"Pueden llegar a vigilarte por el comedero de tu mascota", así espían sus agresores a las víctimas de violencia de género

"Todos los dispositivos que ella tenía en su casa estaban intervenidos, pueden llegar a vigilarte por el comedero de tu mascota con cámara". El uso de la tecnología IoT o el llamado hogar conectado como vía de maltrato psicológico es un riesgo al que cada vez más mujeres se enfrentan.

En el mes de julio, la violencia de género ha causado ya 7 asesinadas, 3 en 24 horas. Durante las vacaciones, los agresores pasan más tiempo en casa, pero cuando esto no es el caso también encuentran formas de mantener a su pareja o expareja controlada, gracias a la tecnología.

"Él se jactaba de que le gustaba mucho la tecnología”, cuenta Encarni Iglesias, presidenta de la Asociación Stop Violencia Digital en una entrevista con EL ESPAÑOL-Omicrono sobre el primer caso de este tipo que recibieron hace más de 8 años.

Desde entonces, la tecnología ha evolucionado, pero la seguridad sigue sin ser completa. Desde televisores hasta neveras, el uso de estos dispositivos informa al intruso y maltratador que la víctima está en casa; mientras que su manipulación altera la tranquilidad de la vida de la víctima que muchas veces tarda en detectar el origen del problema.

El uso de tecnología IoT (internet de las cosas) se ha promovido como una forma de simplificar la vida de las personas. Pero como ocurre con todas las tecnologías, según cómo se usen pueden convertirse en un arma peligrosa. En vez de servir para vigilar a mascotas, cuidar de personas dependientes o que no entren ladrones en casa, estos dispositivos ejercen de espías.

Gaslighting tecnológico

Investigadores de varias universidades de Reino Unido han publicado este año un informe sobre cómo la violencia doméstica está incorporando cada vez más herramientas digitales, prácticas de vigilancia tecnológica y delitos informáticos en sus prácticas de abuso.

"En la mayoría de las ocasiones no tienen ni idea, al principio te entra una paranoia y después te empiezas a dar cuenta porque él sabe cosas que no tendría que saber", comenta Encarni Iglesias.

Comedero de mascotas inteligente Petnet Omicrono

Es lo que se conoce como manipulación psicológica o gaslighting (luz de gas), término que se ha popularizado recientemente gracias a las redes sociales. Ya sea desde dentro de la casa o a distancia, incluso desde otros países, los agresores ejercen de hackers para manipular y controlar los dispositivos electrónicos que la víctima tiene en su casa y así perturbar su día a día, seguir en sus vidas como una sombra amenazante.

Se alteran los horarios de los relojes para que la víctima falte a citas importantes, por ejemplo, lo que muestra a esa persona como irresponsable ante procesos de custodia compartida. También es posible encender el televisor a distancia en plena noche para interrumpir el descanso.

El objetivo más básico es alterar la paz de esa persona, pero también se persigue en muchos casos mantener el control sobre ella y la familia. Desde la Asociación Stop Violencia Digital recuerdan que los juguetes de los niños o los peluches son los casos más frecuentes para vigilar a la pareja.

"La maldad no tiene puertas"

Los maltratadores acuden a foros donde se comparten ideas sobre vigilancia, siempre surgen nuevos trucos para saltarse las medidas de privacidad de estos dispositivos, más rápido de lo que las empresas aplican los parches de seguridad.

"Hace unos años lo buscaban en tutoriales de YouTube donde viene todo muy explicado", recuerda Encarni Iglesias. Ahora bastaría con saber consultar a la IA para que responda sin saber que está fomentando un uso ilegal de la tecnología, democratizando el acceso a cualquier persona, sea o no experta en tecnología.

Mantener actualizados los dispositivos, cambiar contraseñas y revisar con cuidado la configuración de los mismos son los trucos que dan los consejos en ciberseguridad, sin perder la ocasión de recordar que la tecnología nunca es 100% segura.

"Hay que desconectar los dispositivos, no existe otra solución", dice Iglesias. "Es triste, porque tú tienes derecho a tener en tu casa lo que te dé la gana, pero no es necesario tener un comedero con cámara".

IBM abordó este tema en 2020 estableciendo cinco principios de diseño para toda la industria. Además de garantizar la privacidad y la libertad de elección, se comprometió a combatir la manipulación psicológica, permitiendo que la configuración local prevalezca sobre la remota.

Dispositivos Echo de Amazon Amazon

La respuesta más rápida es deshacerse de toda esa tecnología, aunque en caso de denuncia también se puede utilizar. En España, las órdenes de alejamiento incluyen todo tipo de comunicación, incluso teléfonos e internet, pues sigue siendo una invasión de la intimidad.

A través de un informe pericial se demuestra que los dispositivos están intervenidos por un tercero. Es el abogado de la víctima quien tiene que pedir una orden judicial para que se investigue.

"Legalmente tiene recorrido, pero el problema está en cómo reparar el daño causado, la desconfianza que tienes en el cuerpo", recuerda la presidenta de la Asociación Stop Violencia Digital.