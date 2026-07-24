España crea una tecnología pionera contra los incendios: se llama Ecofire, es ecológica y 40 veces más efectiva que el agua

España afronta actualmente un escenario complejo con varios incendios activos en distintos puntos del territorio nacional, una situación que mantiene en alerta a los servicios de emergencia e instituciones.

En este contexto de emergencia climática y forestal, la tecnología se posiciona como el principal aliado para proteger el entorno.

Entre las soluciones más disruptivas destaca Ecofire, una innovación 'made in Spain' que ya demostró su eficacia en televisión el año pasado al dejarse ver en el programa El Hormiguero y que promete transformar la extinción de fuegos en todo el mundo.

Desarrollado por el inventor aragonés César Sallén, Ecofire es un fluido innovador compuesto por una mezcla de sustancias 100% orgánicas sobre una base acuosa.

A diferencia de las soluciones químicas tradicionales, este producto no solo es capaz de apagar el fuego de manera limpia, sino que actúa como un potente agente preventivo frente a incendios de origen forestal e industrial.

Ecofire, el producto orgánico que revoluciona la prevención y extinción de incendios: así puede usarse contra el fuego Vídeo: Jose Verdugo

Su formulación es completamente inofensiva para el ecosistema, hasta el punto de que se puede pulverizar directamente sobre personas, animales, vegetación y masa forestal sin generar ningún impacto tóxico ni dejar residuos contaminantes tras su aplicación.

El secreto técnico de Ecofire reside en su comportamiento termodinámico. Cuando la mezcla alcanza una temperatura a partir de los 100 °C, reacciona formando de inmediato una capa sólida aislante carboxílica refractaria.

Esta barrera física se adhiere a la superficie del material afectado y se expande hasta alcanzar un tamaño 40 veces superior al del volumen aplicado originalmente.

Dicha capa actúa como un escudo infranqueable que interrumpe la transmisión del calor y corta la entrada de oxígeno, sofocando la combustión de raíz.

Además, el producto destaca por su estabilidad térmica, soportando un rango operativo extremo que va desde los -40 °C hasta los 65 °C.

Hasta 40 veces más rápido que el agua

En términos de rendimiento operativo, las pruebas técnicas confirman que la eficacia de Ecofire es entre 30 y 40 veces superior a la del agua convencional, logrando sofocar el fuego entre 6 y 10 veces más rápido en función del tipo de combustible.

Esta velocidad drástica en la extinción reduce drásticamente el consumo hídrico y la exposición de los efectivos en primera línea.

Asimismo, su implementación es idónea para la logística actual, ya que no requiere modificar los camiones, motobombas ni los sistemas de transporte que emplean hoy en día los cuerpos de bomberos y brigadas forestales.

Comercializado en diferentes formatos adaptados para el uso doméstico, industrial y de emergencias, este invento español destaca también por su fácil gestión tras el siniestro.

Para retirar la capa protectora del material quemado basta con aplicar un poco de agua corriente, dejando el elemento original intacto y limpio.

Por su sostenibilidad, rapidez y ahorro de recursos hídricos, Ecofire se consolida como uno de los avances tecnológicos patrios más prometedores para proteger nuestros bosques ante la amenaza constante de las llamas.