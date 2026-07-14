Los robots humanoides toman el quirófano: consiguen operar siendo más baratos y versátiles que las máquinas existentes

La escena puede ser dantesca, grandes tentáculos blancos cuelgan sobre el paciente, pero a la vez muy realista. Las operaciones con robots cirujanos como Da Vinci son desde hace años una realidad en diferentes hospitales de España. Estas inmensas máquinas siguen evolucionando en precisión, pero su diseño las hace demasiado complejas para otros entornos.

En su lugar, robots más parecidos a los humanos podrían adaptarse mejor a pequeños hospitales. Esta es la propuesta de un equipo de investigación de la Universidad de California en San Diego. En una prueba de concepto, varios robots humanoides han extirpado quirúrgicamente la vesícula biliar de animales, siendo en todo momento controlados a distancia por especialistas humanos.

Según los responsables de este experimento de prueba, su trabajo representa un primer paso hacia la introducción de robots humanoides en el quirófano. Algo que consideran necesario para llevar la tecnología y cirugía a distancia a zonas más remotas o pequeños hospitales.

Las dos operaciones se han descrito en un ensayo publicado por la revista Nature. Existe una escasez de cirujanos que conlleva mayores tiempos de espera, afirmó Michael Yip, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica e Informática de la UC San Diego y uno de los autores principales del artículo.

La cirugía robótica no solo se prepara para salvar vidas en hospitales con falta de personal, también busca adaptarse a entornos donde los especialistas de esta compleja rama de la medicina no llegan, como pueblos remotos o, incluso, el espacio.

Robots multitarea

A diferencia de los sistemas de cirugía robótica especializados como Da Vinci, que solo pueden realizar una función, los robots humanoides son versátiles y podrían utilizarse para llevar a cabo una amplia gama de procedimientos y tareas generales.

“Su coste es mucho menor y ocupa mucho menos espacio en un quirófano. Por lo tanto, es fácil de implementar en cualquier lugar, desde zonas rurales hasta el campo de batalla e incluso el espacio”, afirmó Liu, quien también está afiliado al Departamento de Bioingeniería Shu Chien-Gene Lay.

No solo podrían ser cirujanos controlados por un médico especializado a distancia. Cuando no se les necesitara en quirófano, estos robots con forma humana podrían ayudar a cuidar de los pacientes o realizar tareas de logística en el hospital, como limpiar o preparar las habitaciones, por ejemplo, así como transportar material.

Amazon anunció el año pasado que está entrenando a este mismo modelo de robot humanoide como repartidores para llevar los pedidos hasta las viviendas de los clientes.

El G1 de Unitree con manos de cirujano

Por las imágenes se reconoce que la base es el robot G1, fabricado por la empresa china líder en robótica Unitree, que también ha llegado a España. Sin embargo, los investigadores californianos los han apodado Surgie y realizado ciertas modificaciones.

Estos robots miden 1,5 metros de altura y pesan 27 kg. Para convertirse en cirujanos tuvieron que construir adaptadores para sus manos con los que Surgie pudiera sostener instrumental quirúrgico tradicional. Explican que controlar los robots humanoides resulta más natural, especialmente para quienes no están familiarizados con sistemas especializados.

El modelo G1 básico más económico , con manos prácticamente no funcionales, tiene un precio inicial de 13.500 dólares (11.807,64 euros al cambio) mientras que la incorporación de mejoras cruciales, como manos robóticas diestras, puede elevar fácilmente el coste por encima de los 67.000 dólares (58.602 euros al cambio).

Puede que estas cifras asusten, pero son considerablemente más baratas que el sistema quirúrgico da Vinci de Intuitive Surgical, que puede costar entre medio millón y varios millones de dólares.

Por supuesto, el sistema da Vinci de Intuitive ha sido aprobado por los distintos organismos de control médico para poder operar en hospitales de la Unión Europea o Estados Unidos. Por su parte, los robots humanoides teleoperados por cirujanos aún se encuentran en fase experimental.

Fallos a corregir

La Universidad de California en San Diego defiende al presentar este proyecto que una cirugía puede ser igual de precisa con un robot humanoide que con un sistema robótico quirúrgico teleoperado. Sin embargo, en esta prueba de concepto aún se han detectado ciertos problemas.

Robot de cirugía STAR Universidad Johns Hopkins

Los robots tuvieron que recalibrarse varias veces durante la cirugía. Como resultado, los procedimientos duraron mucho más que cuando se realizaban con los sistemas quirúrgicos especializados existentes.

Fallos que también se dieron en los inicios de los robots cirujanos más populares, según recuerda la institución de investigación. La primera cirugía laparoscópica robótica duró seis horas; ahora dura 30 minutos, asegura la institución.

Puesto que se trata de un proceso aún controlado por un humano que puede estar a kilómetros de distancia, la latencia, es decir, el retraso entre el momento en que el cirujano mueve el controlador y el momento en que se mueve el robot, es algo que también debe mejorarse en este caso.