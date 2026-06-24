Ucrania cambia las reglas de la guerra: crea un búnker con capacidad para 10 soldados que se monta en solo 45 minutos

La guerra en Ucrania se ha convertido en un importante banco de pruebas de diferentes tecnologías que van más allá de los drones, como robots humanoides o exoesqueletos. A ellas, ahora el país de Volodímir Zelenski suma un innovador búnker con capacidad para 10 soldados que se monta en solo 45 minutos.

Parabella, empresa ucraniana, ha presentado recientemente en una exposición denominada 'Eurosatory' en París (Francia) su nuevo refugio militar portátil diseñado para proteger a las tropas en el campo de batalla.

El concepto moderno de búnker surgió durante la Primera Guerra Mundial como respuesta a la necesidad de proteger a la infantería frente al fuego de artillería, mediante refugios construidos con hormigón armado. En la Segunda Guerra Mundial, estas estructuras ya formaban parte esencial de las defensas militares.

Ejemplos como la Línea Maginot, en Francia, evidencian su importancia como sistemas fortificados de gran extensión, mientras que en Normandía, las posiciones alemanas en los acantilados obligaron a los Aliados a recurrir a bombardeos navales y ataques directos para desmantelarlas.

No obstante, con la llegada del siglo XXI, los búnkeres pasaron a considerarse vestigios de otra época, aparentemente superados por doctrinas basadas en la superioridad aérea, la movilidad táctica y las operaciones rápidas y sorpresivas. Esta percepción cambió tras la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Así es el búnker ucraniano Parabella

Aunque se preveía una rápida caída de Ucrania tras el avance inicial de las tropas rusas, la ofensiva se frenó y el conflicto derivó en una guerra de desgaste que, cuatro años después, presenta líneas de frente estáticas, más cercanas a escenarios como el del Somme que a conflictos recientes como Irak.

En este contexto, junto a innovaciones como el protagonismo de los drones, también han resurgido estrategias tradicionales. Entre ellas, destaca la vuelta del búnker, ahora reinterpretado con materiales más modernos, como planchas de aleación de acero en lugar del clásico hormigón armado.

El búnker Parabella, denominado así por la empresa que lo desarrolla, toma su nombre de la fusión del lema latino "Si vis pacem, para bellum" ("si quieres la paz, ¡prepárate para la guerra!", en castellano) y el término inglés "umbrella" ("paraguas").

Su estructura está compuesta por paneles de acero blindado de 16 milímetros, ensamblados mediante tornillos para formar una cúpula de 3,3 toneladas y 3,2 metros de diámetro, que se instala sobre pilotes en una trinchera.

Interior del búnker Parabella. Parabella Omicrono

Con un peso de 3.300 kilogramos y unas dimensiones montado de 3.250 milímetros de largo y ancho y 900 mm de alto, este refugio se monta en apenas 45 minutos y se desmonta en tan solo 15 minutos; pudiendo transportarlo en un vehículo hasta el lugar de instalación.

Concebido para alojar hasta diez soldados equipados, puede cubrirse con tierra para mejorar su ocultación y camuflaje, y su diseño modular permite desmontarlo y trasladarlo a otra ubicación si la situación lo requiere.

Entre sus elementos distintivos figura una malla metálica exterior destinada a detonar proyectiles, como granadas propulsadas por cohete, antes de que impacten directamente contra el blindaje.

Además, los paneles incorporan compuertas abatibles que facilitan tanto tareas de observación como el uso de armamento con mayor precisión.

De acuerdo con el fabricante, el Parabella ya ha sido probado en escenarios reales de combate y cumple con los estándares de la OTAN.

La compañía asegura que ofrece resistencia frente a armas ligeras y munición perforante incendiaria de hasta 14,5 mm, así como frente a proyectiles de artillería de alto explosivo de 152 mm, la detonación simultánea de dos minas de 120 mm, ataques con drones y sistemas de cohetes como el RPG-7.