Ya es oficial: Madrid estrena el primer autobús autónomo regular de pasajeros a demanda y 100 % eléctrico de España

La movilidad del futuro ya es una realidad en la capital de España. Mercamadrid ha sido el escenario elegido para el despliegue del primer autobús autónomo, eléctrico y a demanda del país.

Se trata de una iniciativa pionera que ha comenzado a circular de forma regular con viajeros a bordo y que busca transformar los desplazamientos internos dentro del recinto, ofreciendo una solución tecnológica de última generación tanto para los miles de empleados que acuden a diario como para sus numerosos visitantes.

El proyecto nace bajo el paraguas de la iniciativa europea MobilitiesForEU, financiada por el prestigioso programa Horizon Europe.

Liderado por el Ayuntamiento de Madrid —a través de su Oficina Digital y en estrecha coordinación con Mercamadrid—, el servicio cuenta con la operación especializada de Alsa y la fabricación del gigante de la automoción Otokar.

Tras dos años de intensas investigaciones y desarrollo por parte de los equipos de ingeniería, innovación y digitalización, el vehículo representa un hito internacional, según detalla el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

100% eléctrico

A nivel técnico, el autobús se sitúa en la vanguardia absoluta de la tecnología CCAM (Movilidad Conectada, Cooperativa y Automatizada). Se trata de un vehículo 100 % eléctrico y de cero emisiones, diseñado para responder a los objetivos medioambientales más exigentes.

Su dotación tecnológica incluye los últimos avances en conectividad 5G, lo que le permite una interacción continua y en tiempo real con la infraestructura del recinto, garantizando la máxima seguridad y eficiencia en cada trayecto.

¡El futuro ya está aquí! 🚌 En @Alsa_autobuses iniciamos la operación regular del primer autobús autónomo y a demanda de España en Mercamadrid.



Un hito de #MovilidadSostenible, 100% eléctrico y coordinado con la @EMTmadrid dentro del proyecto #MobilitiesForEU.



Seguimos… pic.twitter.com/Ex0NWjvRrg — Alsa (@Alsa_autobuses) July 1, 2026

A diferencia de otras pruebas piloto realizadas previamente en España con pequeños vehículos tipo lanzadera, este modelo destaca por una triple novedad.

En primer lugar, ofrece una capacidad real para más de 30 pasajeros, una escala nunca antes vista en la automatización del transporte regular en nuestro país.

En segundo lugar, se enfrenta al desafío de circular en un entorno de tráfico real, abierto al público y de alta densidad.

Por último, introduce de forma totalmente inédita la funcionalidad de transporte a demanda en un autobús sin conductor.

El esquema operativo está diseñado para adaptarse con flexibilidad a la frenética actividad de Mercamadrid, una infraestructura crítica donde trabajan 9.000 personas y a la que acceden cada día 15.000 vehículos y 20.000 ciudadanos.

Durante las horas punta de la madrugada (entre las 4:30 y las 9:00 horas), el autobús funcionará con una frecuencia fija para absorber el flujo masivo de trabajadores.

Sin embargo, en el tramo de menor actividad, de 9:00 a 10:30 horas, el servicio pasará a ser totalmente flexible.

Para utilizar esta modalidad, los usuarios solo tendrán que escanear un código QR en las paradas del recinto y descargar la aplicación móvil 'Alsa Mobilities'.

Señal indicativa en Mercamadrid sobre vehículo autónomo. Ayuntamiento de Madrid Omicrono

A través de ella, seleccionarán su origen, destino y la hora en la que desean viajar.

Instantáneamente, la aplicación procesa todas las solicitudes en tiempo real, genera la ruta más optimizada y envía las instrucciones al autobús, que inicia la marcha de forma autónoma desde su estacionamiento.

Además, el servicio está plenamente coordinado con las líneas de la EMT Madrid que conectan el complejo con el centro de la capital.

Actualmente, el autobús opera en un nivel 4+ de conducción autónoma, lo que significa que el vehículo controla todos los aspectos de la circulación, aunque mantiene un operador a bordo por supervisión.

La hoja de ruta es ambiciosa: en los próximos meses se avanzará hacia el control remoto desde un puesto exterior fuera del recinto y, posteriormente, se realizarán los test necesarios para alcanzar el nivel 5 de autonomía total, prescindiendo por completo de intervención humana.