarios de dispositivos portátiles para registrar cómo reacciona su corazón al oscurecimiento del sol. "Por primera vez, una gran muestra de participantes permitirá estudiar cómo influye un eclipse solar total en nuestro organismo", indica el comunicado.

Estos fenómenos son rápidos y muy poco frecuentes. Hasta ahora no se han registrado evidencias de que un eclipse solar tenga efectos biológicos directos sobre el organismo humano, más allá del riesgo de lesiones oculares si se observa el Sol sin la protección adecuada.

Este proyecto es un nuevo ejemplo de cómo los dispositivos wearables como pulseras y relojes conectados se han convertido en una herramienta para el seguimiento de la salud y no solo un recurso para deportistas.

Los dispositivos portátiles facilitan un seguimiento cómodo y constante del paciente o los participantes de un estudio. Ningún participante de Solaris pisará un laboratorio, se trata de registrar su experiencia al aire libre observando uno de los fenómenos astronómicos del año.

Un reloj y una aplicación

A diferencia del proyecto espacial Solaris de la ESA (Agencia Espacial Europea), SOLARIS es el acrónimo de «Seguimiento de observaciones de la actividad cardíaca y la respiración durante un eclipse solar» en catalán y registrará miles de respuestas fisiológicas al eclipse en una vasta área.

Participar es muy sencillo. Aquellos interesados pueden descargar la aplicación SOLARIS , disponible para iOS y Android. Varios miles de personas ya lo han hecho. El registro se está centrando principalmente en la región de Cataluña y la aplicación se encuentra en Catalán.

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El proceso de estudio se centrará en los días previos, por lo que la aplicación registrará su ritmo cardíaco y patrones respiratorios durante un período de cinco días. Este período incluye el día del eclipse, así como los dos días anteriores y los dos posteriores para establecer una referencia. Todos los datos serán anonimizados.

Tras el eclipse, los investigadores médicos del Instituto de Investigación Vall d'Hebron de Barcelona contarán con un registro de miles de respuestas fisiológicas al mismo evento en toda Cataluña. El único requisito es que el reloj utilizado recoja la frecuencia cardíaca.

Los eclipses solares sí pueden afectar al comportamiento de los animales, pero no porque "sepan" que está ocurriendo un eclipse, sino porque perciben cambios ambientales muy bruscos en apenas unos minutos: disminuye la luz, baja ligeramente la temperatura y cambian las condiciones del viento. Muchas especies utilizan estas señales para regular sus ritmos circadianos, por lo que interpretan el eclipse como una llegada repentina del atardecer.

Las aves son uno de los grupos en los que más cambios se han documentado, con comportamientos como dejar de cantar repentinamente o regresar a la zona en la que suelen dormir. Cuando el eclipse se acaba, estos animales se comportan como si hubiera amanecido.

Uso de relojes en estudios

No es la primera vez que investigadores utilizan este tipo de productos para analizar la salud de sus pacientes. En 2025 se publicaron los resultados obtenidos por un grupo de científicos del NIH gracias al estudio de 40 adultos que llevaron un reloj inteligente comercial durante varios meses.

Los dispositivos se programaron para proporcionar un flujo diario continuo de datos precisos sobre la salud personal, a los que los investigadores podían acceder y monitorizar. Al combinarse con análisis de sangre de laboratorio estándar, la información, que sumaba más de 250.000 mediciones corporales diarias por persona, podría detectar signos tempranos de infecciones simplemente mediante cambios en el ritmo cardíaco.

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Otro ejemplo fue el estudio KOALAP (Osteoartritis de rodilla: vinculando la actividad y el dolor). Para este trabajo se desarrolló una aplicación móvil para relojes inteligentes destinada a la recopilación de datos de salud. Los participantes (mayores de 50 años; con osteoartritis de rodilla autodiagnosticada) recibieron un reloj inteligente, el Huawei Watch 2 con la aplicación KOALAP.

Al usarlo, el reloj recopilaba datos de sensores y solicitaba a los participantes que informaran sobre sus resultados varias veces al día. Se invitó a los participantes a una entrevista inicial y a una de seguimiento para analizar sus motivaciones y experiencias. La interacción con el reloj se midió mediante el tiempo de uso diario y el porcentaje de respuestas correctas a las preguntas del reloj. Las transcripciones de las entrevistas se analizaron mediante análisis temático fundamentado.