España da una lección a EEUU: unos estudiantes crean una IA que predice riesgos climáticos para los centros de datos

Los estudiantes la Universidad Internacional de Valencia que han creado la IA. Universidad Internacional de Valencia Omicrono

El auge imparable de la tecnología a nivel global ha desatado una crisis silenciosa que amenaza con frenar en seco la transformación digital: el desorbitado consumo energético e hídrico de los centros de datos.

Mientras los gigantes tecnológicos en Estados Unidos invierten miles de millones buscando soluciones desesperadas para enfriar sus inmensos servidores, el talento joven español acaba de demostrar que la respuesta no está en gastar más recursos, sino en optimizarlos mejor.

Un equipo multidisciplinar de estudiantes de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) ha desarrollado una innovadora inteligencia artificial (IA) capaz de anticipar riesgos climáticos, coronándose como ganadores del II Techathon y despertando el interés inmediato del sector empresarial por su altísima viabilidad comercial y técnica.

El reto de integrar la inteligencia artificial en centros de datos exige sistemas de refrigeración constantes, lo que se ha convertido en el principal talón de Aquiles de la sostenibilidad tecnológica moderna.

Conscientes de esta problemática mundial, la Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología y la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de VIU, con el apoyo estratégico de Google Cloud y el centro Nex·ia, lanzaron el exigente desafío Aqua-IA.

No se trataba de un simple ejercicio teórico, sino de una simulación empresarial extrema donde cincuenta y seis alumnos operaron como una Empresa de Base Tecnológica real.

Su misión consistía en diseñar un software inteligente capaz de funcionar bajo condiciones opuestas, enfrentándose tanto al estrés térmico mediterráneo de Valencia como a la exigencia de consumo hídrico casi nulo de Santiago de Chile.

Los estudiantes la Universidad Internacional de Valencia que han creado la IA. Universidad Internacional de Valencia Omicrono

El gran triunfador de esta ambiciosa iniciativa ha sido Voltha-IS, un proyecto que redefine por completo la gestión de las infraestructuras digitales a través de una plataforma predictiva de Software como Servicio.

Mediante analítica de vanguardia, el sistema anticipa escenarios de riesgo meteorológico y automatiza el desvío inteligente de cargas de computación en la nube hacia zonas geográficas con menor impacto térmico.

Además, esta solución pionera incorpora mecanismos de Green FinOps que permiten a las grandes corporaciones reducir drásticamente sus costes operativos y asegurar la trazabilidad normativa.

El equipo responsable de este hito tecnológico está integrado por Alberto Mugica, Judith Aguilera y Jefferson Andrés Solano, quienes lograron fusionar la ciencia de datos con el marketing bajo la dirección de la docente María Caridad Falcón.

La clave del éxito comercial de este certamen ha sido la hibridación de perfiles técnicos puros con estudiantes del área de negocio, lo que ha elevado el alcance de las propuestas mucho más allá del entorno universitario.

Esta herramienta demuestra cómo la inteligencia artificial en centros de datos puede transformar las métricas climáticas en decisiones de rentabilidad pura, identificando ineficiencias de consumo y minimizando graves riesgos regulatorios en los entornos de alta computación y almacenamiento en la nube.

Lo que verdaderamente ha sorprendido a un jurado de excepción, compuesto por directivos de compañías líderes como Telefónica Tech, Naturgy y Saeta Yield, es la inusual madurez operativa de las soluciones presentadas. Los expertos evaluadores destacaron que no estaban ante prototipos académicos convencionales, sino frente a auténticos modelos de negocio escalables y listos para el mercado.