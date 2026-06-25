Subida de precios de Apple: casi todos los productos ahora cuestan entre 100 y 1.500 euros más, sólo se salvan estos

Lo inevitable ha ocurrido. Apple ha anunciado hoy una subida generalizada de precios en la mayoría de sus productos, desde ordenadores portátiles hasta tablets, pasando por altavoces y otros dispositivos del hogar.

En declaraciones a Bloomberg, un representante de Apple ha confirmado los peores miedos: esta es una decisión tomada por culpa del encarecimiento de componentes como la memoria RAM y el almacenamiento, cuya demanda se ha disparado por la rápida construcción de nuevos centros de datos para inteligencia artificial.

Otras compañías tecnológicas ya han tenido que realizar cambios semejantes en sus gamas de productos a lo largo de este 2026, pero Apple presume de haber protegido a sus clientes gracias a su superior gestión de la cadena de producción y del 'stock', uno de los grandes logros de Tim Cook durante su periodo como CEO.

Pero incluso la 'magia' de Tim Cook tiene sus límites, y la compañía ha confirmado que ya se ha alcanzado un punto en el que tiene que subir precios para mantener los márgenes; y lamentablemente, se trata de una subida sin precedentes.

Algunos productos acaban de subir hasta 1.500 euros, concretamente en las versiones con más memoria RAM y almacenamiento integrado; aunque en la mayoría de los casos se trata de una diferencia más aceptable de entre 100 y 300 euros.

El único producto que se salva, al menos por el momento, es el iPhone. Desde el iPhone 17e hasta el iPhone 17 Pro, todos los modelos mantienen el mismo precio que ayer, revelando hasta qué punto Apple se había preparado para esta situación.

Sin embargo, hay que recordar que la nueva generación del iPhone se presenta el próximo mes de septiembre, y ese puede ser el momento en el que Apple suba los precios de manera efectiva para disfrutar de los nuevos modelos.

Nuevos precios de Apple

Empezando por los portátiles MacBook, la diferencia de precios ronda el 15%, aunque varía notablemente dependiendo del modelo. Por ejemplo, el MacBook Neo ahora cuesta 799 euros, lo que lo hace un poco menos atractivo para entrar en el ecosistema de Apple pero sigue siendo competitivo frente a portátiles con Windows. Por su parte, el MacBook Pro de 16 pulgadas con el procesador M5 Max ahora cuesta 5.149 euros, una subida de 600 euros respecto al precio anterior.

Modelo Precio nuevo Precio anterior MacBook Neo 799 € 699 € MacBook Air de 13 pulgadas M5 1.429 € 1.199 € MacBook Air de 15 pulgadas M5 1.729 € 1.499 € MacBook Pro de 14 pulgadas M5 2.229 € 1.929 € MacBook Pro de 14 pulgadas M5 Pro 2.949 € 2.549 € MacBook Pro de 14 pulgadas M5 Max 4.849 € 4.249 € MacBook Pro de 16 pulgadas M5 Pro 3.449 € 3.049 € MacBook Pro de 16 pulgadas M5 Max 5.149 € 4.549 €

Los Mac de sobremesa son, sin duda alguna, los más afectados por la subida, llegando a subir más de un 30% respecto a los precios anteriores; el caso más flagrante es el del Mac Studio con chip M3 Ultra, que ahora cuesta 6.349 euros, una subida de nada menos que 1.500 euros. En cambio, el Mac Mini M4 es el único modelo de la gama que mantiene el mismo precio de 969 euros.

Modelo Precio nuevo Precio anterior iMac 1.819 € 1.519 € Mac Mini M4 Pro 1.919 € 1.719 € Mac Studio M4 Max 3.029 € 2.339 € Mac Studio M3 Ultra 6.349 € 4.849 €

Aunque los iPhone se han salvado por el momento, no podemos decir lo mismo de los iPad. Las tablets de Apple ahora son mucho más caras, algo que se nota especialmente en el modelo más básico, que ahora cuesta 499 euros, muy lejos de los 379 euros que la hacían altamente recomendable frente a las tablets con Android.

Modelo Precio nuevo Precio anterior iPad 499 € 379 € iPad Mini 679 € 549 € iPad Air 11 pulgadas M4 799 € 649 € iPad Air 13 pulgadas M4 999 € 849 € iPad Pro 11 pulgadas M5 1.299 € 1.099 € iPad Pro 13 pulgadas M5 1.649 € 1.449 €

Apple no tiene muchos productos del hogar inteligente, pero los que tiene ahora son más caros. La subida de 60 euros del Apple TV 4K le hace mucho daño, si lo comparamos con alternativas como el Google TV Streamer que cuesta 110 euros menos.