Ya es oficial: Barcelona pone en marcha un avanzado sistema para reaprovechar el agua de lluvia y luchar contra la sequía

Las nuevas canalizaciones de los depósitos de aguas freáticas de Barcelona. Ayuntamiento de Barcelona Omicrono

La gestión de los recursos naturales en las grandes metrópolis ha dejado de ser un simple reto medioambiental para convertirse en un desafío de alta ingeniería y tecnología urbana. Barcelona, que asfaltará las calles con huesos de aceituna, acaba de dar un paso de gigante en esta dirección: un avanzado sistema para reaprovechar el agua de lluvia y luchar contra la sequía.

En el marco del Pla Endreça y el Pla Clima, la ciudad ha completado un ambicioso despliegue de infraestructura hídrica alternativa tras una inversión total que ronda los 23 millones de euros. El objetivo técnico es claro: automatizar y optimizar la resiliencia de la urbe frente a las sequías crónicas, incrementando en un 20 % la disponibilidad de agua freática para usos estrictamente municipales.

Según informa el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado, el núcleo más complejo y espectacular de este macroproyecto se ha ejecutado recientemente en la emblemática montaña de Montjuïc. Con un presupuesto específico de 10,9 millones de euros, los equipos de ingeniería urbana se han enfrentado a un reto técnico de primer nivel.

Han tenido que perforar formaciones geológicas de gran dureza para construir tres nuevos depósitos subterráneos plenamente operativos y totalmente ocultos a la vista pública.

Estas nuevas infraestructuras se ubican estratégicamente en el Castillo de Montjuïc (con una capacidad de 1.200 metros cúbicos), el Vivero de Tres Pins (600 m³) y los jardines de Joan Brossa (600 m³). Juntos, este trío de tanques tecnológicos permitirá aumentar la disponibilidad de agua en 50.000 metros cúbicos anuales.

Las nuevas canalizaciones de los depósitos de aguas freáticas de Barcelona. Ayuntamiento de Barcelona Omicrono

Para minimizar el impacto visual y ecológico en este entorno natural, el acceso a la cámara seca y al sistema de ventilación del depósito principal se ha resuelto mediante una sofisticada obra de microtunelación.

Se trata de un tubo horizontal de 65 metros de largo y dos metros de diámetro, un claro ejemplo de cómo la tecnología moderna de perforación puede integrarse en el paisaje sin alterar el ecosistema.

Este despliegue en Montjuïc no es un hecho aislado, sino el nodo central de una arquitectura de red inteligente y descentralizada que se extiende por toda la ciudad. Barcelona replica de este modo los principios de las redes distribuidas, conectando estos nuevos activos con las infraestructuras finalizadas en zonas de alta densidad como Can Batlló y diversos puntos estratégicos de L'Eixample.

Estos nodos se suman a las instalaciones ya operativas en Alfons el Magnànim y Palau Reial. Gracias a esta red interconectada, la ciudad ha logrado un hito histórico en sostenibilidad aplicada.

Las nuevas canalizaciones de los depósitos de aguas freáticas de Barcelona. Ayuntamiento de Barcelona Omicrono

Un total de 186 hectáreas de espacios verdes se regarán a partir de ahora con recursos hídricos alternativos. Esto permite desconectar por completo el riego de jardines, el funcionamiento de fuentes ornamentales y la limpieza de calles de la red de agua potable, reservando este recurso crítico exclusivamente para el consumo humano.

La transición hacia este modelo híbrido supone un blindaje ante las anomalías climáticas del área mediterránea. Al sustituir el agua potable por flujos freáticos recuperados mediante sistemas de captación avanzados, la infraestructura de Barcelona se consolida como un referente de lo que debe ser una 'Smart City' adaptada al siglo XXI.