La pionera huelga en Corea contra los robots humanoides: una gran protesta contra el uso de máquinas en las fábricas

El miedo de que un robot nos pueda quitar el trabajo ya no es una idea ridícula propia de alguien que ha visto demasiadas películas de ciencia ficción; ya es una realidad muy palpable para decenas de miles de empleados de Hyundai.

El Hyundai Motor Group, el segundo mayor fabricante de coches de Asia al que además de Hyundai también pertenece su marca hermana Kia, anunció a finales de la semana pasada la adquisición completa de Boston Dynamics.

Aunque Hyundai ya era el accionista principal del fabricante de robots estadounidense, ahora ha obtenido las acciones restantes que eran propiedad de la japonesa SoftBank por una cuantía de 286 millones de euros y ha tomado el control completo de la compañía.

Las consecuencias no se han hecho esperar; inmediatamente, Hyundai anunció a bombo y platillo que la inmensa mayoría de la producción de robots Atlas de Boston Dynamics irá a parar a sus fábricas de coches.

Atlas saltó a la fama por ser uno de los primeros robots humanoides que demostró capacidades de movimiento casi humanas; en las demostraciones, fue capaz de correr, dar saltos, manejar objetos pesados y realizar tareas complejas en una cadena de suministro.

Las demostraciones han terminado, y ahora empieza el trabajo real de Atlas. De los 30.000 robots humanoides que Boston Dynamics planea fabricar al año para el 2028, al menos 25.000 irán a parar a las fábricas de coches de las marcas de Hyundai Motor Group.

La compañía ha intentado presentar este movimiento como una innovación para la seguridad y el bienestar de los empleados, ya que inicialmente los robots se concentrarán en las tareas más peligrosas, físicas o repetitivas, y para cubrir puestos de trabajo poco demandados por los trabajadores.

Sin embargo, los empleados han sido rápidos en darse cuenta de que Hyundai ha adelantado que los Atlas empezarán a ser movidos a la cadena de producción conforme vayan siendo entrenados y mejorando en las tareas iniciales.

Huelga contra los robots

Para los sindicatos, el plan de Hyundai es muy claro: sustituir a la inmensa mayoría de los empleados humanos por robots. El motivo es obvio: según el sindicato coreano de trabajadores del metal, cada uno de los robots cuesta menos de dos años de sueldo de un empleado humano.

Los trabajadores están de acuerdo, y han votado de manera masiva para iniciar una huelga que obligue a Hyundai a rectificar, e incluso creen que esta polémica puede ayudar a mejorar sus condiciones laborales de paso.

Los nuevos robots serán usados en la fábrica de Hyundai en Ulsen Hyundai Omicrono

Los sindicatos afirman que quieren asegurar el futuro de la plantilla antes de que sea demasiado tarde, advirtiendo que "no permitiremos la entrada de un solo robot en el lugar de trabajo sin un acuerdo previo entre trabajadores y dirección".

Conscientes de que esta huelga puede ser histórica para el país, los trabajadores también han puesto sobre la mesa una gran demanda económica, exigiendo un aumento del salario base y una prima por rendimiento equivalente al 30% del beneficio neto de la compañía.

Irónicamente, los trabajadores han usado los vídeos de demostración de Boston Dynamics para sus argumentos de que los robots son capaces de sustituirles por completo y que la inversión de Hyundai tiene ese como objetivo final.

El primer campo de batalla

El 92% de los casi 40.000 trabajadores del sindicato votaron a favor de la huelga, después de 11 rondas de negociaciones fallidas con la empresa. Aunque la huelga técnicamente no ha dado comienzo aún, es cuestión de tiempo con los ojos del mundo mirando a Corea del Sur.

Y es que se espera que este sea el primero de muchos casos semejantes en la mayoría de los países con producción local; al igual que la inteligencia artificial, los robots ya han avanzado lo suficiente como para que muchos directivos se planteen que tal vez no hace falta tener una plantilla tan grande si puede ser automatizada.

Por eso, la manera en la que termine esta huelga puede determinar el futuro de la robótica, no sólo en Corea del Sur, sino en todo el mundo. Las condiciones que se alcancen en una posible negociación servirán de base para la convivencia entre empleados y robots en otras compañías.

No en vano, Hyundai es una de las mayores empresas del país y su fábrica de Ulsan es una de las mayores plantas de producción de coches del planeta; la huelga va a poner en evidencia los problemas de la compañía con sus empleados, además de ser el primer campo de batalla real entre los robots y los empleados humanos.