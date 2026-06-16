El primer miniareo norueo Jonas Gahr Støre sale del centro de votación este lunes en Oslo. Reuters

Europa cuenta actualmente con proyectos de ingeniería que parecían imposibles. Si Portugal hundirá gigantescas tuberías en el mar para crear 43,2 millones de litros de agua potable al día, Noruega, que está construyendo una galería submarina, levantará ahora un túnel de 2 km para que los barcos pasen por encima de una montaña.

Bautizado oficialmente como Stad Ship Tunnel, este megaproyecto noruego se prepara para hacer historia al convertirse en el primer túnel marítimo del planeta diseñado de manera específica para acoger cruceros y grandes embarcaciones comerciales.

Tras superar diversas fases de planificación y tras intensos debates sobre su viabilidad financiera en el Parlamento, se prevé que los trabajos de construcción arranquen a principios del año 2027.

Imagen de cómo será el Stad Ship Tunnel. Stad Skipstunnel Omicrono

El objetivo principal de esta colosal infraestructura es garantizar la seguridad y fluidez del tráfico marítimo en la costa oeste del país, concretamente en la península de Stadlandet, permitiendo a las embarcaciones atravesar la roca de forma segura en lugar de rodearla y enfrentarse a mar abierto.

El principal motivo que ha impulsado al Ejecutivo noruego y a la agencia costera Kystverket a ejecutar esta obra titánica es la extrema peligrosidad del mar de Stadhavet.

Esta zona es conocida internacionalmente por ser el tramo más hostil y exigente de toda la costa de Noruega, ya que la estación meteorológica del faro de Kråkenes registra frecuentemente más de cien días de tormenta al año.

Además, la compleja topografía submarina y las fuertes corrientes oceánicas generan un oleaje impredecible que puede alcanzar los treinta metros de altura, originándose desde múltiples frentes simultáneamente

Toda esta inestabilidad ha provocado que, desde la Segunda Guerra Mundial, este fatídico tramo se haya cobrado la vida de treinta y cuatro personas en diversos naufragios, lo que convierte a este túnel en una necesidad imperiosa para proteger a los marineros frente a las inclemencias del tiempo.

Más allá de salvaguardar vidas humanas, la construcción de este corredor subterráneo supone un impulso vital para la cadena de suministro, el crecimiento económico local y la sostenibilidad ambiental del país nórdico.

Mapa del Stad Ship Tunnel. Stad Skipstunnel Omicrono

La poderosa industria pesquera y acuícola noruega será una de las grandes beneficiadas, ya que actualmente muchas empresas líderes del sector sufren fuertes pérdidas económicas porque el mal tiempo retrasa las entregas de pescado y salmón fresco.

Gracias a esta nueva ruta, se evitarán los largos tiempos de espera en alta mar y se garantizará la máxima calidad del producto de exportación.

Imagen de cómo será el Stad Ship Tunnel. Stad Skipstunnel Omicrono

Al mismo tiempo, el fomento de una navegación más fluida permitirá desviar gran parte del transporte de mercancías pesadas de las carreteras hacia el mar, descongestionando significativamente la red de tráfico terrestre y reduciendo el desgaste de las infraestructuras viales.

Desde la perspectiva medioambiental, los informes especializados demuestran que acortar el trayecto y evitar los continuos temporales invernales reducirá drásticamente el consumo de combustible.

En concreto, las emisiones de dióxido de carbono (CO2) disminuirán entre un treinta y un sesenta por ciento dependiendo del tamaño del buque. A este importante beneficio ecológico se suma el innegable atractivo turístico que generará la finalización de la obra, atrayendo a visitantes y cruceros de todo el mundo.

Navieras de renombre ya han confirmado que integrarán el paso por el interior de la montaña como uno de sus grandes reclamos internacionales por motivos de seguridad y regularidad, lo que fomentará el desarrollo de nuevos mercados de vivienda y empleo en toda la región costera.

Para comprender la verdadera escala de este desafío técnico, basta con repasar los datos definitivos que estructuran la viabilidad del proyecto.

Tras varios ajustes debido al incremento de los costes iniciales provocados por la inflación, el presupuesto final aprobado por el Gobierno asciende a 8.600 millones de coronas noruegas, lo que equivale a unos 782 millones de euros.

La cavidad contará con una longitud que oscilará entre los 1,7 y 1,8 kilómetros, una imponente altura de treinta y siete metros y una anchura de treinta y seis metros.

Estas monumentales dimensiones permitirán el tránsito fluido de buques de hasta ciento cuarenta metros de eslora y dieciséis mil toneladas de peso, dando cobertura a más del ochenta por ciento del tráfico marítimo actual que transita por esta conflictiva zona geográfica.

Imagen que muestra cómo será el interior del Stad Ship Tunnel. Stad Skipstunnel Omicrono

El funcionamiento diario de esta innovadora vía marítima será tan preciso e innovador como su propia arquitectura. La velocidad máxima permitida en el interior se limitará a ocho nudos, lo que permitirá a los barcos cruzar la infraestructura de un lado a otro en apenas diez minutos de trayecto.

El acceso será completamente gratuito para los usuarios y no requerirá de peajes de financiación.

Toda la operativa del tráfico marítimo será coordinada y gestionada desde un centro de control externo ubicado en el municipio de Fedje, desde donde se asignarán los horarios exactos de paso a cada embarcación, en un sistema muy similar al que utilizan los controladores aéreos.

Con la ejecución de esta obra sin precedentes, Noruega demostrará una vez más al mundo que los límites de la ingeniería moderna están hechos para ser superados.