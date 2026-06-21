El peligro que corren los aficionados del Mundial y no lo saben: el fácil hackeo con el que pueden perder sus ahorros

Este domingo vuelve a jugar España en el Mundial de 2026. No sólo se trata de una nueva oportunidad de La Roja para acercarse al campeonato, sino también una nuevo opción de ser hackeado perdiendo cuentas bancarias o redes sociales si no se toman las precauciones necesarias.

Eventos deportivos como este son una mina de oro para los ciberdelincuentes que con simples ataques como el uso de redes WiFi falsas pueden hacerse con información muy jugosa. Tres de cada cuatro aficionados afirma que se conectaría a una red simplemente por utilizar el nombre de un recinto conocido, según refleja una nueva encuesta de Express VPN.

Los fans del fútbol que se han desplazado hasta Estados Unidos para presenciar los partidos en directo pueden verse tentados a usar WiFi públicas al no contar con datos móviles en el país. Pero los que verán cada encuentro desde España también pueden caer en la tentación.

Un grupo de aficionados ve un partido de fútbol en un televisor Unsplash Omicrono

Los ciberdelincuentes aprovechan momentos de gran afluencia en bares, estadios o plazas para crear puntos de acceso, es decir, redes WiFi falsas. Les adjudican nombres que simulan ser legítimos para dificultar que los aficionados puedan reconocer la trampa en la que están cayendo. Ante aglomeraciones, las redes de datos móviles pueden saturarse y, entonces, se intenta usar el WiFi disponible, aunque suponga un riesgo alto.

La encuesta, realizada entre 6.000 aficionados al fútbol de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, España y Australia, revela que casi tres de cada cuatro personas confiarían y se conectarían a una red Wi-Fi pública si esta utilizara el nombre del recinto o del evento al que están asistiendo, como “MetLife Stadium WiFi” o “Wembley Guest WiFi”. Sin embargo, en la misma encuesta, 4 de cada 10 aficionados, en cualquiera de los mercados, afirman sentirse capaces de distinguir entre una red Wi-Fi pública legítima y una falsa.

“Los ciberdelincuentes no necesitan herramientas sofisticadas para dirigirse a los aficionados al fútbol. Basta con que llamen a su red ‘Wembley Guest WiFi’ y esperen”, afirma Aaron Engel, CISO de ExpressVPN, empresa que ha realizado una encuesta sobre

El gemelo malo

Los aficionados alemanes fueron los menos confiados de los seis países analizados, un 19,2% de estos nacionales asegura poder identificar la diferencia. Los aficionados españoles encuestados muestran un poco más de confianza con un 25%.

Una vez se ha conectado el móvil a la red WiFi, lo habitual no es consultar únicamente internet como el resultado de otros partidos, también se abren redes sociales para publicar contenido del evento, incluso se accede a cuentas bancarias para enviar bizum a la persona que te acompaña. En resumen, el usuario se olvida de que ha vinculado su teléfono a una red poco segura y utiliza el sistema de aplicaciones sin cuidado.

La Copa del Mundo REUTERS

Según ExpressVPN, los aficionados británicos fueron los más propensos a iniciar sesión en redes sociales mediante el Wi-Fi de los estadios (56,9 %), mientras que los estadounidenses lideraron las compras, con más de uno de cada cuatro (28,2 %) adquiriendo entradas, comida o productos oficiales a través de una red no verificada.

Este tipo de ciberataques es lo que se denomina, un gemelo malvado. Cuando los usuarios se conectan a este punto de acceso fraudulento, todos los datos que comparten con la red pasan a través de un servidor controlado por el atacante. Los ciberdelincuentes pueden crear un gemelo con un teléfono inteligente u otro dispositivo con conexión a Internet y algún software de fácil acceso.

Esta técnica, le permite al atacante supervisar la actividad en línea de la víctima. Esto significa que podrán robar credenciales de inicio de sesión y otra información privada, incluidos datos financieros (si el usuario realiza transacciones financieras cuando está conectado a la red wifi falsa). Otra característica, como explica la empresa de ciberseguridad, Kaspersky, es que el ataque permanece invisible hasta que la víctima se percata que han accedido a sus cuentas sin su permiso, mucho tiempo más tarde.

Medidas de seguridad

Los expertos en ciberseguridad recuerdan que para conectarse a una red WiFi gratuita no debería ser necesario introducir ningún dato personal, como iniciar sesión a través de un correo electrónico o una cuenta de redes sociales”.

Entre otros consejos, si se necesita acceder a una WiFi pública, es importante asegurarse todo lo posible de que se trata de una red oficial. Los espacios que las ofrecen suelen indicar el nombre completo y demás datos en carteles.

Una vez dentro, se aconseja tener cautela de las acciones que se realizan durante estas conexiones, por ejemplo, visitar sitios que no requieran credenciales ni información personal. También se pueden deshabilitar todos los servicios bancarios, cuentas de correo electrónico, redes sociales y demás aplicaciones similares que puedan suponer un riesgo filtrando datos personales.

Por último, el uso de una VPN (Virtual Private Network o red privada virtual) ayuda a mantener la información cifrada, por lo que contar con este servicio supone una protección extra en aquellos casos en los que no se está seguro del riesgo al que se está expuesto.