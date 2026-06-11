La IA se reconcilia con el arte: la idea del Museo del Prado para hacerse fotos con las obras de Goya y Velázquez sin riesgo

El mundo del arte ha mostrado preocupación y escepticismo ante el avance acelerado protagonizado por la inteligencia artificial generativa en los últimos años. La modificación o creación artificial de imágenes se ha visto como un intrusismo, pero grandes instituciones como el Museo del Prado en Madrid han encontrado una vía para aprovechar esta nueva tecnología en la conservación de sus valiosas obras.

El museo que cuida de obras tan famosas como Las Meninas, de Velázquez o El jardín de las delicias, del Bosco, no autoriza que los visitantes hagan fotografías dentro de sus estancias para preservar las obras y la experiencia de la visita. Una norma que choca con las ganas de los asistentes de compartirla en redes sociales.

Desde la dirección del museo explican que con esta normativa buscan evitar aglomeraciones frente a cuadros importantes o su deterioro por el uso del flash. Ponen de ejemplo el caso de la Gioconda en el Louvre de París, donde los visitantes se agolpan para hacerle fotos.

Esta nueva aplicación, desarrollada por Samsung, permite a los amantes del arte disfrutar de las exposiciones sin estar pendientes del móvil, pero llevándose un recuerdo más personal de su paso por el Prado. EL ESPAÑOL-Omicrono ha podido poner a prueba esta herramienta en su presentación.

Así funciona PhotoPrado

Cuando se está ante cuadros tan abrumadores como son Las Meninas o El Paraíso Terrenal, de Jan Brueghel el Joven, es aconsejable concentrarse en cada pincelada y las sensaciones que transmite la obra al completo, olvidarse por un rato de internet y las redes sociales, pues a la salida de la exposición, el visitante encuentra los dos carteles que dan acceso a PhotoPrado.

La aplicación es gratuita y se puede descargar desde las tiendas de Google y Apple, pero solo funciona en los puntos seleccionados por el museo, ni siquiera en casa. Haciendo uso del WiFi gratuito del museo y escaneando el QR que integra el cartel, se accede a esta aplicación en el propio hall central del museo.

Probamos la aplicación PhotoPrado de Samsung y el Museo del Prado Marta Sanz Romero

Allí mismo, el usuario solo debe seguir las instrucciones para hacer la foto dentro de los parámetros adecuados. La aplicación utiliza inteligencia artificial para detectar la presencia y posición del visitante, generar máscaras de segmentación que definen su silueta y validar que la captura se realiza en las zonas habilitadas por el museo.

En cuanto el recuadro se muestra en verde, se hace la foto y en pocos segundos el sistema recorta la silueta del visitante para integrarle en todos los escenarios que prefiera. De momento, es posible hacer foto a una o dos personas, pero no más.

Foto realizada con PhotoPrado Marta Sanz

Se puede generar la imagen frente a ocho piezas fundamentales como Las meninas, de Diego Velázquez; La familia de Carlos IV, de Francisco de Goya; El lavatorio, de Tintoretto o La bacanal de los andrios y Ofrenda a Venus, de Tiziano. También frente a paisajes como Tríptico del Jardín de las delicias, del Bosco o en salas esculturales como Orestes y Pílades o Grupo de San Ildefonso.

Incluso, el muestrario inicial incluye fondos inspirados en cuadros famosos. En vez de contar con una postal de la tienda de regalos, el museo propone una estampa personal y digital. En la parte inferior se incluye un índice con el sello del museo y la explicación de la obra.

Ya solo hay que elegir las que más le gusten y descargarlas todas en el dispositivo. Una vez que se vuelva a entrar en la aplicación no quedará nada de lo creado con anterioridad, de ahí la importancia de guardarlo.

IA al alcance de todos

Esta misma semana, Apple ha integrado su nuevo asistente inteligente Siri AI, junto con novedades en Apple Intelligence. La Inteligencia artificial cada día está más integrada con los teléfonos móviles y miles de aplicaciones ofrecen soluciones como esta para crear imágenes únicas.

Hace años que Samsung integró en sus teléfonos el uso de la inteligencia artificial con la posibilidad de editar las imágenes, eliminando objetos, por ejemplo. Los grandes modelos de lenguaje natural que nutren a las IA generativas como ChatGPT, Gemini o Grok son capaces de generar con gran realismo cualquier escena que se les proponga, pero aún hay muchas personas poco familiarizadas con estas herramientas.

Una buena parte de la población no utiliza esta posibilidad con frecuencia y puede verse tentada ante una visita al Prado. Samsung facilita en esta iniciativa la generación de imágenes personalizadas de forma sencilla para todo el mundo con un teléfono móvil, dando también control al museo sobre la representación que se hace de las obras a su cargo.

Aplicación PhotoPrado Marta Sanz

La aplicación tiene un gran potencial si se continúa añadiendo fondos o se añaden más experiencias en el futuro, además de mejorar la calidad con la que la IA integra al visitante en la escena. Parece una curiosa alternativa que anima al público a disfrutar del arte de forma tranquila, sin la presión de las redes sociales.

Por último, Samsung, como socio tecnológico del Museo Nacional del Prado, también ha trabajado en los contenidos audiovisuales que acompañan la exposición Siglo XXI que recoge las obras que este museo ha recibido en los últimos 25 años, entre ellas: obras maestras absolutas de Fra Angélico, Velázquez o Goya. Estará abierta hasta el próximo 27 de septiembre.