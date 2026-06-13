Anthropic suspende el acceso a Fable 5 y Mythos 5, sus modelos IA más avanzados, por orden de seguridad nacional de EEUU

Anthropic ha anunciado este viernes que suspendía el acceso público a sus modelos de inteligencia artificial más avanzados, Fable 5 y Mythos 5, para poder cumplir con una directiva de control de exportaciones de la administración de Trump que le obligaba a impedir el acceso a este nuevo servicio a personas extranjeras por motivos de seguridad nacional.

Según Anthropic, la orden de evitar su acceso fuera de Estados Unidos o por parte de extranjeros dentro del país llegó durante la tarde del viernes e inmediatamente la acataron. Para poder cumplir con la directiva de última hora han optado por cortar todo acceso a Fable 5 y Mythos 5 a sus clientes.

Esta marcha atrás se produce sólo unos días después de que estos ambiciosos modelos de inteligencia artificial hayan sido puestos al público, entre el calentamiento de los preparativos para su salida a bolsa.

Mythos es la inteligencia artificial más potente de Occidente, tanto que su acceso ha estado extraordinariamente restringido. Anthropic alertó en abril que tenía capacidades que ponían en riesgo la impenetrabilidad de los sistemas más avanzados en ciberseguridad en sectores sensibles como el financiero.

Por ello, ha llevado a la compañía a lanzar una versión con grandes controles pero con la misma potencia, denominada Fable 5, siendo así muy superior a sus modelos Opus. Aun así, no ha sido suficiente para el Gobierno de Trump, que ha restringido el acceso a clientes extranjeros.

La compañía ha explicado en un comunicado que el gobierno estadounidense no le ha provisto de los detalles específicos por los que sus nuevos servicios de inteligencia artificial son un problema de seguridad nacional y pidió disculpas a sus clientes de pago por la interrupción.

"Como hemos dicho públicamente, creemos que el Gobierno debe tener la capacidad de bloquear desarrollos inseguros como parte de un proceso transparente, justo, claro y basado en hechos técnicos. Esta acción no se adhiere a esos principios", aseguró la compañía.

"Hemos implementado sólidas medidas de seguridad que reducen considerablemente la probabilidad de que Fable se utilice indebidamente para tareas relacionadas con la ciberseguridad (entre otras). De hecho, nuestras medidas son tan robustas que muchos usuarios se han quejado de que son excesivamente amplias", explica la empresa.

Anthropic facilitó al Gobierno estadounidense y a empresas analizar Mythos antes de su salida pública para determinar vulnerabilidades en sus sistemas y cómo podía afectar a la seguridad y estos Fable 5 contenía salvaguardas y restricciones para evitar su uso indebido, según la empresa estadounidense.

Aunque Anthropic aseguró que no publicaría su modelo Mythos, lo ha puesto a disposición de una lista muy selecta de empresas dentro de la iniciativa de ciberseguridad Project Glasswing.