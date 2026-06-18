China cambia las reglas de los paneles solares: un nuevo módulo de perovskita bate récords de eficiencia

España busca liderar la transición energética en Europa, observando muy de cerca los constantes progresos que ocurren en el sector solar asiático. El desarrollo de nuevas fuentes limpias depende en gran medida de los hitos que consiguen las principales potencias tecnológicas globales.

China ha logrado fijar una marca inédita en la eficiencia de los módulos fotovoltaicos que emplean perovskita. Esta hazaña técnica fue protagonizada por una de las corporaciones líderes del sector, conocida como Trinasolar.

El nuevo registro ha alcanzado una tasa de conversión de energía muy superior a los estándares habituales. En concreto, el dispositivo desarrollado consiguió capturar y transformar el 29,2% por ciento de la radiación recibida.

El rendimiento del aparato fue examinado de forma independiente por una de las entidades certificadoras más rigurosas. La organización alemana TÜV SÜD validó oficialmente este resultado, otorgando un respaldo importante a la medición efectuada.

La potencia máxima declarada para este prototipo se situó en los 907 W de salida eléctrica. Dicha cifra representa una mejora sustancial respecto a los 808 W que la firma había registrado previamente.

La innovación radica en el empleo de una estructura en tándem que combina dos materiales diferentes. La parte superior utiliza perovskita para absorber frecuencias de luz que los componentes tradicionales no logran captar.

La base del dispositivo mantiene el silicio convencional para aprovechar el resto del espectro luminoso disponible. Esta combinación permite superar los límites físicos individuales que restringen a los paneles de una sola capa.

Paneles solares Unsplash Omicrono

El avance no se limita a un experimento aislado dentro de un entorno científico controlado. El fabricante enfatizó que las dimensiones del panel corresponden estrictamente a los formatos requeridos por la industria.

La viabilidad comercial de estos sistemas solares mixtos parece estar cada vez más cerca de materializarse. El diseño ha demostrado que puede ser fabricado a gran escala manteniendo unas prestaciones muy elevadas.

Los paneles solares basados exclusivamente en silicio arrastran un límite teórico de eficiencia cercano al 33%. El uso de la perovskita eleva significativamente ese horizonte y promete superar el cuarenta por ciento en el futuro.

Otras empresas del sector fotovoltaico también han reportado logros destacados en variantes similares durante el presente año. Compañías dedicadas a la investigación han conseguido ratios que rozan el 28% en dispositivos flexibles.

La flexibilidad de este compuesto químico facilita su integración en superficies arquitectónicas diversas y ventanas. Dicha propiedad abre la puerta a aplicaciones urbanas que antes resultaban completamente inviables con paneles rígidos.

El coste de producción de estas células alternativas es potencialmente menor que el de las tecnologías clásicas. El proceso de manufactura requiere menos energía, reduciendo de manera notable la huella ambiental de su fabricación.

El principal obstáculo que todavía afronta este material compuesto es su durabilidad frente a las inclemencias meteorológicas. La degradación provocada por la humedad y el calor constante sigue centrando los esfuerzos de los ingenieros.

Las inversiones masivas en investigación están permitiendo solucionar paulatinamente estos problemas relacionados con la vida útil. Los nuevos encapsulados protectores prometen blindar las estructuras internas contra la oxidación prematura.