La IA española de Angy que detecta enfermedades en la piel: analiza más de 300 patologías con sólo una foto

Un lunar, una urticaria o unos granitos pueden ser motivo de preocupación y molestia, pero muchas veces se padecen en silencio ante los eternos tiempos de espera del sistema médico. Bien los sabe Andy Aguilar, la cofundadora de Legit.Health, empresa de inteligencia artificial que asiste a los médicos para agilizar la atención dermatológica, y que emprendió este proyecto en plena pandemia a raíz de su propia experiencia.

La dermatología es una de las disciplinas más complejas, capaz de tratar una simple quemadura o un pequeño problema de acné, hasta enfermedades mortales como el cáncer de piel. "En cáncer de piel, cualquier mes de retraso, no empeora su calidad de vida, sino que pone en riesgo la vida en sí" explica Aguilar en una entrevista con EL ESPAÑOL-Omicrono, unos días antes de participar en el foro 'Talento STEAM', impulsado por EL ESPAÑOL, Magas y Disruptores.

Los algoritmos de Legit.Health, capaces de detectar y medir la severidad de más de 323 patologías dermatológicas a partir de una simple fotografía móvil. La tecnología desarrollada por esta empresa se usa ya en hospitales de España para facilitar el cribado entre pacientes graves o leves y agilizar los tiempos de espera y trabajan para expandirse por Europa y América.

Esperar menos

Durante la entrevista, Aguilar pone de ejemplo el trabajo de los médicos de cabecera como actores de cribado. "No podemos esperar que un médico de cabecera tenga conocimiento de todas las enfermedades al nivel de un dermatólogo, por lo que cuando vas a consulta en salud primaria sí o sí te derivan a un dermatólogo", dice.

En vez de aplicar un tratamiento para la patología, mientras el paciente consigue cita con el especialista (lo cual puede llevar meses), el enfermo se va a casa sin una solución. Legit.Health pretende servir de apoyo a los médicos de cabecera para poder recetar un tratamiento en los casos menos graves, reservando la atención de los especialistas para los realmente urgentes. “Somos ese primer filtro, ese primer cribado”, asegura.

Angy Aguilar, cofundadora de Legit.Health Marta Sanz

Una urticaria o eccema puede salir en un momento puntual y desaparecer cuando por fin se ha conseguido la cita con el médico. Esto complica el diagnóstico de enfermedades que pueden convertirse en algo más grave. Por ejemplo, la psoriasis puede derivar en problemas cardíacos si no se trata a tiempo.

La idea surge de una experiencia personal. Esta emprendedora es mexicana, de una zona rural en la que no había especialista en dermatología “tenía que desplazarme a la ciudad para recibir atención médica y allí había mucho tiempo de espera, por lo que no tuve un seguimiento correcto y recibí muchos tratamientos inadecuados que me fueron provocando más problemas”

Fue en el País Vasco, cuando cursaba un intercambio académico en la universidad cuando recibió el diagnóstico adecuado y empezó a controlar su enfermedad. Aún así, “me enfrenté al mismo problema de tiempo de espera, por lo que pensé que no era un problema de México, sino global”.

Tras sus estudios en administración de empresas, durante unas prácticas conoció a la persona que acabaría siendo uno de sus socios en esta aventura que empezó en 2020, cuando el mundo vio las ventajas de la tecnología y el diagnóstico a distancia.

En el caso de las aseguradoras, esta tecnología también facilita que el cliente pueda ser atendido por videollamada, teléfono o de forma presencial teniendo en cuenta cada caso particular. “Trabajamos con hospitales donde los médicos nos dicen que tratan al 90% de pacientes con acné a través de la plataforma de Legit.Health, porque no es necesario que el paciente venga si está siguiendo su tratamiento", cuenta Aguilar.

Analizando la piel

Nuestra inteligencia artificial se basa en computer vision, es decir, "visión por ordenador y se trata de analizar imágenes", explica. Con una fotografía sacada desde un teléfono móvil, los algoritmos son capaces de ofrecer al médico un informe completo, desde el diagnóstico, como la gravedad de la enfermedad, hasta el posible tratamiento.

En la primera fase, el sistema analiza la calidad de la imagen, para poder estudiar bien el espacio de piel fotografiado teniendo en cuenta la calidad de las cámaras del móvil utilizado. Este primer paso le da al médico la información sobre la enfermedad, que el médico debe corroborar. El segundo paso es determinar la gravedad del paciente.

Médico analizando con Legith.Health una enfermedad Legit.Health

Angy Aguilar, cofundadora de Legit.Health Marta Sanz

"En los hospitales se genera un protocolo con el jefe de servicio de dermatología para saber a partir de qué niveles hay que derivar al paciente desde la atención primaria", aclara Aguilar. El resultado final de todo el proceso de análisis realizado por el sistema es un “informe que indica cómo se ha llegado a ese diagnóstico, que es lo que ha visto el algoritmo, por qué cree que es esta enfermedad, qué ha comparado y el protocolo que se establece desde el hospital”, añade.

Insiste en que "siempre tiene que haber un médico detrás". Es el centro o empresa aseguradora la que gestiona los datos del paciente para cumplir con la normativa de privacidad y establecer la forma de aplicar en sus sistemas estos algoritmos.

Más de 300 enfermedades

La investigación y desarrollo de la tecnología comenzó por las enfermedades más comunes, aquellas que saturan las consultas, para después seguir ampliando a las más raras. Actualmente abordan más de 300 enfermedades, todas las que son malignas como el cáncer de piel y en las más comunes LegitHealth ha conseguido una tasa de acierto superior al 90%, como pueden ser el acné, psoriasis o dermatitis atópica.

“Nos estamos moviendo ahora hacia los subtipos de cada enfermedad y también a otras áreas como el seguimiento de heridas, posoperatorias o diacrónicas, como pueden ser unas úlceras diabéticas, para abarcar también un poco más otras áreas médicas", cuentan.

Caso de tratamiento de acné de Legit.Health Legit.Health

El algoritmo está entrenado por médicos: “Así como los médicos van aprendiendo al ver muchos casos , la inteligencia artificial hace lo mismo”. Esto implica una gran cantidad de datos de entrenamiento, no solo para diagnosticar la enfermedad sino también determinar la gravedad. Con cada nueva actualización se realiza un nuevo estudio con especialistas, no se usan los datos de pacientes que hayan sido tratados con este IA.

Algoritmos como estos se están aplicando ya en numerosas especialidades médicas para asistir a los médicos en el reconocimiento temprano de enfermedades. "La IA ha llegado para quedarse, no tengo dudas", asegura la cofundadora de Legit.Health, "a nosotros nos ha ayudado mucho el boca a boca, son los propios médicos los que recomiendan la tecnología".