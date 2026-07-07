Francia crea la cápsula de supervivencia definitiva: un búnker portátil contra bombardeos e inundaciones

La creciente preocupación global por el cambio climático, los apagones masivos y la inestabilidad geopolítica está transformando por completo la industria de la seguridad. En este escenario de incertidumbre, la tendencia ya no es construir costosos e inamovibles búnkeres subterráneos, sino encargar refugios móviles de última generación listos para usar.

En ese sentido, la startup francesa Momentum Technologies ha sacudido el sector con la presentación de sus LifePods, unas revolucionarias cápsulas de supervivencia diseñadas para mantener a las personas con vida cuando las redes de seguridad habituales, como la electricidad o los servicios de emergencia, colapsan por completo.

A diferencia de los refugios tradicionales, la gran ventaja competitiva de estas estructuras es su portabilidad. Diseñadas para ser transportadas en contenedores estándar, apiladas en almacenes o incluso trasladadas de urgencia en helicóptero, estas fortalezas portátiles se adaptan a los peores escenarios imaginables.

La compañía ha desarrollado dos variantes muy claras según la amenaza. El modelo B-01 es una cápsula terrestre para dos personas blindada contra balas, explosiones e incendios, mientras que el W-01 es una versión marítima flotante con capacidad para cuatro adultos y cuatro niños, pensada para resistir inundaciones, tsunamis e inmersiones completas.

La ingeniería detrás del modelo terrestre B-01 destaca por un casco compuesto por múltiples capas de acero técnico de alta resistencia y aislamiento térmico especializado. Según los datos de la empresa, los paneles balísticos ya han superado la estricta normativa internacional VPAM PM7, demostrando una altísima resistencia al impacto de proyectiles militares a gran velocidad.

La LifePods B-01. Momentum Technologies Omicrono

Por su parte, la cápsula flotante W-01 apuesta por la sencillez y la supervivencia pasiva. En lugar de depender de motores o sistemas mecánicos complejos que puedan fallar en una catástrofe, utiliza un diseño de estabilidad hidrodinámica que confía plenamente en su propia flotabilidad natural para resistir las peores corrientes marinas.

Aunque el concepto ha despertado un enorme interés internacional en ferias tecnológicas y militares, su posicionamiento inicial parece estar más enfocado a gobiernos, fuerzas de seguridad e instituciones que a ciudadanos particulares.

Con unos precios orientativos que oscilan entre los 29.000 y los 40.000 euros (sin incluir costes de envío ni instalación), estas cápsulas se sitúan en la gama alta de un mercado donde otros refugios esféricos similares ya se comercializan con éxito.

Para financiar su expansión e industrialización masiva, la startup ya prepara una ambiciosa ronda de financiación entre finales de este año y principios de la próxima temporada.

La verdadera prueba de fuego para este ambicioso proyecto no residirá en la expectación que genera, sino en conseguir las certificaciones oficiales completas de las cápsulas terminadas y demostrar que funcionan como sistemas integrales en condiciones reales.

Si logran validar con éxito la resistencia de toda la estructura y no solo de sus paneles aislados, estas cápsulas portátiles podrían revolucionar los planes de contingencia internacionales. De lo contrario, este innovador invento pasará a engrosar la larga lista de promesas tecnológicas que deslumbraron en los escaparates pero que no supieron resistir el embate de la realidad.