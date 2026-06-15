Olvídate del mal WiFi en casa: investigadores finlandeses han creado cuadros que redirigen la señal hasta cualquier esquina

Rincones o sótanos sin cobertura, paredes y muebles que bloquean la red inalámbrica. Estos inconvenientes propician el uso de repetidores en hogares y oficinas para ampliar el alcance de la conexión por el aire. Tanto el Wi-Fi como la red móvil sufren el mismo problema, cuya solución habitual es la inversión en más dispositivos electrónicos.

Con la llegada del 6G, la próxima generación de redes móviles, la velocidad de la transmisión de datos será mayor, pero será necesario crear una infraestructura costosa, según alertan los expertos. Los canales de alta frecuencia de las comunicaciones 6G prometen proporcionar un ancho de banda de datos mucho mayor que el de la actual 5G, pero estos canales se bloquean con mayor facilidad por paredes, personas y otros obstáculos.

Como alternativa a repetidores o estaciones base, se plantea el uso de paneles que actúan como espejos de estas redes y las redirigen allí donde hacen falta. Investigadores finlandeses de la Universidad de Aalto han desarrollado una nueva solución en forma de metacristales.

Se trata de paneles inteligentes pasivos impresos en 3D que pueden modular las señales inalámbricas sin componentes electrónicos, por lo que tampoco se requiere usar una fuente de alimentación ni ajustarlos.

Un cuadro en la pared

“Cuando una habitación está demasiado oscura, se pueden añadir más lámparas o usar espejos sencillos para dirigir la luz ya disponible. Esto es lo que hacen estos metacristales, pero con ondas de radio”, explica el investigador doctoral Mahdi Asgari, principal autor de este trabajo publicado en la revista científica Nature.

Asgari recuerda que su propuesta no es del todo nueva, existen otras superficies inteligentes diseñadas con un objetivo similar, pero la diferencia radica en el número de tareas que pueden ejecutar.

El MIT presentó en 2020 una pared inteligente que mejoraba 10 veces la señal Wi-Fi. Llamada RFocus, esta pared se compone de placas, que a su vez integran 3.000 antenas. Se pueden configurar como espejo o como lente, es decir, o reflejar la señal dentro de la estancia hacia otro lado o dejarlo pasar.

El router es el encargado de emitir la señal WiFi en los hogares iStock Omicrono

A diferencia de esta solución antigua, los nuevos paneles diseñados por el equipo de Asgari pueden gestionar varias ondas entrantes al mismo tiempo, operar en diferentes bandas de frecuencia simultáneamente, funcionar en modo de reflexión o transmisión e incluso absorber completamente las señales no deseadas. Las señales pueden originarse en diversos transmisores y tener polarizaciones y direcciones de llegada aleatorias o específicas.

Otra ventaja que defienden los investigadores es la simplicidad de su fabricación, los paneles de metacristales se imprimen en 3D. Así se adapta cada panel a las necesidades del entorno, al mismo tiempo que se reduce el coste de materiales durante la fabricación.

El equipo responsable habla de “unas pocas decenas de euros por pieza”. En definitiva estos paneles son una única pieza de plástico con relieve capaz de manipular las señales inalámbricas de conectividad, siendo compatible con rangos de frecuencia operativa de hasta 100 GHz.

En un pasillo largo

"Para la industria, los casos de uso más atractivos son los entornos estáticos o de cambios lentos, como fábricas, redes 5G/6G interiores, almacenes y pasillos largos», afirma Asgari. «En estos lugares, un panel pasivo diseñado para una distribución conocida podría ser mucho más económico y sencillo que una superficie de control activo que, además, requiere un mantenimiento continuo".

Como prueba de concepto centrada en gestión de comunicaciones 6G, el equipo finlandés diseñó varios metacristales con el objetivo de realizar diversas funcionalidades en diferentes ángulos de llegada y dos polarizaciones ortogonales dentro de una misma geometría , es decir, abarcar hasta seis incidencias diferentes. También se demostró la posibilidad de que el panel responda a un ancho de banda multifrecuencia.

Demostración del funcionamiento de los paneles de metacristales Universidad de Aalto

Dentro del artículo, los investigadores ofrecen el siguiente ejemplo reflejado en la imagen superior. Muestra un posible escenario en el interior de una oficina, aunque este invento también funcionaría en exteriores. En el escenario hay tres transmisores o routers y dos receptores que serían los teléfonos móviles de los empleados, por ejemplo. Así, la señal del transmisor se redirige mediante el metacristal hacia el receptor.

Al mismo tiempo, la señal del segundo router, ubicado en una posición diferente al primero y que opera en una banda de frecuencia distinta, se refleja hacia otro de los teléfonos. Pero hay una tercera funcionalidad. La señal que emite el tercer transmisor no se refleja, si no que el metacristal actúa como absorbente, evitando cualquier reflexión parásita.

El enfoque de diseño tradicional requeriría tres superficies inteligentes separadas para cubrir las funcionalidades especificadas, mientras que con esta nueva propuesta, el metacristal puede reemplazarlas todas, ahorrando espacio de despliegue, minimizando el uso de material y evitando posibles problemas de interferencia.

Esta solución, aún en fase de desarrollo, se presenta como un complemento para el despliegue de la futura red 6G que se espera para 2030 y cuyas frecuencias ofrecerán grandes cantidades de ancho de banda, también presentan desafíos considerables debido a su alta atenuación atmosférica, la pérdida de trayectoria en el espacio libre y los efectos de dispersión más severos al encontrar obstáculos como paredes.