Juan Goñi, arquitecto, sobre la falta de mano de obra: "el robot albañil existe, pero en España no lo está usando nadie"

El problema de la vivienda en España es, en parte, un problema de falta de construcción. La falta de mano de obra y el coste cada vez mayor de los materiales contribuyen a ello.

En otros países la edificación residencial experimenta cambios significativos impulsados por el desarrollo de maquinaria avanzada. Entre estas innovaciones destaca un dispositivo de seis patas capaz de levantar una vivienda entera en menos de un día.

Este sistema ha sido bautizado como Charlotte y procede del trabajo conjunto de dos startups. Su diseño permite la colocación de muros perimetrales sin requerir la mezcla tradicional de cemento.

La máquina opera de manera autónoma sobre el terreno sin necesidad de raíles ni estructuras auxiliares. Gracias a esta movilidad puede sortear los obstáculos habituales que suelen frenar las tareas convencionales.

Los creadores aseguran que el rendimiento de este equipo equivale al esfuerzo de un centenar de obreros. Su sistema informático le permite además corregir las diferencias del suelo en tiempo real.

Sistemas mecánicos para el sector inmobiliario

Pero hay muchos más aparatos e inventos que podrían industrializar la construcción en España y, sin embargo, no se utilizan. Este sector es uno de los más artesanales, algo que perjudica su crecimiento.

A esta automatización directa se podrían sumar los exoesqueletos que reducen la carga física sobre los operarios en las obras. Por su parte los drones facilitan labores complejas de medición topográfica y delimitación del terreno con gran exactitud.

#Innovacion #Robotica #Impresion3D #Arquitectura #Reformas #Tecnologia #FaltaDePersonal ♬ sonido original - Juan Goñi | Arquitecto @juangoniarquitecto Los robots albañiles ya existen... pero en España seguimos con el botijo 🤖 ¿Sabías que la tecnología para acabar con la falta de personal en la obra ya está inventada? Mira lo que ya se está usando por el mundo: 🔹 Robots albañiles capaces de colocar 1.000 ladrillos al día. 🔹 Impresoras 3D de cemento que reducen los operarios necesarios a una quinta parte. 🔹 Exoesqueletos biónicos para que los obreros carguen peso sin destrozarse la espalda. 🔹 Drones que miden y replantean las obras desde el aire. Pero aquí viene el golpe de realidad: la construcción sigue siendo uno de los sectores menos digitalizados del planeta, y en España, aún vamos más lentos. Con la falta de operarios que tenemos, ¿crees que la robotización acabará salvando las obras, o lo ves ciencia ficción? Te leo en los comentarios. #Construccion

El arquitecto Juan Goñi ha explicado en redes sociales cómo estas herramientas cambian la forma de ejecutar proyectos. Sin embargo el experto señala una llamativa paradoja que domina el panorama del sector: existe una acentuada falta de personal cualificado en las obras y al mismo tiempo una escasa implantación de soluciones mecánicas.

Esta desconexión impide que los beneficios de la innovación lleguen a los procesos cotidianos.

La situación actual en el entorno español

El escenario europeo refleja claras diferencias en el ritmo de adopción de estas técnicas de trabajo. Los estudios de la industria confirman que España sufre una de las carencias de mano de obra más acusadas del continente.

Un alto porcentaje de contratistas nacionales sitúa el problema de la falta de personal como el principal reto de la década. Este desajuste estructural amenaza con ralentizar el desarrollo de infraestructuras y la entrega de nuevos pisos.

A pesar de la urgencia del panorama la presencia de la inteligencia artificial en las empresas españolas es residual. Apenas un reducido porcentaje de las compañías del sector aplica estos algoritmos en sus actividades ordinarias.

El contraste resulta evidente al comparar esta actividad con otros ámbitos económicos donde la digitalización avanza a buen ritmo. Sectores como la logística o la manufactura duplican y triplican el uso de herramientas inteligentes.

Factores que condicionan la adopción

Las empresas de la construcción muestran un interés teórico por incorporar equipos especializados en albañilería. Sin embargo la distancia entre la intención expresada y la compra efectiva de maquinaria continúa siendo amplia.

El desembolso inicial para adquirir estos equipos automáticos representa un obstáculo financiero elevado para las pymes. La fragmentación del tejido empresarial dificulta la inversión en maquinaria de última generación.

A este aspecto económico se añade la escasez de oferta formativa para adiestrar a las plantillas en el uso de nuevos dispositivos. Muchos profesionales tradicionales no han recibido la preparación requerida para colaborar con sistemas automatizados.

Los trámites de homologación de nuevos materiales e impresoras tridimensionales avanzan también a un ritmo lento en las administraciones. Las normativas actuales no siempre contemplan las particularidades del modelado digital directo.

Esta lentitud en la adaptación legal desanima a los promotores que prefieren mantener las metodologías de siempre. Como consecuencia de ello las edificaciones sufren demoras prolongadas y los costes de ejecución siguen incrementándose.