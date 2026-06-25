Es oficial: una playa de España ya te cobra y exige usar el móvil en sus duchas inteligentes para quitarte la arena y el salitre

Ir a la playa, plantar las sombrillas cerca de la orilla y poner música en los altavoces portátiles es el ritual clásico de cualquier verano. Pero la estampa de recogerlo todo, darse un último chapuzón y pasar por el grifo gratuito para enjuagarse está a punto de cambiar drásticamente; al menos en una playa de España donde ya cobran por usar una ducha inteligente para quitarse la arena y el salitre.

Lo que parece sacado de una distopía tecnológica ya es una realidad tangible en el litoral andaluz: tener que sacar el smartphone o la cartera para poder lavarse los pies antes de volver a casa. Algo que ya pasa en Matalascañas, en Almonte (Huelva).

En dicha localidad se ha instalado la primera ducha inteligente. Un dispositivo, desarrollado por un grupo de ingenieros locales en colaboración con una cadena hotelera y el Ayuntamiento, que sustituye a las tradicionales duchas de la playa por una estructura dotada de conectividad digital.

Su objetivo oficial es avanzar hacia un modelo eficiente para combatir la severa sequía, pero su ejecución práctica ha generado una ola de críticas, principalmente entre los bañistas.

Así funciona el sistema

Para conseguir que el agua corra durante apenas 60 segundos, el bañista debe escanear obligatoriamente un código QR a través de su teléfono móvil. Esto requiere llevar el terminal directamente hasta la línea de arena, asumiendo riesgos evidentes de robo, pérdida o deterioro por el agua y la humedad.

Pensando en la brecha digital y en los perfiles menos familiarizados con la tecnología, como la población de la tercera edad, la máquina dispone de una ranura para monedas físicas.

@selustuntman Probamos la Primera Ducha de la Playa de Matalascañas usando el código QR gratuito ♬ sonido original - Selu Stuntman

Sin embargo, el sistema mecánico esconde un serio inconveniente añadido: no devuelve el cambio en ningún caso.

Aunque actualmente el dispositivo se encuentra en fase de pruebas técnicas y su uso es temporalmente gratuito, el modelo económico ya está definido.

Se estima que el coste de utilización oscilará entre los 20 y los 30 céntimos por cada minuto de funcionamiento, siempre y cuando se logren captar subvenciones públicas del Estado.

De no contar con este respaldo financiero, el precio final para el ciudadano podría alcanzar 1 euro por servicio.

La indignación no se ha hecho esperar y ha encontrado su principal altavoz en plataformas como TikTok. Vídeos grabados por creadores de contenido locales como @selustuntman han acumulado decenas de miles de reproducciones mostrando el descontento real.

Los bañistas critican con dureza que una infraestructura instalada en dominio público termine requiriendo un desembolso directo. "Lo vamos a pagar nosotros dos veces", denuncian los afectados.

Este enfado generalizado llueve sobre mojado. La implantación tecnológica coincide con un momento muy sensible en la urbanización costera, que lleva meses inmersa en protestas por los intentos del consistorio de implantar la zona azul de aparcamiento en Matalascañas.

Frente al rechazo social, las autoridades y los defensores del proyecto se escudan en la sostenibilidad ambiental. Argumentan que restringir el acceso libre al agua es indispensable para evitar el despilfarro masivo de los recursos hídricos en verano, y sostienen que el canon servirá exclusivamente para sufragar el mantenimiento de las instalaciones.

Por el momento, esta ducha inteligente seguirá a prueba recogiendo las métricas y valoraciones de los usuarios, pero ya ha logrado convertirse en el gran tema de conversación de la costa onubense. Y queda por ver si termina llegando a otras playas del país.