El nuevo orden mundial que ha generado la IA: EEUU libera a Anthropic mientras China ya se acerca para alcanzarla

El gobierno de Estados Unidos ha lanzado un órdago en las últimas semanas, una demostración de poder que ha mandado un mensaje claro tanto a las principales empresas del país como a sus socios internacionales. Una vez ha calado la idea, ahora recula, al mismo tiempo que planea la duda de si China podría estar pisándole los pies.

Los potentes modelos de IA Fable 5 y Mythos 5 de Anthropic están de vuelta; muy posiblemente, les siga el nuevo modelo de OpenAI. La semana pasada, el gobierno de Trump autorizó a Anthropic a relanzar Mythos 5, su modelo más potente y que se había desplegado de forma limitada para un selecto grupo de clientes empresariales e institucionales bajo mayores medidas de seguridad.

Unos días más ha tardado en conseguirse la liberación de Fable 5, otro de los potentes modelos de IA de la empresa y que se había desplegado al público general. Esta semana se ha anunciado su regreso, con nuevas medidas de seguridad.

"Hay una presión indirecta muy clara que es el crecimiento de la economía americana está muy dopada por las valoraciones y las inversiones en la industria de la IA", explica Antonio Ortiz, analista tecnológico y cocreador del pódcast Monos estocásticos, sobre los motivos que han propiciado la decisión de liberar ambos modelos.

Las escasas dos semanas que estos modelos han permanecido bloqueados por las autoridades, la Unión Europea ha visto con mayor claridad su dependencia de su socio americano, llegando a firmar el Pax Silica, un acuerdo comercial para tener acceso a la IA líder; "muchos lo llaman la OTAN de la IA, pero donde el liderazgo de Estados Unidos está muy claro", aclara este experto. Además, desde China aseguran que cuentan con tecnología capaz de rivalizar con Mythos y su capacidad para automatizar tareas relacionadas con ciberseguridad.

"El momento Claude Fable ha mandado un mensaje clarísimo de que quien manda es el poder político, la administración Trump, a pesar de que haya sido una sobrerreacción técnica y un tiro en el pie de la economía estadounidense", explica Ortiz, tanto para las propias empresas estadounidenses como para el resto de países aliados.

La vuelta de un Fable más seguro

Hay que recordar que la principal motivación del gobierno estadounidense para este bloqueo fue, supuestamente, el descubrimiento de una vulnerabilidad que permitía eludir las medidas de seguridad de Mythos. La alarma la dio Amazon, socio de la empresa. "Nuestras pruebas confirmaron que muchos modelos menos capaces, incluidos Claude Opus 4.8, GPT-5.5 y Kimi K2.7, podían identificar las mismas vulnerabilidades que Fable 5 en el informe", indica el comunicado de Anthropic restando importancia a la alarma que propició su prohibición.

Dario Amodei, CEO de Anthropic con detalles de la marca Omicrono-ChatGPT

Igualmente, Mythos regresa disponible solo para un grupo selecto de clientes y Fable 5 integra nuevos guardarraíles: mayores limitaciones que le impiden responder a tareas que sí permitía la versión anterior. A su vez Anthropic, ha presentado Claude Sonnet, un modelo más conservador en materias como la ciberseguridad. También es más barato y se enfoca en la creación de nuevos agentes de IA capaces de crear planes y usar herramientas de forma autónoma.

No es la única medida, ante la preocupación de que agentes extranjeros accedan a esta potente herramienta, la empresa habla de aplicar un sistema de verificación de identidad (KYC, Know Your Client) para acceder a ciertas funciones de Claude. “El uso responsable de la tecnología comienza por saber quién la utiliza”, señalan.

En su restricción, la administración, incluso, blindaba el acceso a los extranjeros que acceden desde suelo estadounidense, por lo que la empresa afirmó que la única manera de cumplir con la directiva era cortar por completo el acceso.

Para esta medida, Anthropic se ha asociado con la empresa Persona Identities, quien se encargará de recopilar y almacenar los datos de identificación y los selfies que se requieran para el acceso.

“Anthropic lo que denuncia es que tiene un grave problema para controlar el acceso desde China, pues se está revendiendo el acceso a su API en el mercado gris”, indica Ortiz. Ese acceso ilegal luego se usaría, entre otros casos, para la destilación de otros modelos de IA, es decir, entrenar modelos pequeños con las respuestas de los más grandes y potentes.

A falta de una legislación como la europea, Estados Unidos ha marcado así el camino a sus empresas líderes de la industria para revisar aquellos modelos que puedan suponer un peligro nacional. Falta por liberar GPT-5.6 de OpenAI, la administración Trump solicitó al grupo con sede en San Francisco que, en un principio, limitara el acceso a una veintena de socios aprobados por el gobierno.

Según fuentes de The Financial Times, el lanzamiento generalizado de GPT-5.6 podría producirse la próxima semana. “Yo creo que estaban deseando mandar este mensaje diciendo: "Nosotros estamos en la liga de Anthropic, somos los dos líderes, que nadie se olvide de nosotros”, explica Antonio Ortiz en relación a la prohibición, aunque recalca que los benchmarks de GPT-5.6 indican que estaría entre los modelos anteriores y Fable.

China en la retaguardia

Mientras ocurría todo esto en Estados Unidos, salpicando al resto del mercado internacional, ha crecido las menciones a posibles rivales llegados desde China. En las últimas semanas, los análisis apuntan al modelo GLM-5.2 de la startup Zhipu.ai (Z.ai) como el rival de Mythos nacido en el gigante asiático.

La firma de ciberseguridad Semgrep afirma en un análisis reciente que GLM-5.2 era superior a Claude Opus 4.8 en materia de ciberseguridad: "tenemos un Mythos en casa".

Antonio Ortiz hace referencia a un artículo de The Wall Street Journal sobre los nuevos modelos chinos que podrían competir con Mythos, el cual habría hecho saltar las alertas: "ya he probado GLM 5.2, he leído análisis y visto los benchmarks y no está en el nivel de Mythos", asegura este experto.

“Desde China argumentan un matiz técnico importante, que dicen que con un modelo peor y una solución diseñada especialmente, podemos competir con el nivel de Mythos", explica. "Mi impresión es que están sobreprometiendo con respecto a lo que han alcanzado".

Aun así, el experto no descarta que esta información haya podido influir en la decisión de la administración estadounidense para permitir relanzar los modelos de Anthropic ante el miedo a que China les alcance o supere.