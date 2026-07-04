Conversar con el "fantasma" de tu familiar fallecido: así son los encuentros virtuales con tus seres queridos que ya no están

Recurrir a fotos, vídeos y otros recuerdos de un ser querido que ya no está con nosotros es una reacción natural en pleno duelo, pero desde el nacimiento de la inteligencia artificial generativa esta necesidad ha encontrado otra vía de consuelo y adicción. En los últimos años, han proliferado las empresas que ofrecen este servicio creando lo que se ha bautizado como "fantasmas generativos".

No es una novedad, pero con la mejora de calidad adquirida en los últimos modelos de inteligencia artificial generativa, el realismo que pueden adquirir estas representaciones virtuales de familiares perdidos puede ser un riesgo.

La Universidad de Colorado en Boulder ha publicado esta semana un último estudio sobre el impacto que tiene esta experiencia en personas que pasan por un duelo. Aunque los participantes mostraron recelo al principio y ante algunos fallos del "fantasma generativo", todos aseguraron al terminar que volverían a usar este recurso.

El estudio se ha publicado en la Association for Computing Machinery y muestra detalles tan curiosos como la preferencia de los usuarios por representaciones que hablaban en primera persona, imitando de forma más directa a la persona fallecida. "Cuanto más preciso y realista fuera el tono emocional, el dialecto y el ritmo de la conversación del fantasma, mejor", explican desde esta institución de investigación.

“Hasta donde sabemos, estamos llevando a cabo los primeros estudios de experiencia de usuario con fantasmas de IA simulados”, dijo Jed Brubaker, uno de los dos investigadores principales de este trabajo.

Buscando realismo

Los investigadores a cargo de este estudio reclutaron a 16 participantes de entre 22 y 50 años que habían perdido a algún ser querido. Estos voluntarios se sometieron a sesiones individuales de Zoom con la recreación de su "fantasma generativo". Los investigadores usaron un modelo LLM para construir dicha recreación a partir de detalles proporcionados por los voluntarios.

Cada participante realizó dos sesiones. Una consistía en una conversación en la que el fantasma hablaba en primera persona ("Recuerdo ir a la playa contigo") y la otra usaba la tercera persona ( "Le encantaba ir a la playa contigo"). Los participantes prefirieron unánimemente la primera versión.

Algún participante estuvo cerca de cerrar la sesión al detectar un fallo del sistema, una sobreinterpretación del fantasma, por ejemplo, cuando este utilizó el apodo cariñoso de "campeón" con el voluntario, un término que la persona fallecida nunca hubiera usado para hablar con ese familiar.

A pesar de las reticencias iniciales de los participantes y el miedo que mostraron a que estas experiencias pudieran generar una cierta adicción como método paliativo para un duelo complicado, todos aseguran que repetirían la conversación los fantasmas virtuales.

El laboratorio ya ha iniciado un estudio de seguimiento con profesionales de la salud mental para evaluar los beneficios y riesgos psicológicos de las interacciones generativas con fantasmas.

Reviviendo recuerdos

Desde la aparición de los primeros modelos generativos de imágenes, el recurso de devolver a la vida a personas fallecidas ha sido recurrente, tanto por parte de particulares como de personalidades famosas. Ya en 2021 se podían usar herramientas para dar vida a fotografías antiguas, casos como los de la empresa de genealogía MyHeritage se hicieron muy populares.

Aun así, este recurso al alcance de cualquiera daba resultados algo humildes. Como alternativa nacieron proyectos como Project December y Séance AI que utilizan entradas de diarios, publicaciones en redes sociales y mensajes de texto del difunto para entrenar fantasmas virtuales con los que sus seres queridos puedan conversar.

La IA y el negocio de la muerte: las versiones digitales de seres queridos fallecidos ya son una realidad Eternal You Bluper

Igual que muchas personas dejan organizado su funeral, ahora hay quien se anticipa al duelo de los suyos contratando empresas como HereAfterAI. Los usuarios envían grabaciones de voz y fotos para crear fantasmas multimedia con los que sus seres queridos puedan interactuar tras su fallecimiento.

Como indica el nuevo estudio de la Universidad de Colorado, el realismo es la máxima que se persigue en este tipo de experiencias. Para ello, algunas startups han creado opciones de realidad virtual totalmente inmersivas, que permiten a los clientes en duelo caminar literalmente con un holograma del difunto. En China empresas como Super Brain y Silicon Intelligence ofrece soluciones más realistas con permiso de los familiares.

En 2024, el documental Eternal You plasmaba esta nueva oportunidad de negocio mostrando el auge de la industria "del más allá digital". Esta pieza audiovisual también plasmaba los riesgos que entraña dejar en manos de la inteligencia artificial generativa la personalidad y recuerdos de una persona que fue real o sigue estando muy viva en el recuerdo de los suyos.

Uno de los protagonistas del documental recuerda que estas conversaciones le estaban ayudando a superar su duelo hasta que le preguntó a su ser querido dónde estaba y el avatar respondió "en el infierno". Alternativas como Proyecto Elysium proponían una experiencia en un entorno virtual personalizado, privado y con guion predefinido para mayor seguridad.

Tanto para estos casos, como en otros en los que la IA se usa como sustituto de contacto humano (consultas psicológicas o amistades) los expertos recuerdan que los chatbots siguen siendo algoritmos que se basan en patrones probabilísticos y no sienten ni comprenden las conversaciones que están generando.