España da una lección a Europa: convierte residuos vegetales en materiales biodegradables usando una tecnología pionera

Depender menos del petróleo a la hora de fabricar tecnología está un paso más cerca gracias a la economía circular. En España, un equipo de científicos ha dado con la clave para transformar los residuos vegetales en materiales biodegradables de alta resistencia, listos para utilizarse directamente en impresión 3D.

El avance, en el que colaboran la Universidad de Alicante (UA) y la Universitat Politècnica de València (UPV), ha conseguido domar la lignina. Este compuesto orgánico, que forma el 30 % de la biomasa vegetal, siempre ha sido el gran dolor de cabeza de las biorrefinerías por lo difícil que resulta romper su compleja estructura química.

Hasta ahora, los métodos tradicionales para procesarla exigían temperaturas extremas y daban como resultado mezclas caóticas muy difíciles de separar o aprovechar. Sin embargo, este nuevo estudio, que acaba de publicar la prestigiosa revista Nature Communications, propone una alternativa limpia y eficiente basada en la fotocatálisis molecular.

La clave del proceso es un fotocatalizador económico y muy estable basado en antraquinona, que se activa simplemente con luz ultravioleta. Al recibir esa luz en condiciones ambientales normales, es capaz de romper de forma selectiva los enlaces químicos de la biomasa.

Néstor Guijarro, investigador principal del proyecto en la UA, explica en un comunicado que "en este estudio presentamos una tecnología que permite transformar la lignina en productos de alto valor añadido utilizando únicamente luz y condiciones ambientales".

Imagen del reactor fotocatalítico capaz de fragmentar selectivamente la lignina. UA Omicrono

Además, el científico destaca que han logrado integrar todo este sistema en un reactor de flujo, lo que "permite llevar a cabo el proceso de forma continua, eficiente y escalable", un paso fundamental para que pueda dar el salto del laboratorio a las fábricas. Lo mejor de esta tecnología es que aprovecha el residuo al cien por cien y genera dos productos con un mercado enorme.

Por un lado, consiguen extraer vainillina pura (la molécula que da olor a la vainilla) con un rendimiento récord del 94 % de sus unidades aromáticas, algo que las industrias cosmética y alimentaria compran en masa. Por el otro, todo lo que sobra se reutiliza para crear plastificantes biodegradables de alto rendimiento.

"Los fragmentos de lignina que permanecen tras el proceso se han empleado por primera vez como plastificantes biodegradables que pueden procesarse mediante impresión 3D", subraya Guijarro. De esta última parte se ha encargado el equipo del Instituto Universitario de Tecnología de Materiales (IUITM) en el campus de Alcoy de la UPV, que ha logrado mezclar estos aditivos con el famoso PLA (ácido poliláctico), el material rey de la impresión 3D.

Rafael Balart, investigador de la UPV, apunta que aprovechan este residuo para mejorar el PLA con propiedades muy interesantes, "como por ejemplo la memoria de forma, flexibilidad y capacidad de incorporar en procesos de fabricación aditiva con unos acabados muy parecidos a la madera".

Carcasa de teléfono impresa en 3D con el bioplástico obtenido de la lignina. UA Omicrono

Las pruebas en el laboratorio confirman que las piezas resultantes son mucho más flexibles y resistentes sin que las impresoras 3D sufran al procesar el material. De hecho, para demostrar que esto funciona en el mundo real, los investigadores ya han impreso cosas cotidianas, como una carcasa de teléfono móvil completamente biodegradable que ofrece la misma protección y funciones que las de plástico de toda la vida.

Este proyecto, en el que también participan el centro tecnológico VTT de Finlandia y la Universidad de Salzburgo en Austria, dibuja el camino de lo que serán las biorrefinerías del futuro. Como concluye el propio Guijarro, el trabajo "sienta las bases tecnológicas para el desarrollo de una nueva generación de biorrefinerías más sostenibles, eficientes y orientadas al valor, en línea con los objetivos europeos de transición ecológica y economía circular".