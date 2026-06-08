España da una lección a Europa: desarrolla una tecnología pionera que logra capturar el CO₂ directamente del aire

La lucha contra el cambio climático acaba de dar un giro radical, y esta vez el hito científico lleva sello cien por cien español. En un momento donde la reducción de emisiones parece estancada a nivel global, un equipo de investigadores de nuestro país ha demostrado que el futuro pasa por una solución tecnológica aún más ambiciosa: "aspirar" el dióxido de carbono (CO2) que ya está presente en nuestra atmósfera.

El logro lleva la firma del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA), un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Zaragoza. Su trabajo, publicado en la prestigiosa revista científica Advanced Materials, se basa en la aplicación pionera de membranas fabricadas con materiales MOF (estructuras metal-orgánicas porosas).

Para entender la magnitud de este hito, basta un dato: la tecnología MOF es exactamente la misma que coronó a los investigadores Yaghi, Kitagawa y Robson con el Premio Nobel de Química en 2025.

Ahora, el equipo español —perteneciente al Grupo MECANOS del INMA— ha logrado aplicar estas estructuras ultrafinas para algo que hasta hace poco parecía ciencia ficción: la captura directa de CO₂ del aire, conocida en la industria como tecnología DAC (Direct Air Capture).

A diferencia de los métodos tradicionales, que obligan a instalar aparatosos filtros en las chimeneas de las fábricas para cazar las emisiones en su origen, el sistema DAC español permite retirar el gas en cualquier lugar del planeta.

En orden: Lucía Carrillo, Carlos Téllez, Íñigo Martínez, José Miguel Luque y Joaquín Coronas. Universidad Zaragoza Omicrono

Para lograrlo, los científicos han modificado a escala nanométrica una estructura (ZIF-8) mediante una novedosa técnica de intercambio secuencial de ligandos.

¿El resultado práctico? Han conseguido crear una membrana inteligente capaz de identificar y atrapar el dióxido de carbono con una precisión milimétrica, incluso cuando se encuentra extremadamente diluido en el aire real.

Hablamos de concentraciones ínfimas de apenas 400 partes por millón (un 0,04 %), logrando separarlo sin frenar el flujo continuo de aire.

La gran ventaja comercial y medioambiental de esta tecnología es su capacidad de deslocalización.

Al capturar el gas directamente de la atmósfera, estas futuras "plantas de limpieza" no necesitan estar cerca de zonas industriales o grandes urbes.

Podrán instalarse estratégicamente en regiones donde la energía eólica, solar o geotérmica sea abundante y barata, maximizando así su rentabilidad y asegurando que el proceso sea verdaderamente limpio.

Liderado por los catedráticos Carlos Téllez y Joaquín Coronas, y con la colaboración en el suministro de polímeros de la Universidad de Mánchester, este proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia es mucho más que un orgullo académico. Es la demostración palpable de que la tecnología climática del mañana ya se está construyendo hoy en España.

En el equipo de investigación han participado también Íñigo Martínez, José Miguel Luque, y Lucía Carrillo.