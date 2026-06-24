El plan de Trump para que EEUU lidere la computación cuántica: así quiere liderar la ciencia y la ciberseguridad

Donald Trump en una rueda de prensa en el despacho oval Omicrono

En plena ola de incertidumbre y relevancia de la inteligencia artificial, el presidente estadounidense Donald Trump ha firmado dos órdenes ejecutivas destinadas a acelerar el desarrollo de la computación cuántica dentro de los Estados Unidos.

Esta doble directiva persigue tanto el fomento de la innovación nacional como la protección urgente de las redes gubernamentales. Las medidas pretenden asegurar una posición de liderazgo de Estados Unidos frente a competidores internacionales en una carrera tecnológica que será decisiva en los próximos años.

El gobierno norteamericano ha fijado el año 2028 como meta para obtener un ordenador cuántico con fines científicos. Este plazo ha sido confirmado por los asesores principales de la administración durante la presentación oficial de la iniciativa.

Los dispositivos cuánticos actuales operan todavía con un margen de error demasiado elevado para un uso comercial masivo. La iniciativa de la Casa Blanca pretende actuar como un trampolín hacia sistemas futuros estables y eficientes.

Las computadoras convencionales operan mediante bits que adoptan valores exclusivos de cero o uno para procesar la información. Por el contrario, los sistemas cuánticos emplean cúbits que permiten la superposición simultánea de ambos estados numéricos.

Esta característica física permite procesar volúmenes masivos de datos a una velocidad infinitamente superior a la actual. Gracias a ello se podrán resolver problemas científicos complejos que hoy resultan totalmente inalcanzables.

La inmensa capacidad de cálculo de estos ordenadores plantea un riesgo enorme para los sistemas de cifrado tradicionales. Las autoridades temen que un ordenador cuántico rival pueda romper la criptografía que protege las comunicaciones secretas.

Por este motivo, la segunda orden firmada por el presidente se centra de manera exclusiva en la ciberseguridad. El plan de defensa busca blindar la infraestructura digital del país ante la inminente llegada de estas máquinas.

El decreto presidencial obliga a las agencias federales a actualizar sus sistemas informáticos con un límite temporal claro. Las redes del gobierno deberán adoptar algoritmos resistentes a ataques cuánticos de manera progresiva en los próximos años.

La Oficina de Gestión y Presupuesto liderará este despliegue. Diversos departamentos estratégicos colaborarán para ofrecer directrices técnicas claras a todas las agencias involucradas en el proceso.

El Departamento de Comercio iniciará de forma inmediata un proyecto piloto de migración para probar la tecnología. Dicho programa experimental de seguridad informática deberá estar plenamente ejecutado antes del cierre de 2027.

La estrategia no se limita únicamente al ámbito de los computadores de procesamiento masivo de datos. El texto legal ordena la implementación de sensores y redes cuánticas en un plazo máximo de 5 años.

Estas herramientas especializadas aportarán ventajas estratégicas cruciales en terrenos como la navegación militar y la exploración espacial. El Departamento de Energía colaborará activamente en el diseño técnico y la construcción de estos dispositivos.

Los sensores cuánticos instalados en aeronaves permitirán la navegación precisa en zonas de conflicto con señales de satélite bloqueadas. Su integración en plataformas espaciales facilitará la detección subterránea de túneles y silos de misiles enemigos.

El Pentágono deberá comenzar el despliegue operativo de estos sistemas de detección avanzada para el año 2028. Diversos directivos del sector privado consideran viable cumplir con el calendario propuesto por el gobierno.

El Departamento de Comercio anunció recientemente inversiones multimillonarias mediante la toma de participación en empresas cuánticas seleccionadas. Entre las corporaciones beneficiadas por el capital público se encuentra una nueva filial de la firma tecnológica IBM.

La administración estadounidense busca de este modo incentivar la colaboración estrecha entre el sector público y el tejido empresarial. Las autoridades consideran que estas alianzas son vitales para mantener la resiliencia tecnológica frente a rivales externos.

Michael Kratsios Omicrono

El asesor de ciencia de la Casa Blanca, Michael Kratsios, destacó la necesidad de proteger la cadena de suministro. Una de las órdenes busca evitar el espionaje y la interferencia de competidores extranjeros en los desarrollos nacionales.

Para cumplir este propósito, el decreto presidencial reactiva y expande el Equipo de Protección de Contrainteligencia Cuántica. Este grupo especializado monitorizará las amenazas que intenten socavar la seguridad económica y el conocimiento del país.

El desarrollo técnico requiere una base sólida de profesionales capaces de operar las nuevas herramientas de software. El gobierno impulsará la creación de los Institutos Nacionales para el Desarrollo de la Fuerza Laboral Cuántica.

Las medidas adoptadas se suman a una serie de decisiones previas tomadas para potenciar la computación avanzada. La Casa Blanca recuerda que el presupuesto federal para la investigación cuántica ya se duplicó temporalmente hace unos años.

En meses anteriores se activaron programas de inteligencia artificial enfocados en la aceleración de descubrimientos científicos diversos. La computación cuántica se considera el tercer pilar fundamental junto con los semiconductores y la IA.

El director ejecutivo de IBM, Arvind Krishna, ha manifestado su respaldo público a las decisiones tomadas en el Despacho Oval. El directivo considera indispensable la combinación de inversiones sostenidas y políticas públicas para liderar la transformación digital.

Los representantes sectoriales coinciden en que la claridad en los objetivos normativos ayuda a planificar las inversiones privadas. El marco legal ofrece certidumbre a las empresas que desarrollan componentes de hardware y algoritmos de seguridad.

La orden ejecutiva estipula que las agencias federales colaboren de forma activa con los socios internacionales del país. El Departamento de Estado buscará coordinar los estándares de seguridad con gobiernos aliados y organizaciones industriales extranjeras.

Esta estrategia internacional pretende crear un frente común frente a los desafíos que plantea la computación avanzada. La homogeneización de los protocolos de seguridad facilitará el comercio seguro de componentes tecnológicos entre países firmantes.